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"Динамо" проиграло дома стартовый матч в Лиге чемпионов "Ювентусу"

Киевское "Динамо" проиграло матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов итальянскому "Ювентусу" со счетом 0:2.

Победу чемпиону Италии во вторник на НСК "Олимпийский" принес дубль форварда Альваро Мораты во втором тайме.

В этой группе также играют испанская "Барселона" и венгерский "Ференцварош".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Динамо" разгромило в Киеве бельгийский "Гент" и впервые за 4 года вышло в групповой этап Лиги Чемпионов

Автор: 

Динамо (789) Лига чемпионов (282) футбол (3586)


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Топ комментарии
+7
Нормально проиграли, нормально поиграли.. хоть не стыдно.. но в ворота всё таки мяч не обязательно жопой надо закатить - можно ещё и бить по нему..
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20.10.2020 22:44
+7
Два вонючих брата-сурка угробили команду.
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20.10.2020 22:49
+7
рад за Брюгге с нашим Соболем что обыграл зенитушку кацапскую с ихнем Ракицким на ихнем поле к тому же на последней минуте гол так что юве проигрывать хоть не стыдно нам
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20.10.2020 22:50
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Трапляється... В такій групі хіба що за 3-тє місце боротися.
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20.10.2020 22:39 Ответить
Дрова.
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20.10.2020 22:42 Ответить
Нормально проиграли, нормально поиграли.. хоть не стыдно.. но в ворота всё таки мяч не обязательно жопой надо закатить - можно ещё и бить по нему..
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20.10.2020 22:44 Ответить
Да как-то похер. Это давно уже не "Динамо-Киев", а "суркисамо".
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20.10.2020 22:49 Ответить
Два вонючих брата-сурка угробили команду.
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20.10.2020 22:49 Ответить
Странно было ожидать другого.
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20.10.2020 22:50 Ответить
рад за Брюгге с нашим Соболем что обыграл зенитушку кацапскую с ихнем Ракицким на ихнем поле к тому же на последней минуте гол так что юве проигрывать хоть не стыдно нам
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20.10.2020 22:50 Ответить
Шо поделаешь?! Класс есть класс.
Зато зенитушка порадовал.
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20.10.2020 22:52 Ответить
перехвалили дырявых..
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20.10.2020 22:56 Ответить
А на что кто рассчитывал ?! Будем бороться за 3 место с Ференцварошем Реброва.. Все нормально - главное что просматривается командная игра и желание, и мне за ДК не стыдно !!!
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20.10.2020 23:07 Ответить
И на стадионе, после окончания игры, фаны аплодировали динамовцам, что случается крайне редко при проигрыше любой команды.
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21.10.2020 08:25 Ответить
то не всі фани були. Не було ультрас, на стадіоні під час матчу було тихо.
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21.10.2020 11:58 Ответить
Хоть не 0-5, и на том спасибо.
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20.10.2020 23:23 Ответить
Чёрт подери, это ж Юве. Влететь им не зазорно.
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20.10.2020 23:35 Ответить
Це все через коронавірус. Якби не він, ми б порвали Ньювантуз на шматки..
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20.10.2020 23:49 Ответить
Мое мнение о Суркисах - типичный мафиозно-олигархический клан, со всеми вытекающими для страны. Но скажите, это вина Суркисов, что Динамо не дотягивает до уровня Юве и Барсы, а Месси и Роналду играть в Украину не приедут? Если бы Суркис бросил Динамо, оно было бы сейчас там, где Металлист и Днепр. Таковы реалии увы.
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20.10.2020 23:56 Ответить
Да, вина. Превратили спорт в продажный бизнес
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21.10.2020 01:27 Ответить
две ошибки - два гола. Ювентус не простил
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20.10.2020 23:58 Ответить
было в общем то..прогнозируемо
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21.10.2020 02:11 Ответить
Обнищавшая страна с ворьем у власти. Платная трансляция игры Столичного клуба в самом престижном Европейском турнире!!! Привед Міністерству молоді та спорту.
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21.10.2020 06:56 Ответить
А кто то другого ожидал? Хотя, могло и 0-5 быть.
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21.10.2020 08:57 Ответить
 
 