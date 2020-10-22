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Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ. ВИДЕО+ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский имеет гражданство Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в сеть были выложены копии документов о наличии у Пальчевского российского гражданства.

Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ 01
Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ 02

Смотрите также: Мне кажется, что Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ, - Гордон. ВИДЕО

Эту информацию можно проверить с помощью запроса на сайте Федеральной налоговой службы РФ. Полученный ответ подтверждает существование паспорта Пальчевского в базе данных.

Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ 03
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Топ комментарии
+111
Уточняйте информацию, снимайте с выборов и пусть чешит в своё "бибирево". Сколько можно это лоховство терпеть? Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ - Цензор.НЕТ 4834
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22.10.2020 14:20
+81
Кто бы сомневался что зеленые лайно потяне за собою всю наволоч
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22.10.2020 14:20
+63
Кандидат в мэры Киева Пальчевский является гражданином РФ - Цензор.НЕТ 1341
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22.10.2020 14:33
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Страница 3 из 3
і непросто громадянином, а ЗАСЛАНИМ ЧЕКІСТОМ, який працює ПРОТИ України!!!
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23.10.2020 03:05 Ответить
1 апреля 2020 года Служба безопасности Украины провела обыски в ООО "Евролаб", должностных лиц которого подозревают в способствовали распространению эпидемии COVID-19, скрыв выявленные случаи болезни. Установлено, что ООО "Евролаб" умышленно не сообщало соответствующим государственным органам информацию о позитивных результатах тестов на коронавирус у отдельных лиц.
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23.10.2020 04:37 Ответить
Пальчевского обвинили и в том, что он поимел неплохую прибыль в связи с угрозой эпидемии COVID-19 в Украине. Об этом писал блогер Ярослав Бондаренко.
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23.10.2020 04:43 Ответить
По его словам, один из партнеров Зеленского, Андрей Пальчевский, владелец общеизвестной клиники, успел заработать на поддельных тестах.Кандидат у мери Києва Пальчевський є громадянином РФ - Цензор.НЕТ 128Пока украинцы пытаются защититься от смертельного Coronavirus COVID-19 и пытаются выжить в сложной финансово-экономической ситуации, два ушлепка удачно зарабатывают деньги на человеческом горе.
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23.10.2020 04:44 Ответить
Бариги і мародери на крові.
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23.10.2020 06:25 Ответить
Журналист-расследователь Владимир Бойко в эфире программы "Вільна територія" на канале "Я-UA" объявил, что основатель частной медицинской клиники Eurolab Андрей Пальчевский, который называет себя журналистом и критикует правительство, обвиняя в сокрытии числа зараженных коронавирусом, на самом деле является профессиональным мошенником.
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23.10.2020 04:46 Ответить
По словам Бойко, Пальчевский попал в политику и на экраны благодаря панике и истерике, которые возникли в 2009 году из-за слухов о вспышке птичьего гриппа. "Именно тогда на экранах появился господин Пальчевский. Он представлялся ведущим эпидемиологом, вирусологом и каким-то еще медицинским светилом Украины. Выступал в белом халатике, с микроскопом - словно он только что оторвался от научных исследований в области эпидемиологии. И рассказывал с экранов, как предотвращать распространение птичьего гриппа, какие надо принимать препараты, давал медицинские рекомендации. Все принимали это за чистую монету, потому что он представлялся как основатель компании "Евролаб" - все думали, что он медик", - отметил Владимир Бойко.
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23.10.2020 04:47 Ответить
"Вернулся домой, и за два часа узнал о нем все. Что он обманул Азарова, что у него российский паспорт - он же так и не отказался от российского гражданства и обманным путем получил украинское. По упрощенной процедуре, как уроженец Киева. Он не выполнил обещание в декларации - сдать российский паспорт. И много чего еще. О его аферах, о контрабанде", - заявил Владимир Бойко.
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23.10.2020 04:48 Ответить
Пальчевский родился в Киеве, но после окончания школы, еще во времена СССР переехал в Москву. "Учился там в Институте военных переводчиков, а также по окончании несколько лет работал переводчиком в Лаосе. Затем его просто поперли с этой работы - человек же аферист. Он подвизался в каком бизнесе, был председателем "Партии любителей пива" РФ, от которой баллотировался в Госдуму РФ. В конце концов из-за долгов он сбежал из России, от кредиторов, окопался в Киеве - как раз во времена Ющенко. Где-то нашел деньги, вложил их в "Евролаб" и стал искать, где можно заработать
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23.10.2020 04:49 Ответить
