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Новини Політика України
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Зеленський (17439) петиція (262) Вища рада правосуддя (523) Окружний адмінсуд Києва (377)

Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для

Президент України Володимир Зеленський пропонує почати необхідні консультації з Вищою радою правосуддя для вироблення прозорої і коректної процедури, яка дозволила б "вирішити питання Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) і зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації".

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Глави держави.

Таке рішення він прийняв у відповідь на електронну петицію, що набрала 25 тис. голосів, з проханням до президента подати до Верховної Ради відповідний законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

"За результатом розгляду петиції президент доручив розпочати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя. Вища рада правосуддя є важливим елементом державної судової архітектури та має всі можливості для того, щоб сформулювати свою позицію навколо ситуації з Окружним адміністративним судом міста Києва", - зазначається в повідомленні.

В Офісі президента підкреслили, що порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульовано на законодавчому рівні. Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.

Дивіться також: Петиція про ліквідацію ОАСК набрала на сайті президента 25 тис. підписів

В ОП також вказали, що президент Зеленський від самого початку політичної кар'єри підкреслював, що розвиток реального народовладдя в Україні, обов’язкове врахування суспільної думки при ухваленні важливих державних рішень, а також трансформація України у справді сучасну та цивілізовану державу мають бути пріоритетами кожного відповідального політика.

Як повідомлялося, 26 жовтня електронна петиція "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду м.Києва" від 30 липня набрала необхідні 25 тис. голосів на сайті глави держави для її розгляду. Зеленського закликали невідкладно внести до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію ОАСК.

Ініціатор петиції закликав президента ліквідувати ОАСК у зв'язку з "повною втратою авторитету Окружним адміністративним судом м.Києва - зокрема, через вміст опублікованих Національним антикорупційним бюро України в липні 2019 року і в липні 2020 року записів розмов керівництва цього суду, які свідчать про глибоко вкорінену в суді корупцію і практику неправочинності рішень".
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Топ коментарі
+18
от віслюк оманський! Курва, ти ж їх більшість сам призначило! А як же запитання оленя - довічне увязнення крупціонера? Баран!
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28.10.2020 22:19
+18
Да сливай воду уже, идиот обдолбаный.

Советоваться оно будет... Советоваться надо было, когда ты с дурной головой в президенты лезло.
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28.10.2020 22:48
+16
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева - Цензор.НЕТ 4648
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28.10.2020 22:25
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от віслюк оманський! Курва, ти ж їх більшість сам призначило! А як же запитання оленя - довічне увязнення крупціонера? Баран!
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28.10.2020 22:19 Відповісти
СЛОВОБЛУДИЕ -- все судьи забили на Харанта !!! Вова думал на договорняках с олигархами и ****** пропетлять-- хлебай теперь полной ложкой Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 9557
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29.10.2020 06:12 Відповісти
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева - Цензор.НЕТ 4477
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28.10.2020 22:19 Відповісти
Иуда 🤢🤡💩🎪🐲лицемер , «до увичного ув'язнення « !!!😂😂😂😂😂 Зелохторат, расхлебывайте ,наслаждайтесь лапшей
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28.10.2020 22:38 Відповісти
вылитый клоун
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29.10.2020 03:24 Відповісти
а он уже пришел в чувство?
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28.10.2020 22:20 Відповісти
Не зовсім, працює тільки нюхатєльний рефлекс
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28.10.2020 22:21 Відповісти
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева - Цензор.НЕТ 3683
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28.10.2020 22:21 Відповісти
3.14здить
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28.10.2020 22:21 Відповісти
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева - Цензор.НЕТ 9006
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28.10.2020 22:21 Відповісти
А як би на його місці був якийсь дурачок?
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28.10.2020 22:27 Відповісти
Він ним і є. Більшого дурачка землю обійдіть то не знайдете.
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29.10.2020 01:01 Відповісти
а как же быть с кс - это ж корпорация сволочей, не может быть такого, чтобы в демократичном обществе, которое борется с коррупцией, абсолютная власть и будущее всей страны оказались в руках кучки беспринципных, продажных ублюдков...
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28.10.2020 22:23 Відповісти
зебилы, разве вы не знали, что некоторые люди никогда не будут президентами хоть выбирай их сто раз
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28.10.2020 22:23 Відповісти
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева - Цензор.НЕТ 4648
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28.10.2020 22:25 Відповісти
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева - Цензор.НЕТ 316
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28.10.2020 22:29 Відповісти
Вже на часі ліквідувати КС.
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28.10.2020 22:23 Відповісти
Бери вище- всю державу Україна!І слуги мудрого наріда все досить правильно розставляють. За відсутності КС, будь-які рішення, прийняті ВР, призедентом і кабміном не мають юридичної сили. І якщо згадати події 2014 року, то відсутність КС відразу ставить крапку на існуванні держави.
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28.10.2020 22:34 Відповісти
саме КС і приймає юридичні крапки,котрі загрожують існуванню держави України
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28.10.2020 22:43 Відповісти
Тепер від питання "кто віноват" можно відразу переходити до дилеми "што дєлать".
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28.10.2020 22:56 Відповісти
Ликвидуйте попа гапона , ибо рыба гниет с головы !
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28.10.2020 22:41 Відповісти
В смысле - он будет консультироваться о том, что делать с Вовком со ставленниками Вовка?
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28.10.2020 22:26 Відповісти
Это он с кем собрался советоваться, с этими?

