Кабмин разрешил интегрировать ИНН и справку ВПЛ в приложение "Дія" (обновлено)
Кабинет министров Украины на заседании в среду принял постановление, разрешающее интегрировать индивидуальный налоговый номер и справку внутренне-перемещенного лица в приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дія".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, указанное постановление позволит подавать электронную копию справки про взятие на учет внутренне-перемещенного лица в госорганы и органы местной власти через приложение "Дія".
Это должно упростить получение административных услуг, предусматривающих предъявление или подачу копии указанной справки.
"Отныне е-РНУКНП (электронный регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, ИНН. - Ред.) официально является цифровым аналогом бумажного налогового номера", - отмечается в сообщении в Телеграм-канале Министерства цифровой трансформации Украины.
Правительство также утвердило механизм использования электронных копий документов в приложении "Дія".
"Благодаря этому, торговые сети, почтовые отделения, банки и сервисы смогут официально принимать цифровые документы. Отныне не будет ситуаций, когда документы по "Дії" не принимают", - подчеркнули в Минцифры.
В соответствии с решением Кабмина документами в смартфоне можно будет воспользоваться при:
- предоставлении услуг почтовой связи;
- проведении банковских операций;
- на кассах супермаркетов для подтверждения возраста;
- предоставлении административных услуг;
- возврате средств уплаченных за товар, и т.п.
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Про цю послугу теж говорили.
Что за программа "Дія"?
КТО ее написал?!! Какие у них СЕРТИФИКАТЫ?!! Какие ЗАЩИТЫ?!! Какое ШИФРОВАНИЕ?!!
НИЧЕГО НЕ ИЗВЕСТНО!
Зарегаешься, а потом по твоим данным начнут кредиты где попало, кто попало брать.
А к вам домой коллекторы приходить...
В целом это ничем не хуже, чем ДИЯ.
Итог - толку 0
Шо там для кредита тысяч на 50 нынче нужно?