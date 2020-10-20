"Динамо" програло вдома стартовий матч у Лізі чемпіонів "Ювентусу"
Київське "Динамо" програло матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів італійському "Ювентусу" з рахунком 0:2.
Перемогу чемпіону Італії у вівторок на НСК "Олімпійський" приніс дубль форварда Альваро Мората в другому таймі.
У цій групі також грають іспанська "Барселона" й угорський "Ференцварош".
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+7 Ярик Марченко [АГ]
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+7 мальчиш-плохиш
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+7 Nikolai Chizhevsky
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