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Кабмін вирішив повністю перейти на електронний документообіг

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Кабмін вирішив повністю перейти на електронний документообіг

Кабінет Міністрів на першому онлайн-засіданні вирішив, що з 15 листопада уряд повністю перейде на електронний документообіг.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 28 жовтня, передає Цензор.НЕТ.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час засідання зазначив, що відкрити шлях до повноцінного електронного документообігу пропонується з 15 листопада, а не з 1 листопада, як було в проєкті рішення спочатку.

"Сьогоднішнім рішенням ми по суті вводимо можливість уряду, міністрів, обробляти нормативно-правові акти в електронному документообігу. У нас вже майже 90-95% пророблялися через електронний документообіг, але завжди були нормативно-правові акти, які займають багато паперів, (потребують) багато правок і копій. По суті, з 15 листопада буде можливість використовувати спеціальний модуль нашого документообігу - і вже погоджувати всі нормативно-правові акти в електронному вигляді. Прошу підтримати. Це економія бюджетних коштів, економія часу і взагалі правильне рішення для прискорення нашої роботи", - зазначив Федоров.

Пізніше глава Мінцифри повідомив у Telegram, що постанову про можливість узгоджувати нормативно-правові акти за допомогою електронного документообігу ухвалили.

"Це був останній крок до 100% відмови від паперу в роботі всередині Кабінету Міністрів", - зазначив Федоров.

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Автор: Наталя Джума
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telegramm - это серьезно!, а постановы свои в инстаграмме с поляковой выкладывайте!!!
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28.10.2020 15:37 Відповісти
Зачем в инстаграме.
Учитывая политические взгляды ЗЕблюдков, они их скорее в одноглазниках и вконтактиках размещать будут.
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28.10.2020 16:06 Відповісти
Это уже в который раз?
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28.10.2020 16:05 Відповісти
За зарплату министра трансформации согласен нести любую пургу!
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28.10.2020 16:12 Відповісти
 
 