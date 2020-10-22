Кандидат у мери Києва Пальчевський є громадянином РФ. ВІДЕО+ФОТО
Кандидат у мери Києва Андрій Пальчевський є громадянином Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Так, в мережу були викладені копії документів про наявність у Пальчевського російського громадянства.
Топ коментарі
+111 Дмитрий Иванов #466733
показати весь коментар22.10.2020 14:20
+81 Юрий Петров #225294
показати весь коментар22.10.2020 14:20
+63 Підлога Маккартні
показати весь коментар22.10.2020 14:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
С 2010 года Андрей Пальчевский не был субъектом публичного декларирования доходов.
В своих интервью он не раз упоминал о прибыльном бизнесе, честно заработанных миллионах и чуть ли не собственном парке самолетов. Однако, когда дело дошло до раздела всего этого богатства, Андрей доказал суду, что делиться с бывшей женой ему нечем.
Печерский суд, рассматривавший дело, признал Пальчевского банкротом и в правах на раздел имущества бывшей супруге отказал. Впрочем, Елена Пальчевская от борьбы с бывшим мужем не отказалась, и подала жалобу в Апелляционный суд Киева.
По данным аналитической системы YouControl Андрей Пальчевский является:бенефициарным собственником (через британское ПОО "Евролаб Сервисиз") ООО "Евролаб" (ЕГРПОУ 33103356), профиль - общая медицинская практика;владельцем 12,5% в ООО "Украинська мрия" (ЕГРПОУ 37392270), профиль - исследования рынка и изучение общественного мнения;собственником 87% в ООО "Центр лабораторных исследований" (ЕГРПОУ 32207592), профиль - медицинская практика; деятельность прекращена;собственником 25% в ООО "О жизни с Андреем Пальчевским" (ЕГРПОУ 38306491), профиль - производство кино- и видеофильмов, телевизионных программ;учредителем и бенефициаром Благотворительного фонда "Андрея Пальчевского" (ЕГРПОУ 37451257);руководителем политической партии "Победа Пальчевского" (ЕГРПОУ 39877693);бенефициаром на 99% (через британское ПОО "Евролаб Сервисиз") в ООО "Сити инвест сервис" (ЕГРПОУ 32249779), профиль - сдача в аренду собственного или арендованного имущества;имеет отношение к ООО "А.И. и В.К." (ЕГРПОУ 35572759), профиль - авиационные нерегулярные пассажирские перевозки;имеет отношение (через панамскую корпорацию "GLOFINCO HOLDINGS INC." к ООО "Новая авиация Украины" (ЕГРПОУ 32827562), профиль - пассажирский и грузовой авиационный транспорт".
"Сейчас я бы никогда не вышел на Майдан".
а). Пальчевское существо планирует учавствовать в политике Украины по крупному, скорей всего пойдет на Президентские выборы
б) Его финансирует не Евролаб, а мощный финансовый мешок, бигборды по всей Украине дорогое удовольствие даже для таких упырей как медицинские компании.
Зачем потенциальному меру Киева завешивать своим бордами юг Украины, где хорошо голосовали за пророссийских кандидатов (Януковича, Шария, Зеленского и т.д.) ?
НУи пусть кацапы тратят деньги на Пальчевского он бесперспективен даже для юга, хотя там достаточно тупых баранов, до 90% голосовали за Зе в некоторых населенных пунктах , но максимум кем оно может стать это "шарием" для поколения 45-60 летних совково настроенных русскоязычных мещан.
кацап обыкговенный
но такое в Киеве не прокатит
До речі паспорт це фігня, він є штатним працівником ФСБ і це, не для кого не таємниця.
«Я, (фамилия, имя, отчество), торжественно присягаю на верность своему Отечеству - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Российской Федерации .
Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников.
Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9 конституционный строй России, народ и Отечество». На бібірьово!!!