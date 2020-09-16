УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10192 відвідувача онлайн
Новини
293 1
електронні документи (436) Федоров Михайло (849) диджиталізація (264) Дія (1066)

У додатку "Дія" з'являться електронні ІПН і довідки переселенців

У додатку

Кабінет міністрів підтримав використання електронних варіантів індивідуального податкового номера та довідки внутрішньо переміщеної особи в додатку "Дія". Вже днями з'явиться бета-версія цього видання.

Як передає Цензор.НЕТ, про таке рішення в Телеграмі повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Щойно на засіданні Кабінету міністрів ми легалізували електронний ІПН. Практично для всіх життєвих ситуацій він замінить паперовий ІПН. І завжди буде у вас під рукою у смартфоні. Тепер електронна довідка ВПО також буде в "Дії"", - написав він.

Нагадаємо, Кабмін прирівняв електронні паспорти в додатку "Дія" в паперових документах, а також анонсував електронну прописку. Детальніше про державні послуги, які можна отримати онлайн, читайте на сайті Мінцифри.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кабмін дозволив інтегрувати ІПН та довідку ВПО в застосунок "Дія" (оновлено)
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дія радость Зебила! Дятлы ставте и дальше программу которая может вас отслеживать и передавать данные посторонним лицам!
показати весь коментар
16.09.2020 21:29 Відповісти
 
 