Вскоре Пальчевского познакомили с Азаровым. "И вот каким-то образом, благодаря этим передачам, где он представлялся эпидемиологом и медицинским светилом, Пальчевского вывели на Азарова. И он убедил Азарова, что является резидентом Главного разведуправления Министерства обороны РФ и направлен сюда, чтобы контролировать денежные потоки, что его надо обязательно назначить куда-либо министром или заместителем министра
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23.10.2020 04:50 Ответить
Пальчевского уволили из Минспорта именно после его статей на сайте ОРД. "Когда Азаров это прочитал и понял, как его, старого идиота, вот так какой-то жулик из Москвы развел на ровном месте как котенка - скандал был колоссальный. Тут же собрался Кабмин, и пинком под зад Пальчевского выбросили с госслужбы. Формально - за то, что он обманул СБУ при анкетировании - не указал, что у него российское гражданство, но фактически - за то, что он убедил Азарова в том, что он якобы является резидентом Главного управления разведки Минобороны РФ. Это обычный мошенник, который разводил таких, как Азаров, на деньги, и жил за их счет
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23.10.2020 04:51 Ответить
вскоре после увольнения из Кабмина Пальчевский появился в шоу "Холостяк" на телеканале "Интер". После этого с Владимиром Бойко связалась супруга Пальчевского, которую он оставил в Москве и которой не платит алименты на содержание их общих детей. "Поэтому ничего удивительного в том, что сейчас Пальчевский вновь возник на экранах. Начинается эпидемия коронавируса. А это как раз такая ситуация, в которой такие, как Пальчевский, ловят рыбку в мутной воде", - заключил Владимир Бойко
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23.10.2020 04:53 Ответить
Декларация
С 2010 года Андрей Пальчевский не был субъектом публичного декларирования доходов.
В своих интервью он не раз упоминал о прибыльном бизнесе, честно заработанных миллионах и чуть ли не собственном парке самолетов. Однако, когда дело дошло до раздела всего этого богатства, Андрей доказал суду, что делиться с бывшей женой ему нечем.
Печерский суд, рассматривавший дело, признал Пальчевского банкротом и в правах на раздел имущества бывшей супруге отказал. Впрочем, Елена Пальчевская от борьбы с бывшим мужем не отказалась, и подала жалобу в Апелляционный суд Киева.
По данным аналитической системы YouControl Андрей Пальчевский является:бенефициарным собственником (через британское ПОО "Евролаб Сервисиз") ООО "Евролаб" (ЕГРПОУ 33103356), профиль - общая медицинская практика;владельцем 12,5% в ООО "Украинська мрия" (ЕГРПОУ 37392270), профиль - исследования рынка и изучение общественного мнения;собственником 87% в ООО "Центр лабораторных исследований" (ЕГРПОУ 32207592), профиль - медицинская практика; деятельность прекращена;собственником 25% в ООО "О жизни с Андреем Пальчевским" (ЕГРПОУ 38306491), профиль - производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ;учредителем и бенефициаром Благотворительного фонда "Андрея Пальчевского" (ЕГРПОУ 37451257);руководителем политической партии "Победа Пальчевского" (ЕГРПОУ 39877693);бенефициаром на 99% (через британское ПОО "Евролаб Сервисиз") в ООО "Сити инвест сервис" (ЕГРПОУ 32249779), профиль - сдача в аренду собственного или арендованного имущества;имеет отношение к ООО "А.И. и В.К." (ЕГРПОУ 35572759), профиль - авиационные нерегулярные пассажирские перевозки;имеет отношение (через панамскую корпорацию "GLOFINCO HOLDINGS INC." к ООО "Новая авиация Украины" (ЕГРПОУ 32827562), профиль - пассажирский и грузовой авиационный транспорт".
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23.10.2020 04:55 Ответить
ЗЫ... бывшая жена все же отсудила у злостного уклониста от алиментов Пальчевского 81 лям... Также следует отметить, что баллотируясь на должность мэра Киева, Пальчевский не задекларировал виллу на Майорке , где проживает его гражданская жена Нина с двумя сыновьями. От первой жены, брошенной на произвол, имеет четырех дочерей.
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23.10.2020 04:59 Ответить
Відсудила 81 млн "на произвол".
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23.10.2020 06:36 Ответить
Не удивлюсь, если у него еще и панамский паспорт на руках.
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23.10.2020 14:32 Ответить
пальчевский:" в конфликте между отцом и матерью дети всегда на стороне денег".
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23.10.2020 05:14 Ответить
Пальчевский:"нужен ли Украине президент и чем российские олигархи лучше украинских".
"Сейчас я бы никогда не вышел на Майдан".
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23.10.2020 05:16 Ответить
Остап Ибрагим Берта Мария Бендер бей Пальчевский. О Рио Рио
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23.10.2020 05:30 Ответить
Начхати, я за Кличко голосуватиму.
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23.10.2020 06:47 Ответить
тут своїх таких вистачає, так ще і чужих чимало: Васадзе, Арахамія тощо
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23.10.2020 07:43 Ответить
Бигбордами с фейсом Пальчевского завешан не только Киев, а и некоторые областные города ( а может и все), исходя из этого и его предвыборной коммуникации, которая не всегда про Киев, можно сделать выводы:
а). Пальчевское существо планирует учавствовать в политике Украины по крупному, скорей всего пойдет на Президентские выборы
б) Его финансирует не Евролаб, а мощный финансовый мешок, бигборды по всей Украине дорогое удовольствие даже для таких упырей как медицинские компании.

