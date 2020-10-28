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Новини Політика України
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Кабмін (6261) Нацполіція (13922) євробляхи (192) Мокан Василь (40)

Кабмін зобов'язав Нацполіцію виявляти незареєстровані в установлений термін "євробляхи"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін зобов'язав Нацполіцію виявляти незареєстровані в установлений термін

Кабінет Міністрів України поклав на Національну поліцію завдання з виявлення незареєстрованих громадянами України у встановлені терміни транспортних засобів, ввезених на митну територію України на строк понад 30 діб, повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Кабмін ухвалив проєкт постанови "Про внесення змін до положення про Національну поліцію", яким пропонує доповнити його завданнями: з виявлення незареєстрованих громадянами України у встановлені законодавством терміни транспортних засобів, ввезених на митну територію України на строк понад 30 діб; щодо вжиття заходів для виявлення випадків неправомірного керування транспортними засобами, щодо яких порушено окремі обмеження, встановлені Митним кодексом; щодо вжиття заходів до виявлення неправомірного розукомплектування таких транспортних засобів", - розповів Мокан.

Крім того, на Нацполіцію покладено завдання щодо здійснення розмінування оперативного характеру (виявлення, знешкодження, знищення вибухових предметів).

Крім того, визначено, що глава Нацполіції може доповнювати перелік відповідних функцій завданнями щодо забезпечення надання жінкам і чоловікам рівних прав та можливостей, запобігання і протидії насильству за ознакою статі та дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності.

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Топ коментарі
+23
Бляхеры, вам привет от обожаемой вами Бубочки. Кабмин обязал Нацполицию выявлять незарегистрированные в установленный срок "евробляхи" - Цензор.НЕТ 9103
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28.10.2020 16:16
+19
- Бэрримор, что это за вой на болотах?
- Евробляхеры, сэр!
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28.10.2020 16:09
+15
пошло наступление по всем фронтам (по всем брехливым обещаниям ))))
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28.10.2020 16:10
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- Бэрримор, что это за вой на болотах?
- Евробляхеры, сэр!
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28.10.2020 16:09 Відповісти
А - ХА - ХА !!!!!
Тоесть : "Мяу"...
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28.10.2020 16:12 Відповісти
Да, надежды гнидок питали:
Кабмін зобов'язав Нацполіцію виявляти незареєстровані в установлений термін "євробляхи" - Цензор.НЕТ 1471
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28.10.2020 16:29 Відповісти
пошло наступление по всем фронтам (по всем брехливым обещаниям ))))
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28.10.2020 16:10 Відповісти
Времени все меньше.

Местные выборы показали, что счет до кончины ЗЕ и СН пошел на месяцы.
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28.10.2020 16:16 Відповісти
та да... надо еще успеть хапануть и слинять ))))
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28.10.2020 16:18 Відповісти
Ну хоть что то полезное сделали.
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28.10.2020 16:11 Відповісти
значит до этого, полиции было насрать???, может нужно отдельное распоряжение кабмина выходить на работу???
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28.10.2020 16:12 Відповісти
Кабмін зобов'язав Нацполіцію виявляти незареєстровані в установлений термін "євробляхи" - Цензор.НЕТ 2805
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28.10.2020 16:21 Відповісти
Вибори пройшли .. Кабмин обязал Нацполицию выявлять незарегистрированные в установленный срок "евробляхи" - Цензор.НЕТ 378
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28.10.2020 16:14 Відповісти
Бляхеры, вам привет от обожаемой вами Бубочки. Кабмин обязал Нацполицию выявлять незарегистрированные в установленный срок "евробляхи" - Цензор.НЕТ 9103
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28.10.2020 16:16 Відповісти
Прочитав сусіду.Каже законний самокат патаму что галасовал за ЗЕ.😂
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28.10.2020 16:17 Відповісти
Самохуд - яко ото прийнято там де відро надибав ...
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29.10.2020 10:51 Відповісти
Ржачка. Ох і ржачка. Надурили всіх
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28.10.2020 16:17 Відповісти
Выявили и шо?
На разборку без растаможки тоже низзя?
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28.10.2020 16:20 Відповісти
Получается нельзя.
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28.10.2020 16:41 Відповісти
Ну, на решті! До каси, панове хитрожопі. До каси!
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28.10.2020 16:21 Відповісти
На якій решті? В даному контексті нарешті пишеться разом.
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28.10.2020 16:42 Відповісти
что вы лайкаете терпилы ? вас и нагибать не надо сами встанете
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28.10.2020 17:12 Відповісти
Самое смешное - на парковках под райотделами ментов где-то 60% авто на бляхах.
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28.10.2020 16:27 Відповісти
Чтобы победить зло - надо думать как зло!
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28.10.2020 17:14 Відповісти
А укробляхи ,которые , по техническому состоянию просто разваливаются на дороге ,не Кабмін зобов'язав Нацполіцію виявляти незареєстровані в установлений термін "євробляхи" - Цензор.НЕТ 7247
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28.10.2020 16:47 Відповісти
опа. зеленые решили пойти по пути петюни мыролюбного. а ведь эта дорога приведет их ту да же куда ушли винницкие реформаторы - в никуда.
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28.10.2020 16:48 Відповісти
ну и что дальше дол-бы выявили -штрафовать ? так бунт получите машин этих сотни тысяч
p s следующие на очереди по обдиралову -чпешники
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28.10.2020 17:10 Відповісти
всі до Києва і всю наволоч на палюгу
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28.10.2020 19:12 Відповісти
Не они по привычке начнут в знак протеста зжигать свои бляхи
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28.10.2020 19:51 Відповісти
Евробляхи гораздо безопасней жигулей и волг. Водители евроблях гораздо адекватнее водителей жигулей и волг.
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28.10.2020 19:37 Відповісти
с первым согласен со вторым категорически нет. Как раз кто чудит на дорогах это бляхеры, благо их сейчас стало меньше
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28.10.2020 19:52 Відповісти
це ті хто під каненєнькамі ,а вільні громадяни кабміни палять разом із начинкою
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28.10.2020 19:58 Відповісти
Покращення для евробляхеров подвалило.
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28.10.2020 20:04 Відповісти
 
 