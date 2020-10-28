"Голос" вимагає визнати вибори у Василькові недійсними: відбуваються численні порушення і спроби фальсифікації результатів

Партія "Голос" вимагає визнати результати виборів у Василькові Київської області недійсними через численні фальсифікації.

"Ми також очікуємо оперативного реагування правоохоронних органів, неупередженого розслідування та притягнення до відповідальності винних у спробах порушити виборче законодавство", - йдеться в заяві "Голосу", оприлюдненій на сайті політичної сили в середу, передає Цензор.НЕТ.

"У Василькові Київської області відбуваються численні порушення та спроби фальсифікації результатів виборів на користь окремих кандидатів. За таких умов неможливо встановити справжні результати, і вибори у громаді мають бути визнані недійсними. Кандидати від "Голосу" та інших політичних сил фіксують порушення від самого початку голосування. Повідомляють про масові підвезення на дільниці людей зі зміненою пропискою, наявність на цих дільницях позначених червоним скотчем столів та членів комісій в кольорових масках, спроби підкупу виборців. 25 жовтня з 21:00 у містах та селах Васильківської об’єднаної громади почали вимикати світло, місцями на декілька годин. Комісії рахували бюлетені під світло ліхтариків в телефонах. За цей час наші кандидати фіксували підрахунок бюлетенів кількома членами комісії одночасно, були зафіксовані спроби сфальсифікувати дані підрахунків та внести до протоколу інші цифри", - заявили в партії.

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У заяві наголошується, що нині за зверненнями кандидатів в депутати і членів дільничних виборчих комісій від різних політичних сил відкрито більш як десяток проваджень, з'явилися перші повідомлення про підозру в організації підкупу виборців у Василькові.

"За останніми даними, протоколи 12 дільничних виборчих комісій відправлені на повний перерахунок, а процес встановлення результатів затягується", - йдеться в заяві.

За словами народного депутата, голови Київської обласної територіальної організації партії "Голос" Ярослава Залізняка, його політична сила йшла на місцеві вибори, щоб зупинити корупційні схеми, які вибудовувалися на місцях роками.

"Безлад і масштабні зловживання на виборах, зокрема, в Василькові, свідчать про те, що старі еліти усіма способами намагаються зберегти статус-кво. Тому зараз завдання влади - забезпечити чесні результати і захистити справжні голоси виборців", - підкреслив Железняк.