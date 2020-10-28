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Новости Политика Украины
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Кабмин (13801) Нацполиция (15732) евробляхи (196) Мокан Василий (44)

Кабмин обязал Нацполицию выявлять незарегистрированные в установленный срок "евробляхи"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин обязал Нацполицию выявлять незарегистрированные в установленный срок

Кабинет Министров Украины возложил на Национальную полицию задачу по выявлению незарегистрированных гражданами Украины в установленные сроки транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины на срок более 30 суток, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кабмин принял проект постановления "О внесении изменений в положение о Национальной полиции", которым предлагает дополнить его заданиями: по выявлению незарегистрированных гражданами Украины в установленные законодательством сроки транспортных средств, ввезенных на таможенную территорию Украины на срок более 30 суток; по принятию мер для выявления случаев неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых возбуждены отдельные ограничения, установленные Таможенным кодексом; по принятию мер к выявлению неправомерного разукомплектования таких транспортных средств", - рассказал Мокан.

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Кроме того, на Нацполицию возложены задачи по осуществлению разминирования оперативного характера (выявление, обезвреживание, уничтожение взрывчатых предметов).

Кроме того, определено, что глава Нацполиции может дополнять перечень соответствующих функций задачами по обеспечению предоставления женщинам и мужчинам равных прав и возможностей, предотвращения и противодействия насилию по признаку пола и соблюдения принципа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в своей деятельности.
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Топ комментарии
+23
Бляхеры, вам привет от обожаемой вами Бубочки. Кабмин обязал Нацполицию выявлять незарегистрированные в установленный срок "евробляхи" - Цензор.НЕТ 9103
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28.10.2020 16:16
+19
- Бэрримор, что это за вой на болотах?
- Евробляхеры, сэр!
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28.10.2020 16:09
+15
пошло наступление по всем фронтам (по всем брехливым обещаниям ))))
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28.10.2020 16:10
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- Бэрримор, что это за вой на болотах?
- Евробляхеры, сэр!
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28.10.2020 16:09 Ответить
А - ХА - ХА !!!!!
Тоесть : "Мяу"...
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28.10.2020 16:12 Ответить
Да, надежды гнидок питали:
Кабмін зобов'язав Нацполіцію виявляти незареєстровані в установлений термін "євробляхи" - Цензор.НЕТ 1471
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28.10.2020 16:29 Ответить
пошло наступление по всем фронтам (по всем брехливым обещаниям ))))
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28.10.2020 16:10 Ответить
Времени все меньше.

Местные выборы показали, что счет до кончины ЗЕ и СН пошел на месяцы.
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28.10.2020 16:16 Ответить
та да... надо еще успеть хапануть и слинять ))))
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28.10.2020 16:18 Ответить
Ну хоть что то полезное сделали.
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28.10.2020 16:11 Ответить
значит до этого, полиции было насрать???, может нужно отдельное распоряжение кабмина выходить на работу???
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28.10.2020 16:12 Ответить
Кабмін зобов'язав Нацполіцію виявляти незареєстровані в установлений термін "євробляхи" - Цензор.НЕТ 2805
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28.10.2020 16:21 Ответить
Вибори пройшли .. Кабмин обязал Нацполицию выявлять незарегистрированные в установленный срок "евробляхи" - Цензор.НЕТ 378
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28.10.2020 16:14 Ответить
Бляхеры, вам привет от обожаемой вами Бубочки. Кабмин обязал Нацполицию выявлять незарегистрированные в установленный срок "евробляхи" - Цензор.НЕТ 9103
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28.10.2020 16:16 Ответить
Прочитав сусіду.Каже законний самокат патаму что галасовал за ЗЕ.😂
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28.10.2020 16:17 Ответить
Самохуд - яко ото прийнято там де відро надибав ...
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29.10.2020 10:51 Ответить
Ржачка. Ох і ржачка. Надурили всіх
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28.10.2020 16:17 Ответить
Выявили и шо?
На разборку без растаможки тоже низзя?
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28.10.2020 16:20 Ответить
Получается нельзя.
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28.10.2020 16:41 Ответить
Ну, на решті! До каси, панове хитрожопі. До каси!
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28.10.2020 16:21 Ответить
На якій решті? В даному контексті нарешті пишеться разом.
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28.10.2020 16:42 Ответить
что вы лайкаете терпилы ? вас и нагибать не надо сами встанете
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28.10.2020 17:12 Ответить
Самое смешное - на парковках под райотделами ментов где-то 60% авто на бляхах.
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28.10.2020 16:27 Ответить
Чтобы победить зло - надо думать как зло!
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28.10.2020 17:14 Ответить
А укробляхи ,которые , по техническому состоянию просто разваливаются на дороге ,не Кабмін зобов'язав Нацполіцію виявляти незареєстровані в установлений термін "євробляхи" - Цензор.НЕТ 7247
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28.10.2020 16:47 Ответить
опа. зеленые решили пойти по пути петюни мыролюбного. а ведь эта дорога приведет их ту да же куда ушли винницкие реформаторы - в никуда.
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28.10.2020 16:48 Ответить
ну и что дальше дол-бы выявили -штрафовать ? так бунт получите машин этих сотни тысяч
p s следующие на очереди по обдиралову -чпешники
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28.10.2020 17:10 Ответить
всі до Києва і всю наволоч на палюгу
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28.10.2020 19:12 Ответить
Не они по привычке начнут в знак протеста зжигать свои бляхи
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28.10.2020 19:51 Ответить
Евробляхи гораздо безопасней жигулей и волг. Водители евроблях гораздо адекватнее водителей жигулей и волг.
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28.10.2020 19:37 Ответить
с первым согласен со вторым категорически нет. Как раз кто чудит на дорогах это бляхеры, благо их сейчас стало меньше
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28.10.2020 19:52 Ответить
це ті хто під каненєнькамі ,а вільні громадяни кабміни палять разом із начинкою
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28.10.2020 19:58 Ответить
Покращення для евробляхеров подвалило.
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28.10.2020 20:04 Ответить
 
 