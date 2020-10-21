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Ліга чемпіонів: "Шахтар" на виїзді обіграв мадридський "Реал"

Ліга чемпіонів:

В 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Мадриді обіграв місцевий "Реал" з рахунком 3:2.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перший тайм закінчився з рахунком 3:0 на користь гірників. Голи на рахунку Тете (29 хвилина), Варана, (33, автогол) і Соломона (42).

Після перерви "Реал" два м'ячі відіграв - забили Модрич (54) і Вінісіус (59).

У компенсований суддею час VAR скасував гол іспанців через положення поза грою у Вінісіуса.

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Автор: 

Ліга чемпіонів (201) футбол (1581) Шахтар (175)


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Топ коментарі
+17
теперь Динамо должно обыграть Барселону в гостях) Луческу некуда деваться)
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21.10.2020 22:04
+16
Хорошо, что у Шахтера не играли ключевые игроки...а то было бы как всегда!
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21.10.2020 22:11
+12
ну Шухта ну молодці..в перше за довгий час хвалю Кротів,молодці заслужили,такий футбол приємно дивитись
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21.10.2020 22:02
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ну,молодцы.
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21.10.2020 22:02 Відповісти
ну Шухта ну молодці..в перше за довгий час хвалю Кротів,молодці заслужили,такий футбол приємно дивитись
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21.10.2020 22:02 Відповісти
а я что не говорил, что не надо лить слезы заранее? А то группа смерти, группа смерти.
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21.10.2020 22:02 Відповісти
Походу случайно! Реал раслабил булки за это и был наказан. В Харькове порвут как тузик тряпку!
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21.10.2020 22:03 Відповісти
вот это не случайно... Реал до этого последний матч слил Кадису, а Барселона слилась Хетафе
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21.10.2020 22:05 Відповісти
1-0 случайно, а 3-2 это уже не случайно, три гола надо забить.
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21.10.2020 22:06 Відповісти
Вони забили лише 2. А 3-й автогол...
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21.10.2020 22:07 Відповісти
ага, вратарь сам себе забил. И Шахтер вообще не атаковал, да-да
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21.10.2020 22:10 Відповісти
Та вони тепер у Києві гратимуть усі "домашні" матчі, міжнародні також...
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21.10.2020 22:06 Відповісти
Харьков слился ковиду.
В Киеве будут играть
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21.10.2020 22:18 Відповісти
Всегда смешат отмазки типа "расслабил булки", "недооценил" и тп... Проблемы индейцев шерифа не колышат...
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21.10.2020 22:22 Відповісти
Поздравляю кротов!
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21.10.2020 22:02 Відповісти
теперь Динамо должно обыграть Барселону в гостях) Луческу некуда деваться)
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21.10.2020 22:04 Відповісти
через жопу не прыгнешь .
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21.10.2020 22:25 Відповісти
Я в шоке.
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21.10.2020 22:04 Відповісти
Поздравляем! третий гол !
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21.10.2020 22:05 Відповісти
Обыграть Реал, да на его поле?!?!
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21.10.2020 22:11 Відповісти
Колисьце двічі зробило "Динамо". І теж у Лізі Чемпіонів. Ще й молодий Шева забивав.
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22.10.2020 01:15 Відповісти
Хорошо, что у Шахтера не играли ключевые игроки...а то было бы как всегда!
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21.10.2020 22:11 Відповісти
Корнієнку особливий респект.
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21.10.2020 22:38 Відповісти
Как всегда - полуфинал ЛЧ?
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22.10.2020 01:15 Відповісти
Команда " шахтёр " всегда играет-бьётся до конца . В отличие от " динамо - киев " - играют почти всегда " насчёт " .
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21.10.2020 22:13 Відповісти
Хз. С Севильей они как раз на последней минуте лоханулись
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21.10.2020 22:26 Відповісти
Это было 15 лет назад
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22.10.2020 00:16 Відповісти
Первый тайм вообще космос...
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21.10.2020 22:19 Відповісти
На ватных чатах передает пылают. Они ещё от Украина Испания не отошли, а тут ещё Шахтер...
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21.10.2020 22:29 Відповісти
Відмінний результат без переплат
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21.10.2020 22:31 Відповісти
