"Динамо" проиграло дома стартовый матч в Лиге чемпионов "Ювентусу"

Киевское "Динамо" проиграло матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянскому "Ювентусу" со счетом 0:2.

Победу чемпиону Италии во вторник на НСК "Олимпийский" принес дубль форварда Альваро Мораты во втором тайме.

В этой группе также играют испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".

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