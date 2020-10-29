Зеленський консультуватиметься з Вищою радою правосуддя для "вирішення питання" Окружного адміністративного суду Києва
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський пропонує почати необхідні консультації з Вищою радою правосуддя для вироблення прозорої і коректної процедури, яка дозволила б "вирішити питання Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) і зняти певну напругу в суспільстві щодо цієї ситуації".
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Глави держави.
Таке рішення він прийняв у відповідь на електронну петицію, що набрала 25 тис. голосів, з проханням до президента подати до Верховної Ради відповідний законопроєкт про ліквідацію ОАСК.
"За результатом розгляду петиції президент доручив розпочати відповідні консультації з Вищою радою правосуддя. Вища рада правосуддя є важливим елементом державної судової архітектури та має всі можливості для того, щоб сформулювати свою позицію навколо ситуації з Окружним адміністративним судом міста Києва", - зазначається в повідомленні.
В Офісі президента підкреслили, що порядок утворення та ліквідації судів чітко врегульовано на законодавчому рівні. Відповідно до частини другої статті 125 Конституції України, суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.
В ОП також вказали, що президент Зеленський від самого початку політичної кар'єри підкреслював, що розвиток реального народовладдя в Україні, обов’язкове врахування суспільної думки при ухваленні важливих державних рішень, а також трансформація України у справді сучасну та цивілізовану державу мають бути пріоритетами кожного відповідального політика.
Як повідомлялося, 26 жовтня електронна петиція "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду м.Києва" від 30 липня набрала необхідні 25 тис. голосів на сайті глави держави для її розгляду. Зеленського закликали невідкладно внести до Верховної Ради законопроєкт про ліквідацію ОАСК.
Ініціатор петиції закликав президента ліквідувати ОАСК у зв'язку з "повною втратою авторитету Окружним адміністративним судом м.Києва - зокрема, через вміст опублікованих Національним антикорупційним бюро України в липні 2019 року і в липні 2020 року записів розмов керівництва цього суду, які свідчать про глибоко вкорінену в суді корупцію і практику неправочинності рішень".
Будь ласка, зачекайте...
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"ВЫСШИЙ СОВЕТ ПРАВОСУДИЯ ОТКАЗАЛСЯ ОТСТРАНЯТЬ ОТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОАСК ПАВЛА ВОВКА
01.09.2020 16:05"
PS сорри за капс, так в оригинале было
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"Слуга народа" и "Евросолидарность" поддержали кандидата в мэры Черкасс Виктора Евпака
IT-компанія Віктора Євпака віддає весь прибуток на благодійність. Фірма працює за британською моделлю CIC (Community interest company), тобто, виплачується зарплата, а все, що залишається після цього, йде на різні проекти. Так у 2014 році компанія забезпечувала їжею всіх ВПО у Черкасах
В чём проблема?
В общем, отписка и ничего более.
А в реальности Зеленский засунул язык в ж...у и помалкивает, что по ОАСК, что Конституционному (прости, господи) суду Украины. Дня через три проблеет, что он на суды не влияет - и всё.
Советоваться оно будет... Советоваться надо было, когда ты с дурной головой в президенты лезло.
Зняти потрібно не напругу, а шкіру з Вовка.
- Задокументированные факты влияния главы ОАСК на судей Конституционного Суда Украины, Верховного Суда, Шестого апелляционного административного суда, членов Высшего совета правосудия, ВККС, должностных лиц НАПК, Государственного бюро расследований, других центральных органов государственной власти, министерств и правоохранительных органов».
https://zn.ua/internal/volki-po-sledu-nabu-2.html
Украинцы, вами управляют кацапы через этих уродов!
Їздити по базарах тканини вилучати у Альфи с СБУ час є, а покрошити це кодло в мантіях часу чомусь не вистачає.
Державне бюро розслідувань України за рахунок бюджетних грошей придбало телескоп.
Тендер на сайті з'явився 24 вересня. Йдеться про телескоп SIGETA ME-200 203/800 EQ4, вартістю 19220 гривень.
«Роздільна здатність даної моделі становить близько 0.6 кут. сек, проникаюча - 14 зв. вів. Цього достатньо для комфортного спостереження не тільки за об'єктами Мессьє, але і більш тьмяними астрономічними об'єктами - слабкими планетарними туманностями, спіральними галактиками й іншим», - прокоментував покупку адвокат Олег Шрам.
Відзначимо, що тендер уже відбувся, покупка здійснена.
а зеля нічого не може відповісти,
бо такі умови контракту, за яким
зелю взяли на роботу президентом