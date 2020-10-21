Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде обыграл мадридский "Реал"

В 1 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Мадриде обыграл местный "Реал" со счетом 3:2.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Первый тайм закончился со счетом 3:0 в пользу горняков. Голы на счету Тете (29 минута) , Варана, (33, автогол) и Соломона (42).

После перерыва "Реал" два мяча отыграл - забили Модрич (54) и Винисиус (59).

В компенсированное судьей время VAR отменил гол испанцев из-за положения вне игры у Винисиуса.

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