МЕНЮ

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"ВЫСШИЙ СОВЕТ ПРАВОСУДИЯ ОТКАЗАЛСЯ ОТСТРАНЯТЬ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОАСК ПАВЛА ВОВКА

01.09.2020 16:05"

PS сорри за капс, так в оригинале было
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28.10.2020 22:27 Відповісти
отработал бы шрифтом.. Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 9819
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29.10.2020 03:20 Відповісти
Шо ви на це скажете.
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"Слуга народа" и "Евросолидарность" поддержали кандидата в мэры Черкасс Виктора Евпака
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28.10.2020 22:29 Відповісти
Це добре, толік за майбах какламойського в сраці, і ще одне, на рахунок слюг, Євпак ще не дав відповідь.
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28.10.2020 22:31 Відповісти
Прикол а том, что две партии, враждебные друг для друга, объеденились, чтобы поддержать Евпака.
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28.10.2020 22:48 Відповісти
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева - Цензор.НЕТ 2399 Ciao!
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28.10.2020 23:02 Відповісти
Привет! Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 5120
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28.10.2020 23:13 Відповісти
А хто тобі сказав про об'єднання цих двох партій? СН і ЄС підтримають і все.
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29.10.2020 07:56 Відповісти
Что-о-о?
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29.10.2020 18:53 Відповісти
Під час Помаранчевої революції зробив сайт і вів блог, де висвітлював події з Майдану.

IT-компанія Віктора Євпака віддає весь прибуток на благодійність. Фірма працює за британською моделлю CIC (Community interest company), тобто, виплачується зарплата, а все, що залишається після цього, йде на різні проекти. Так у 2014 році компанія забезпечувала їжею всіх ВПО у Черкасах

В чём проблема?
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28.10.2020 22:36 Відповісти
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия для "решения вопроса" Окружного административного суда Киева - Цензор.НЕТ 3819
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28.10.2020 22:30 Відповісти
Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 8472
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28.10.2020 23:12 Відповісти
Когда эти скоты будут шить рукавицы,тогда и спадет напряжение.
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28.10.2020 22:46 Відповісти
Зеленский хоть знает, что он будет консультироваться? Не факт.
В общем, отписка и ничего более.
А в реальности Зеленский засунул язык в ж...у и помалкивает, что по ОАСК, что Конституционному (прости, господи) суду Украины. Дня через три проблеет, что он на суды не влияет - и всё.
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28.10.2020 22:47 Відповісти
Да сливай воду уже, идиот обдолбаный.

Советоваться оно будет... Советоваться надо было, когда ты с дурной головой в президенты лезло.
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28.10.2020 22:48 Відповісти
"...и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации..."

Зняти потрібно не напругу, а шкіру з Вовка.
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28.10.2020 22:53 Відповісти
Днище....
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28.10.2020 22:56 Відповісти
Шо, шо він буде робити? З ким консультуватись?
- Задокументированные факты влияния главы ОАСК на судей Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, Шестого апелляционного административного суда, членов Высшего совета правосудия, ВККС, должностных лиц НАПК, Государственного бюро расследований, других центральных органов государственной власти, министерств и правоохранительных органов».

