РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11481 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныКиевские новости Местные выборы-2020
2 818 11
местные выборы (2145) Окружной админсуд Киева (390) Пальчевский Андрей (36)

ОАСК отказал партии "Победа Пальчевского" в иске о пересмотре голосов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Киевские новости

ОАСК отказал партии

Окружной административный суд Киева не будет рассматривать иск партии "Победа Пальчевского" о пересчете голосов на некоторых избирательных участках Киева.

Об этом сообщает пресс-служба суда, информирует Цензор.НЕТ.

Суд вернул соответствующие исковые заявления, поскольку в материалах нет сведений о том, что лицо, подписавшее административные иски, является законным представителем, адвокатом или зарегистрировано как уполномоченное лицо истца - партии "Победа Пальчевского".

В суде указали, что 27 октября в ОАСК поступило 16 исковых заявлений о проведении повторного подсчета голосов избирателей. В частности, суд просили признать противоправными действия Дарницкой, Деснянской, Оболонской, Днепровской, Голосеевской, Святошинской районных в городе Киеве территориальных избирательных комиссий и обязать провести повторный подсчет голосов избирателей на некоторых участках.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ. ВИДЕО+ФОТО

По предварительным данным, кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский набрал порядка 5% голосов, его партия "Победа Пальчевского" - менее 5%. Таким образом, в Киевсовет эта политсила не проходит.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ОАСК отказал партии "Победа Пальчевского" в иске о пересмотре голосов - Цензор.НЕТ 6591
показать весь комментарий
28.10.2020 12:37 Ответить
Не всё гладко складывается в многоходовке Путина. Коломойский, гражданин Израиля, военного союзника РФ, главный кадровик Украины. Пальчевский, гражданин РФ , грушник, мэр столицы Украины.
показать весь комментарий
28.10.2020 12:45 Ответить
какой дорогой пук получилсо... ОАСК отказал партии "Победа Пальчевского" в иске о пересмотре голосов - Цензор.НЕТ 5223
показать весь комментарий
28.10.2020 12:50 Ответить
Прощай, мошенник. ОАСК отказал партии "Победа Пальчевского" в иске о пересмотре голосов - Цензор.НЕТ 1720
показать весь комментарий
28.10.2020 12:50 Ответить
где до потерялось три голоса?
показать весь комментарий
28.10.2020 12:53 Ответить
ОАСК відмовив партії "Перемога Пальчевського" в позові про перегляд голосів - Цензор.НЕТ 472
показать весь комментарий
28.10.2020 13:29 Ответить
Да, не умеет этот безхатченко пальчевский красиво уйти... Вот спрашивается, шо тебе еще нужно, незадекларированная вилла на Майорке есть, жена (неофициальная) на 18 лет младше есть(с двумя детками), брошенная жена (с 4-мя детками) на произвол судьбы есть... казалось бы займись своими шестью чадами , да и в ус не дуй... Не, хочет все потерять.
показать весь комментарий
28.10.2020 13:57 Ответить
Победил и хватит, гуляй лесом ... в росию
показать весь комментарий
28.10.2020 14:13 Ответить
Даже в Бибирево, где он прописан, Пальчевского никуда не выбрали.
Непотріб.
показать весь комментарий
28.10.2020 14:13 Ответить
що це за політсила, що обслуговує інтереси якоїсь тупорилої кацапської тварини? політсила має представляти інтереси хоча б якоїсь частки населення, а не однієї людини, це стосуються не лище підарчевського, а й інших з подібними назвами, типа блок тЮлії (вже нема), чи ще щось.
показать весь комментарий
28.10.2020 14:33 Ответить
В сколько пафома было у этого не самого порядочного человека...
показать весь комментарий
28.10.2020 19:40 Ответить
 
 