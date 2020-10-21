Ліга чемпіонів: "Шахтар" на виїзді обіграв мадридський "Реал"
В 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Мадриді обіграв місцевий "Реал" з рахунком 3:2.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Перший тайм закінчився з рахунком 3:0 на користь гірників. Голи на рахунку Тете (29 хвилина), Варана, (33, автогол) і Соломона (42).
Після перерви "Реал" два м'ячі відіграв - забили Модрич (54) і Вінісіус (59).
У компенсований суддею час VAR скасував гол іспанців через положення поза грою у Вінісіуса.
Топ коментарі
+17 Ави
показати весь коментар21.10.2020 22:04
+16 Eastern Express
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+12 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар21.10.2020 22:02
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В Киеве будут играть
20 номер закривал вратаря да еще и в воротарськой площадке
Ответа в Киеве, и за твою "правду життя", дал бы тебе хорошего леща...
Нет, понятно, что Реал играл на полнейшем расслабоне, как и Ювентус вчера с Динамо. Но есть и кое-что другое.
Шахтер наконец-то знал свое место. Признавал свои очень скромные возможности. Не выдумывал и играл максимально просто. Забыв мифические разговоры о своем стиле и красивом атакующем футболе.
Сыграл так, как нужно играть против топ-клуба: осторожно, иногда на отбой, иногда в линию с шестью защитниками, иногда вообще полностью в своей штрафной. Отбиваясь, как получается, рассчитывая только на быстрые контратаки.
Сыграл так, как нужно играть всегда против команды, которая очевидно превосходит тебя в классе. Забыв о гордости и влажных мечтах.
Непонятно, почему нужно было потерять большую часть основы, чтобы осознать то, что понятно было всегда.
Шахтеру давно нужно было опуститься с небес на землю. Странно, что для этого пришлось победить Реал вторым составом, рыгая в обороне. (с)
Процитировал чужую дурь, чтобы унизить выигрывший Шахтер, а получилось унизить проигравшее Динамо. Тщательней надо цитаты подбирать