Шахтарю дуже повезло, що суддя гол Реала не зарахував... Бо в принципі міг і зарахувати, бо офсайд був пасивним, а пасивний офсайд нерідко трактують на користь атакуючої команди
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21.10.2020 22:36 Відповісти
Я також незрозумів чому 3 гол незарахований Реала ..20 номер був в офсайді та в воротарському майданчику і він заважав воротарю бо закрив його ..Знаходячись в офсайді він заважав нашому кіперу закривши обзор ..Думаю так
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21.10.2020 22:43 Відповісти
"Офсайдер" находился на линии полета мяча, телом закрывая обзор вратарю, и в момент пролёта мяча, сделал движение, которое позволило за счёт закрытия обзора вратарю, не среагировать на полёт мяча. А это считается также активный офсайт!
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21.10.2020 22:47 Відповісти
СПС за этот нюанс я не знал ..Хотя игрок с такого клуба и так затупил ..колхоз какой-то а не Реал
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21.10.2020 22:51 Відповісти
Ну значить я від життя відстав, раніше ж було так: не торкнувся м'яча - офсайд пасивний...
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21.10.2020 22:54 Відповісти
Офсайд -1000000000%. Активне положення.
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21.10.2020 22:47 Відповісти
Вітаю всіх з перемогою "Шахтаря"Ліга чемпіонів: "Шахтар" на виїзді обіграв мадридський "Реал" - Цензор.НЕТ 8014Ліга чемпіонів: "Шахтар" на виїзді обіграв мадридський "Реал" - Цензор.НЕТ 8122
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21.10.2020 22:37 Відповісти
Тільки уточнення - Рамос не грав... Власне, тому оборона Реала і була така дірява!
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21.10.2020 22:55 Відповісти
Ну, це - відговорки для бідних. Він майже кожну гру отримає картку та часто пропускає матчі.
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22.10.2020 00:17 Відповісти
Ну чесно, оборона в Реала в цьому матчі була паршива... Якби на місці Шахтаря була Барса, то за такої оборони там би 4:0 було!
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22.10.2020 00:18 Відповісти
Я не понял почему 3 гол Мадрида незасчитали ..Гол забил 15 номер Вальверде а списали на офсайд Винисиуса ...Вообще 20 раз пересмотрел там невидно что он коснулся 20 номера Реала гол то засчитан как забит 15 номером . Возможно только что 20 номер находясь в вне игры мешал вратарю
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21.10.2020 22:38 Відповісти
Так і було, суддя ВАР використав.
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21.10.2020 22:40 Відповісти
Игрок, находясь в момент удара в положении «вне игры», нарушит правила если коснется мяча, в том числе после отскока мяча от каркаса ворот или от соперника (но, не после его ошибочной игры в мяч), или будет мешать сопернику.
20 номер закривал вратаря да еще и в воротарськой площадке
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21.10.2020 22:45 Відповісти
Иди прими лекарства, ковид мешает тебе соображать!
Ответа в Киеве, и за твою "правду життя", дал бы тебе хорошего леща...
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21.10.2020 22:54 Відповісти
о спорт, ты мир!
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21.10.2020 23:00 Відповісти
Ответная игра - на ДонбассАрене
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21.10.2020 23:14 Відповісти
А знаете, почему Шахтер на самом деле смог победить Реал?
Нет, понятно, что Реал играл на полнейшем расслабоне, как и Ювентус вчера с Динамо. Но есть и кое-что другое.
Шахтер наконец-то знал свое место. Признавал свои очень скромные возможности. Не выдумывал и играл максимально просто. Забыв мифические разговоры о своем стиле и красивом атакующем футболе.
Сыграл так, как нужно играть против топ-клуба: осторожно, иногда на отбой, иногда в линию с шестью защитниками, иногда вообще полностью в своей штрафной. Отбиваясь, как получается, рассчитывая только на быстрые контратаки.
Сыграл так, как нужно играть всегда против команды, которая очевидно превосходит тебя в классе. Забыв о гордости и влажных мечтах.
Непонятно, почему нужно было потерять большую часть основы, чтобы осознать то, что понятно было всегда.
Шахтеру давно нужно было опуститься с небес на землю. Странно, что для этого пришлось победить Реал вторым составом, рыгая в обороне. (с)
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21.10.2020 23:15 Відповісти
Але не забувайте, що по гольовим моментам було 3:6 на користь Шахтаря. А гострі моменти - дуже важливий психологичний момент, який тримає суперника в напрузі. Реал після перших двох моментів став розуміти: зараз прилетить - та й прилетіло.
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22.10.2020 00:21 Відповісти
Так. Але я знаю одне - у Київ вони точно злі приїдуть.
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22.10.2020 00:39 Відповісти
Реал играл на полнейшем расслабоне, как и Ювентус вчера с Динамо(с)

Процитировал чужую дурь, чтобы унизить выигрывший Шахтер, а получилось унизить проигравшее Динамо. Тщательней надо цитаты подбирать
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22.10.2020 01:31 Відповісти
Красавцы.
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22.10.2020 04:58 Відповісти
 
 