"Динамо" проиграло дома стартовый матч в Лиге чемпионов "Ювентусу"
Киевское "Динамо" проиграло матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянскому "Ювентусу" со счетом 0:2.
Победу чемпиону Италии во вторник на НСК "Олимпийский" принес дубль форварда Альваро Мораты во втором тайме.
В этой группе также играют испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".
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Зато зенитушка порадовал.