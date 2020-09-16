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Кабмін дозволив інтегрувати ІПН та довідку ВПО в застосунок "Дія" (оновлено)

Кабмін дозволив інтегрувати ІПН та довідку ВПО в застосунок

Кабінет Міністрів України на засіданні в середу ухвалив постанову, що дозволяє інтегрувати індивідуальний податковий номер і довідку внутрішньо-переміщеної особи в застосунок Єдиного державного вебпорталу електронних послуг "Дія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Як наголошується в пояснювальній записці до проєкту постанови Кабміну, зазначена постанова дозволить подавати електронну копію довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи в держоргани та органи місцевої влади через застосунок "Дія".

Це має спростити отримання адміністративних послуг, що передбачають пред'явлення або подання копії зазначеної довідки.

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"Відтепер е-РНОКПП (електронний реєстраційний номер облікової картки платника податків, ІПН. – Ред.) офіційно є цифровим аналогом паперового податкового номера", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

Уряд також затвердив механізм використання електронних копій документів у застосунку "Дія".

"Завдяки цьому торговельні мережі, поштові відділення, банки та сервіси зможуть офіційно приймати цифрові документи. Відтепер не буде ситуацій, коли документи за "Дією" не приймають", - наголосили в Мінцифри.

Відповідно до рішення Кабміну документами в смартфоні можна буде скористатися під час:

- надання послуг поштового зв'язку;
- проведення банківських операцій;
- на касах супермаркетів для підтвердження віку;
- надання адміністративних послуг;
- повернення коштів, сплачених за товар, тощо.

Кабмін дозволив інтегрувати ІПН та довідку ВПО в застосунок Дія 01

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Топ коментарі
+3
Ты главно не боись, в случае чего базу и без твоей регистрации выкачают
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16.09.2020 14:56
+2
НИКАКОГО ДОВЕРИЯ этой хренотене!
Что за программа "Дія"?
КТО ее написал?!! Какие у них СЕРТИФИКАТЫ?!! Какие ЗАЩИТЫ?!! Какое ШИФРОВАНИЕ?!!
НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО!
Зарегаешься, а потом по твоим данным начнут кредиты где попало, кто попало брать.
А к вам домой коллекторы приходить...
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16.09.2020 14:49
+1
А хто-небудь користується нею?
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16.09.2020 14:50
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Мені десь тиждень тому дзвонили опитування проводили я мені живеться.
Про цю послугу теж говорили.
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16.09.2020 14:29 Відповісти
НИКАКОГО ДОВЕРИЯ этой хренотене!
Что за программа "Дія"?
КТО ее написал?!! Какие у них СЕРТИФИКАТЫ?!! Какие ЗАЩИТЫ?!! Какое ШИФРОВАНИЕ?!!
НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО!
Зарегаешься, а потом по твоим данным начнут кредиты где попало, кто попало брать.
А к вам домой коллекторы приходить...
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16.09.2020 14:49 Відповісти
Ты главно не боись, в случае чего базу и без твоей регистрации выкачают
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16.09.2020 14:56 Відповісти
Ну так для упрощения процесса остается только все свои документы перед входной дверью под ковриком хранить.
В целом это ничем не хуже, чем ДИЯ.
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17.09.2020 01:33 Відповісти
А хто-небудь користується нею?
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16.09.2020 14:50 Відповісти
Ну я поставил. Загран есть, права есть, техпаспорта ввиду некоторой древности корыта нет.

Итог - толку 0
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16.09.2020 14:58 Відповісти
А как копию то делать этого вашего ИННа? Телепо на ксерокс ложить?
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16.09.2020 14:55 Відповісти
Ідіть ви з своєю "Дією" в одне місце - мені ще тільки в мусорів не хватало стати на облік.
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16.09.2020 15:06 Відповісти
Т.е. теперь вместе с телефоном вор будет получать личные и банковские данные владельца.

Шо там для кредита тысяч на 50 нынче нужно?
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17.09.2020 01:31 Відповісти
Любопытно... Эта программулька осуществляет "отслеживание" пользователя !? И что она передает и куда !?
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26.09.2020 20:18 Відповісти
 
 