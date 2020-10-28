ОАСК відмовив партії "Перемога Пальчевського" в позові про перегляд голосів

Окружний адміністративний суд Києва не розглядатиме позов партії "Перемога Пальчевського" про перерахунок голосів на деяких виборчих дільницях Києва.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

Суд повернув відповідні позовні заяви, оскільки, у матеріалах відсутні відомості про те, що особа, яка підписала адміністративні позови, є законним представником, адвокатом чи зареєстрована як уповноважена особа позивача - політичної партії "Перемога Пальчевського".

У суді зазначили, що що 27 жовтня до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло 16 позовних заяв щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців. Зокрема, ОАСК просили визнати протиправними дії Дарницької, Деснянської, Оболонської, Дніпровської, Голосіївської, Святошинської районних у місті Києві територіальних виборчих комісій та зобов’язати провести повторний підрахунок голосів виборців на деяких дільницях.

За попередніми даними, кандидат в мери Києва Андрій Пальчевський набрав близько 5% голосів, його партія "Перемога Пальчевського" - менше 5%. Таким чином, до Київради ця політсила не проходить.

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