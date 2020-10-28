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ОАСК відмовив партії "Перемога Пальчевського" в позові про перегляд голосів

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

ОАСК відмовив партії

Окружний адміністративний суд Києва не розглядатиме позов партії "Перемога Пальчевського" про перерахунок голосів на деяких виборчих дільницях Києва.

Про це повідомляє пресслужба суду, інформує Цензор.НЕТ.

Суд повернув відповідні позовні заяви, оскільки, у матеріалах відсутні відомості про те, що особа, яка підписала адміністративні позови, є законним представником, адвокатом чи зареєстрована як уповноважена особа позивача - політичної партії "Перемога Пальчевського".

У суді зазначили, що що 27 жовтня до Окружного адміністративного суду міста Києва надійшло 16 позовних заяв щодо проведення повторного підрахунку голосів виборців. Зокрема, ОАСК просили визнати протиправними дії Дарницької, Деснянської, Оболонської, Дніпровської, Голосіївської, Святошинської районних у місті Києві територіальних виборчих комісій та зобов’язати провести повторний підрахунок голосів виборців на деяких дільницях.

За попередніми даними, кандидат в мери Києва Андрій Пальчевський набрав близько 5% голосів, його партія "Перемога Пальчевського" - менше 5%. Таким чином, до Київради ця політсила не проходить.

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Автор: Анастасія Потіха
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ОАСК отказал партии "Победа Пальчевского" в иске о пересмотре голосов - Цензор.НЕТ 6591
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28.10.2020 12:37 Відповісти
Не всё гладко складывается в многоходовке Путина. Коломойский, гражданин Израиля, военного союзника РФ, главный кадровик Украины. Пальчевский, гражданин РФ , грушник, мэр столицы Украины.
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28.10.2020 12:45 Відповісти
какой дорогой пук получилсо... ОАСК отказал партии "Победа Пальчевского" в иске о пересмотре голосов - Цензор.НЕТ 5223
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28.10.2020 12:50 Відповісти
Прощай, мошенник. ОАСК отказал партии "Победа Пальчевского" в иске о пересмотре голосов - Цензор.НЕТ 1720
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28.10.2020 12:50 Відповісти
где до потерялось три голоса?
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28.10.2020 12:53 Відповісти
ОАСК відмовив партії "Перемога Пальчевського" в позові про перегляд голосів - Цензор.НЕТ 472
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28.10.2020 13:29 Відповісти
Да, не умеет этот безхатченко пальчевский красиво уйти... Вот спрашивается, шо тебе еще нужно, незадекларированная вилла на Майорке есть, жена (неофициальная) на 18 лет младше есть(с двумя детками), брошенная жена (с 4-мя детками) на произвол судьбы есть... казалось бы займись своими шестью чадами , да и в ус не дуй... Не, хочет все потерять.
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28.10.2020 13:57 Відповісти
Победил и хватит, гуляй лесом ... в росию
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28.10.2020 14:13 Відповісти
Даже в Бибирево, где он прописан, Пальчевского никуда не выбрали.
Непотріб.
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28.10.2020 14:13 Відповісти
що це за політсила, що обслуговує інтереси якоїсь тупорилої кацапської тварини? політсила має представляти інтереси хоча б якоїсь частки населення, а не однієї людини, це стосуються не лище підарчевського, а й інших з подібними назвами, типа блок тЮлії (вже нема), чи ще щось.
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28.10.2020 14:33 Відповісти
В сколько пафома было у этого не самого порядочного человека...
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28.10.2020 19:40 Відповісти
 
 