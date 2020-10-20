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"Динамо" програло вдома стартовий матч у Лізі чемпіонів "Ювентусу"

Київське "Динамо" програло матч першого туру групового етапу Ліги чемпіонів італійському "Ювентусу" з рахунком 0:2.

Перемогу чемпіону Італії у вівторок на НСК "Олімпійський" приніс дубль форварда Альваро Мората в другому таймі.

У цій групі також грають іспанська "Барселона" й угорський "Ференцварош".

Читайте також: На тлі спалаху COVID-19 "Динамо" дозволили грати домашні матчі "Ліги чемпіонів" у присутності уболівальників

Автор: 

Динамо (238) Ліга чемпіонів (201) футбол (1581)


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Топ коментарі
+7
Нормально проиграли, нормально поиграли.. хоть не стыдно.. но в ворота всё таки мяч не обязательно жопой надо закатить - можно ещё и бить по нему..
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20.10.2020 22:44
+7
Два вонючих брата-сурка угробили команду.
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20.10.2020 22:49
+7
рад за Брюгге с нашим Соболем что обыграл зенитушку кацапскую с ихнем Ракицким на ихнем поле к тому же на последней минуте гол так что юве проигрывать хоть не стыдно нам
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20.10.2020 22:50
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Трапляється... В такій групі хіба що за 3-тє місце боротися.
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20.10.2020 22:39 Відповісти
Дрова.
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20.10.2020 22:42 Відповісти
Нормально проиграли, нормально поиграли.. хоть не стыдно.. но в ворота всё таки мяч не обязательно жопой надо закатить - можно ещё и бить по нему..
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20.10.2020 22:44 Відповісти
Да как-то похер. Это давно уже не "Динамо-Киев", а "суркисамо".
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20.10.2020 22:49 Відповісти
Два вонючих брата-сурка угробили команду.
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20.10.2020 22:49 Відповісти
Странно было ожидать другого.
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20.10.2020 22:50 Відповісти
рад за Брюгге с нашим Соболем что обыграл зенитушку кацапскую с ихнем Ракицким на ихнем поле к тому же на последней минуте гол так что юве проигрывать хоть не стыдно нам
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20.10.2020 22:50 Відповісти
Шо поделаешь?! Класс есть класс.
Зато зенитушка порадовал.
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20.10.2020 22:52 Відповісти
перехвалили дырявых..
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20.10.2020 22:56 Відповісти
А на что кто рассчитывал ?! Будем бороться за 3 место с Ференцварошем Реброва.. Все нормально - главное что просматривается командная игра и желание, и мне за ДК не стыдно !!!
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20.10.2020 23:07 Відповісти
И на стадионе, после окончания игры, фаны аплодировали динамовцам, что случается крайне редко при проигрыше любой команды.
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21.10.2020 08:25 Відповісти
то не всі фани були. Не було ультрас, на стадіоні під час матчу було тихо.
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21.10.2020 11:58 Відповісти
Хоть не 0-5, и на том спасибо.
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20.10.2020 23:23 Відповісти
Чёрт подери, это ж Юве. Влететь им не зазорно.
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20.10.2020 23:35 Відповісти
Це все через коронавірус. Якби не він, ми б порвали Ньювантуз на шматки..
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20.10.2020 23:49 Відповісти
Мое мнение о Суркисах - типичный мафиозно-олигархический клан, со всеми вытекающими для страны. Но скажите, это вина Суркисов, что Динамо не дотягивает до уровня Юве и Барсы, а Месси и Роналду играть в Украину не приедут? Если бы Суркис бросил Динамо, оно было бы сейчас там, где Металлист и Днепр. Таковы реалии увы.
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20.10.2020 23:56 Відповісти
Да, вина. Превратили спорт в продажный бизнес
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21.10.2020 01:27 Відповісти
две ошибки - два гола. Ювентус не простил
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20.10.2020 23:58 Відповісти
было в общем то..прогнозируемо
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21.10.2020 02:11 Відповісти
Обнищавшая страна с ворьем у власти. Платная трансляция игры Столичного клуба в самом престижном Европейском турнире!!! Привед Міністерству молоді та спорту.
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21.10.2020 06:56 Відповісти
А кто то другого ожидал? Хотя, могло и 0-5 быть.
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21.10.2020 08:57 Відповісти
 
 