https://zn.ua/internal/volki-po-sledu-nabu-2.html
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28.10.2020 22:58 Відповісти
А опроса не будет????
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28.10.2020 23:13 Відповісти
Зеленый наркоман подал фальшивую декларацию и решил проблему самым циничным образом ручным судом отменил уголовную ответственность за фальсификацию декларации доходов.
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28.10.2020 23:50 Відповісти
только развешивание на каштанах..
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29.10.2020 00:07 Відповісти
За півтора роки навіть виборці Зеленського зрозуміли, що до Зе команди приєдналися не тільки безпринципні артисти, але й професійні аферисти, на яких тавра ніде ставити. Андрій Єрмак, Давід Арахамія, Олександр Дубінський, Олександр Корнієнко, Максим Бужанський, Микола Тищенко та інші "слуги народу" - всі вони готові працювати лише заради власного збагачення та відпрацьовувати завдання, які їм ставлять спонсори та, що ще гірше, російські куратори.
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29.10.2020 00:08 Відповісти
Стана влезла в управляемый хаос. Откуда, спросите, управляемый? Ермак все знает. Не даром же Клоун был подвешен ему на нитку. Да и чревовещает - гугняво - за зеленого клоуна.
Украинцы, вами управляют кацапы через этих уродов!
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29.10.2020 04:14 Відповісти
Консультації видно будутьна тему як зобов*язати суддю Вовка з*явитися в судове засідання по його справі.
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29.10.2020 07:02 Відповісти
ни рыба, ни мясо всегда приводит либо к полному раздраю, либо новой революции... скорее всего, случится последнее... потому что полтора года правления и полный провал во всем надоело терпеть...
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29.10.2020 07:31 Відповісти
Завтра ОАСК (читай мертвечук) зніме самого Зеленського і він так само зі свєю дибільною рожею з випученими очима дзвонити Баконову чи в Раду правосуддя.
Їздити по базарах тканини вилучати у Альфи с СБУ час є, а покрошити це кодло в мантіях часу чомусь не вистачає. Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 404
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29.10.2020 08:25 Відповісти
В країні держпереворот. Суддівська мафія захватила владу.
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29.10.2020 09:03 Відповісти
Если народ вот так все проглотит ,то Украина скотилась до уровня Белорусии 😡😡😡
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29.10.2020 09:05 Відповісти
Він потрібен, щоб роздивитись досягення Зеленського

Державне бюро розслідувань України за рахунок бюджетних грошей придбало телескоп.

Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 8291

Тендер на сайті з'явився 24 вересня. Йдеться про телескоп SIGETA ME-200 203/800 EQ4, вартістю 19220 гривень.

«Роздільна здатність даної моделі становить близько 0.6 кут. сек, проникаюча - 14 зв. вів. Цього достатньо для комфортного спостереження не тільки за об'єктами Мессьє, але і більш тьмяними астрономічними об'єктами - слабкими планетарними туманностями, спіральними галактиками й іншим», - прокоментував покупку адвокат Олег Шрам.

Відзначимо, що тендер уже відбувся, покупка здійснена.
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29.10.2020 09:17 Відповісти
Такая короткофокусность рефлектора Ньютона предполагает очень точную ПАРАБОЛИДИЗАЦИЮ главного зеркала. Что, при столь незначительной цене, весьма сомнительно. А адвокат в том, что ему приписывают, разбирается аки хрюшка в апельсинах. Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 2778
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29.10.2020 11:25 Відповісти
Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 995
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29.10.2020 12:15 Відповісти
Верный способ все похерить это обратится к судьям на судей. Даже тупой Бубочка об этом знает.
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29.10.2020 10:07 Відповісти
Я ще в 2014 одразу після революції гідності сказав не займетеся усіми так званими"судям" що кришували злодіїв 25 років не буде нічого хорошого, буде тільки гірше! Я завжди кажу так як є і так як буде! І скоро з них таки живцем будуть знімать шкіру.
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29.10.2020 10:22 Відповісти
беня гнобить зелю як хоче,
а зеля нічого не може відповісти,
бо такі умови контракту, за яким
зелю взяли на роботу президентом
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29.10.2020 10:42 Відповісти
От зелена гнида. "певна напруга в суспільстві". Ця "напруга" таких як ти в Ростов зганяє.
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29.10.2020 10:47 Відповісти
о,Зе-чмо візьме під контроль? ми всі вже давно знаємо чим це закінчується.
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29.10.2020 10:51 Відповісти
похоже на анегдот. мужик видит как в саду ктото ..бет его жену раком. Маня, тебя ...бут!!!!! Ой...... как это?????????? и дергая жоппой кричит,киш,киш,киш
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29.10.2020 10:54 Відповісти
Лучше пусть ЗЕ проконсультируется с сами ОАСКовцами по вопросу - что с вами, касатики делать?... Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 9508
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29.10.2020 11:09 Відповісти
Якщо реально дивитись на речі, то тут діло навіть не в «Зе». Україньські суди, це вже давно каста недоторканних. Це - мафія! І зцим треба робити щось радикальне.
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29.10.2020 11:11 Відповісти
Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва - Цензор.НЕТ 9527
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29.10.2020 12:17 Відповісти
Ну где твои 5 вопросов?Чтоб выборы сорвать он тут как тут.А насчет х..ев в платьях он только собирается.Позови Яроша,а где он кстати?Напугал рашу и исчез.Самое безобидное,что можно сделать для этих .уркаганов это все что у них есть -забрать т.к это наше.Над КС выше народ.И остальные урки,которые себя называют алигархами,пусть все вернут украинцам.Отправить назад в Донецк в ботанический сад.Собирай референдум, вова!
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29.10.2020 13:07 Відповісти
Зеленский будет консультироваться с Высшим советом правосудия, как заменить Конституцию "решениями вопросов"
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29.10.2020 17:24 Відповісти
 
 