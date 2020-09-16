Кабмін дозволив інтегрувати ІПН та довідку ВПО в застосунок "Дія" (оновлено)

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу ухвалив постанову, що дозволяє інтегрувати індивідуальний податковий номер і довідку внутрішньо-переміщеної особи в застосунок Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Дія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну, зазначена постанова дозволить подавати електронну копію довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи в держоргани та органи місцевої влади через застосунок "Дія".

Це має спростити отримання адміністративних послуг, що передбачають пред'явлення або подання копії зазначеної довідки.

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"Відтепер е-РНОКПП (електронний реєстраційний номер облікової картки платника податків, ІПН. – Ред.) офіційно є цифровим аналогом паперового податкового номера", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Уряд також затвердив механізм використання електронних копій документів у застосунку "Дія".

"Завдяки цьому торговельні мережі, поштові відділення, банки та сервіси зможуть офіційно приймати цифрові документи. Відтепер не буде ситуацій, коли документи за "Дією" не приймають", - наголосили в Мінцифри.

Відповідно до рішення Кабміну документами в смартфоні можна буде скористатися під час:

- надання послуг поштового зв'язку;

- проведення банківських операцій;

- на касах супермаркетів для підтвердження віку;

- надання адміністративних послуг;

- повернення коштів, сплачених за товар, тощо.