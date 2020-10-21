Лига чемпионов: "Шахтер" на выезде обыграл мадридский "Реал"
В 1 туре группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" в Мадриде обыграл местный "Реал" со счетом 3:2.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Первый тайм закончился со счетом 3:0 в пользу горняков. Голы на счету Тете (29 минута) , Варана, (33, автогол) и Соломона (42).
После перерыва "Реал" два мяча отыграл - забили Модрич (54) и Винисиус (59).
В компенсированное судьей время VAR отменил гол испанцев из-за положения вне игры у Винисиуса.
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В Киеве будут играть
20 номер закривал вратаря да еще и в воротарськой площадке
Ответа в Киеве, и за твою "правду життя", дал бы тебе хорошего леща...
Нет, понятно, что Реал играл на полнейшем расслабоне, как и Ювентус вчера с Динамо. Но есть и кое-что другое.
Шахтер наконец-то знал свое место. Признавал свои очень скромные возможности. Не выдумывал и играл максимально просто. Забыв мифические разговоры о своем стиле и красивом атакующем футболе.
Сыграл так, как нужно играть против топ-клуба: осторожно, иногда на отбой, иногда в линию с шестью защитниками, иногда вообще полностью в своей штрафной. Отбиваясь, как получается, рассчитывая только на быстрые контратаки.
Сыграл так, как нужно играть всегда против команды, которая очевидно превосходит тебя в классе. Забыв о гордости и влажных мечтах.
Непонятно, почему нужно было потерять большую часть основы, чтобы осознать то, что понятно было всегда.
Шахтеру давно нужно было опуститься с небес на землю. Странно, что для этого пришлось победить Реал вторым составом, рыгая в обороне. (с)
Процитировал чужую дурь, чтобы унизить выигрывший Шахтер, а получилось унизить проигравшее Динамо. Тщательней надо цитаты подбирать