Ліга чемпіонів: "Шахтар" на виїзді обіграв мадридський "Реал"

В 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Мадриді обіграв місцевий "Реал" з рахунком 3:2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перший тайм закінчився з рахунком 3:0 на користь гірників. Голи на рахунку Тете (29 хвилина), Варана, (33, автогол) і Соломона (42).

Після перерви "Реал" два м'ячі відіграв - забили Модрич (54) і Вінісіус (59).

У компенсований суддею час VAR скасував гол іспанців через положення поза грою у Вінісіуса.

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