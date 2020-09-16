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Кабмин разрешил интегрировать ИНН и справку ВПЛ в приложение "Дія" (обновлено)

Кабмин разрешил интегрировать ИНН и справку ВПЛ в приложение

Кабинет министров Украины на заседании в среду принял постановление, разрешающее интегрировать индивидуальный налоговый номер и справку внутренне-перемещенного лица в приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, указанное постановление позволит подавать электронную копию справки про взятие на учет внутренне-перемещенного лица в госорганы и органы местной власти через приложение "Дія".

Это должно упростить получение административных услуг, предусматривающих предъявление или подачу копии указанной справки.

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"Отныне е-РНУКНП (электронный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, ИНН. - Ред.) официально является цифровым аналогом бумажного налогового номера", - отмечается в сообщении в Телеграм-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

Правительство также утвердило механизм использования электронных копий документов в приложении "Дія".

"Благодаря этому, торговые сети, почтовые отделения, банки и сервисы смогут официально принимать цифровые документы. Отныне не будет ситуаций, когда документы по "Дії" не принимают", - подчеркнули в Минцифры.

В соответствии с решением Кабмина документами в смартфоне можно будет воспользоваться при:

- предоставлении услуг почтовой связи;
- проведении банковских операций;
- на кассах супермаркетов для подтверждения возраста;
- предоставлении административных услуг;
- возврате средств уплаченных за товар, и т.п.

Кабмин разрешил интегрировать ИНН и справку ВПЛ в приложение Дія 01
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Топ комментарии
+3
Ты главно не боись, в случае чего базу и без твоей регистрации выкачают
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16.09.2020 14:56
+2
НИКАКОГО ДОВЕРИЯ этой хренотене!
Что за программа "Дія"?
КТО ее написал?!! Какие у них СЕРТИФИКАТЫ?!! Какие ЗАЩИТЫ?!! Какое ШИФРОВАНИЕ?!!
НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО!
Зарегаешься, а потом по твоим данным начнут кредиты где попало, кто попало брать.
А к вам домой коллекторы приходить...
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16.09.2020 14:49
+1
А хто-небудь користується нею?
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16.09.2020 14:50
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Мені десь тиждень тому дзвонили опитування проводили я мені живеться.
Про цю послугу теж говорили.
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16.09.2020 14:29 Ответить
НИКАКОГО ДОВЕРИЯ этой хренотене!
Что за программа "Дія"?
КТО ее написал?!! Какие у них СЕРТИФИКАТЫ?!! Какие ЗАЩИТЫ?!! Какое ШИФРОВАНИЕ?!!
НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО!
Зарегаешься, а потом по твоим данным начнут кредиты где попало, кто попало брать.
А к вам домой коллекторы приходить...
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16.09.2020 14:49 Ответить
Ты главно не боись, в случае чего базу и без твоей регистрации выкачают
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16.09.2020 14:56 Ответить
Ну так для упрощения процесса остается только все свои документы перед входной дверью под ковриком хранить.
В целом это ничем не хуже, чем ДИЯ.
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17.09.2020 01:33 Ответить
А хто-небудь користується нею?
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16.09.2020 14:50 Ответить
Ну я поставил. Загран есть, права есть, техпаспорта ввиду некоторой древности корыта нет.

Итог - толку 0
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16.09.2020 14:58 Ответить
А как копию то делать этого вашего ИННа? Телепо на ксерокс ложить?
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16.09.2020 14:55 Ответить
Ідіть ви з своєю "Дією" в одне місце - мені ще тільки в мусорів не хватало стати на облік.
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16.09.2020 15:06 Ответить
Т.е. теперь вместе с телефоном вор будет получать личные и банковские данные владельца.

Шо там для кредита тысяч на 50 нынче нужно?
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17.09.2020 01:31 Ответить
Любопытно... Эта программулька осуществляет "отслеживание" пользователя !? И что она передает и куда !?
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26.09.2020 20:18 Ответить
 
 