Зачем потенциальному меру Киева завешивать своим бордами юг Украины, где хорошо голосовали за пророссийских кандидатов (Януковича, Шария, Зеленского и т.д.) ?
НУи пусть кацапы тратят деньги на Пальчевского он бесперспективен даже для юга, хотя там достаточно тупых баранов, до 90% голосовали за Зе в некоторых населенных пунктах , но максимум кем оно может стать это "шарием" для поколения 45-60 летних совково настроенных русскоязычных мещан.
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23.10.2020 07:45 Ответить
а это было понятно уже исходя из его поведения
кацап обыкговенный

но такое в Киеве не прокатит
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23.10.2020 08:02 Ответить
Я знаю компромат похлеще.Фамилию мальчиквжопепальчик он сменил на пальчевский
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23.10.2020 08:23 Ответить
в Киеве прокатит какой-нибудь внезапно вынурнувший профессиональный боджетный вор с паспортами , кроме РФ еще и 5-6 офшорных гоп-компаний! А Пальчевсикий воров назвает ворами и им от этого тоскно, и они нанимают армии ботов против Пальчевского. Все т.н.деятели, мечтающаю у всех на глазах сделать ОРДЛО на всю страну, имеет РФ паспорта - и ЭТО никого не интересует!
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23.10.2020 08:43 Ответить
Какие Ваши предложения, Алиса Коровьева?
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23.10.2020 08:58 Ответить
"А то пишут, пишут… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить"
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23.10.2020 09:48 Ответить
Пки украінці не викинуть з Украіни подібну мразоту, доти вона буде лізти у всі щілини, як клоп сибірські. Ох і капосні ті клопи -нікуди від них не сховаєшся , а кровопивці -гірших не знайти.
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23.10.2020 09:01 Ответить
А ШО? Дружбан Вована с Кривого Рога по подъезду не знал шо Палец рашистский гражданин?!!! Целый скороспеченный лейтенант СБУ , сидящий во главе конторы этого не знал? И ЕЩЕ НЕ ЗНАЕТ СЕЙЧАС?
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23.10.2020 09:06 Ответить
АААА я забыла-все не при чем - это просто Вовка дурачок , непонимающ что такое СБУ , как им руководит его кореш , и какие его обязанности...
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23.10.2020 09:08 Ответить
Тоб-то кандидат в президенти Зеленський фальсифікував аналізи на вміст наркотичних засобів у медичній лабораторії, що належить громадянину РФ?
До речі паспорт це фігня, він є штатним працівником ФСБ і це, не для кого не таємниця.
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23.10.2020 09:40 Ответить
Он сдачу анализов фальсифицировал - с чего начал тем и занимается по сегодня ... Фарш из сплошной фальши наполняет отчеты Вовки о его дияльности. А если б еще Порохе не мешал....
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23.10.2020 09:55 Ответить
Ну, "отєчєство" захищають різними засобами:
«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству - Российской Федерации.
Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество». На бібірьово!!!
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23.10.2020 10:10 Ответить
Не можу збагнути: там в Київі ще є Україна чи вже все,не має? Медведчуки,Пальчевські,Бондаренки,Мураєви,Єрмаки, Татарови,Портнови і валом-вали не перевалиш всієї цієї Шобли,що зараз розкручує Київ у зворотньому від цивілізаціі напрямку. Що там в Київі відбувається? Тільки що дзвонили воїни- захисники з передової,питають,що відбувається,бо тут від Зеленського не то загін колоборантів прибув з диверсантами,не то представники "Дири" приїхали...нас розганяти. Так і кажуть,що "нас очень много без дела в окопах сидит,а за получкой все ходят". Інтересно,як в окопах можна ходити? Хіба що рачки повзати,щоб до туалету живим податись. Ще кажуть,що на 40% нас більше,ніж треба,а грошей не хватає навіть на боротьбу з " коронкою". Ну,все зрозуміло: слід чекати,що скоро бойовики на своїх російських внов прибулих на заміну Т-62 , Т-72ТБ-3, точно будуть розкатувать аж до Львова,затикаючи стволами АК-74 роти,щоб українську мови нечутно було,бо так слуги та ОПЗЖ і ще мерзота так хотять допомогти "московському міру". Ура,Зеленому,щось хоча б зробив для захисту країни,де він Гавкокомандувач на сцені,послав роту дизертирів та уклоністів з диверсантами. Піпець крадеться НЕ ПОМІТНО!
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24.10.2020 12:08 Ответить
Бл...ть,не я тут "командувач". Повірьте,через два-три дні всієї цієі мерзоти не було б НІГДЕ в Україні ,навіть звати з ЕХОм. Практично і реально ЗАРАЗ БЕЗПЕКА є лише на ПЕРЕДОВІЙ,бо тут вже скрізь цілі загони не то Лайна ватопацифіського,не то диверсантів передягнутих в тилу бродять і глашатають по телевізорам. Жахіття якесь твориться. Питання одне: чи буде Україна Україною після виборів? Ставки приймаються....
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24.10.2020 12:16 Ответить
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