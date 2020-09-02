"Евробляхеры" приехали под Раду требовать доступной растаможки автомобилей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В среду, 2 сентября, владельцы автомобилей с европейской регистрацией устроили очередную акцию под Верховной Радой в центре Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Евробляхеры" требуют от депутатов срочно рассмотреть законопроект №3704, который призван удешевить растаможивание автомобилей.
Напомним, в проекте закона №3704 предлагается при ввозе авто с 1 января 2021 года однократно освободить от уплаты НДС участников и ветеранов АТО. Речь идет об автобусах, легковых и грузовых автомобилях, масса которых не превышает 3,5 т, а также прицепов к ним.
Также проект меняет принципы растаможивания в части возрастного коэффициента. Участники акции верят, что в случае принятия документа растаможить автомобиль можно будет за 300-600 евро. Cейчас же растаможка подержанных автомобилей иногда в несколько раз превышает стоимость самих автомобилей.
На данный момент документ на сайте Верховной рады получил статус "Предоставлено для ознакомления" 23.06.2020.
Участники и организаторы отмечают, что акция бессрочная и грозят радикальными действиями в случае непринятия законопроекта №3704.
Фото/видео - Олег Богачук
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але З ДАТИ УХВАЛЕННЯ ЗАКОНУ.
А хто ввіз раніше - прошу до каси за тарифами, що були чинні на дату ввезення.
От тоді і побачемо істині джерела цього "дійства" - "аби усі менше платили", чи "щоб мені викоханому дешеіше було"...
Закон зворотньої сили не має.
1) Обыватель будет доволен.
2) Европа избавится от хлама. 80% завезенного (по европейским меркам) - металлолом.
3) Будем использовать больше нефтепродуктов - ***** получит больше денег для ведения войны.
А Мерин лучше из салона.
кацапский хлам который в Европе даже бесплатно никому не нужен, по цене добротного мерседера
Мито 11 т
Акциз 39 т
ПДВ 32 т Итого 82 т, плюс пенсионный, военный, брокеры... 100 тысяч гривен минимум
Мы Что Лошары??????????????
Акциз 2,00 CMQ975,00 EUR за 100064,49 UAH
ПДВ 54 722,19 UAH 20,00% 10 944,44 UAH
Сумма 15 977,81 UAH
Это за ситроен С4 2006 года с дизелелем 2л и ценой в 2000 долларов
Откуда ты взял 100тыс?
Ну тогда это лютый пи...ц. Тогда еще лет 15 на дорогах будут убитые ВАЗы и им подобное говно.
Я в 2012 за 10тыс долларов с салона новую машину брал, а тут за Б\У нужно отдать 6тыс +переоформление.
И шо, и где, и как?
Законопроект про растаможку поставить на рассмотрение и голосование некогда, а вот вплотную заняться игорным бизнесом, на 4 года освободить его от налогов - это очень важно, можно сказать первоочередно!😠
Та им нужно вообще машины подарить, они ж гэрои
кинуть и скажем не больше 5 примусов на рыло.... и посонам подзаработать дадите и вопрос
снять можно.... но естественно для тех кто миниму год тут катается..... а то у нас за пару меся
цев вся свалка мирового автопрома окажется.....