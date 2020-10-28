ОАСК отказал партии "Победа Пальчевского" в иске о пересмотре голосов

Окружной административный суд Киева не будет рассматривать иск партии "Победа Пальчевского" о пересчете голосов на некоторых избирательных участках Киева.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

Суд вернул соответствующие исковые заявления, поскольку в материалах нет сведений о том, что лицо, подписавшее административные иски, является законным представителем, адвокатом или зарегистрировано как уполномоченное лицо истца - партии "Победа Пальчевского".

В суде указали, что 27 октября в ОАСК поступило 16 исковых заявлений о проведении повторного подсчета голосов избирателей. В частности, суд просили признать противоправными действия Дарницкой, Деснянской, Оболонской, Днепровской, Голосеевской, Святошинской районных в городе Киеве территориальных избирательных комиссий и обязать провести повторный подсчет голосов избирателей на некоторых участках.

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По предварительным данным, кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский набрал порядка 5% голосов, его партия "Победа Пальчевского" - менее 5%. Таким образом, в Киевсовет эта политсила не проходит.