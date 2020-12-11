Чеська Belanto поставлятиме ільменіт ОГХК в окупований Крим
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Сума контракту, підписаного в.о. глави ОГХК Артуром Сомовим становить 6,453 млн євро.
Чеська Belanto trade s.r.o, згідно з укладеним 13 жовтня з Об'єднаною гірничо-хімічною компанією контрактом, викупить у ОГХК 50 тис. т іршанського ільменіту в жовтні-грудні 2020 року з відстрочкою платежу в 35 днів з подальшою поставкою на "Кримський титан". Про це повідомляє Мінпром із посиланням на контракт, який є в розпорядженні редакції, пише УНІАН.
Сума контракту, підписаного в.о. голови ОГХК Артуром Сомовим становить 6,453 млн євро.
За словами члена правління держкомпанії, схема ініційована Сомовим і його заступником Тетяною Гогенко полягає в тому, що Belanto trade замінить німецьку ITS, яка раніше купувала Іршанський ільменіт ОГХК, а потім відвантажувала його в окупований Крим.
При цьому, чеський трейдер викупить ільменіт за заниженими цінами, з дисконтом у 25-95 дол.
Згідно з укладеним з Belanto контрактом, вартість тонни складе 129 євро або 145 дол., на ринку ж ціна ільменіту вмістом 56% TiO2 (як в іршанському), на умовах FCA в період укладення контракту становила 170-240 дол/т. У Китаї вартість ільменіту з аналогічним вмістом коливалася в межах 250-300 дол/т на умовах CFR.
За оцінкою джерела в держкомпанії, на відправці одного корабля ОГХК зазнає збитків у розмірі від 500 тис.до 2 млн гривень.
Попереднє правління ОГХК реалізувало Іршанський ільменіт дорожче - по 150 дол. за т, і це стало предметом звинувачень у корупції та нанесенні збитків ОГХК.
Belanto trade спеціалізується на оренді нерухомості та має статутний капітал 120 чеських крон або 4,41 євро. Власники компанії-Івета і Мирослав Шилхан. Бізнесмени зареєстрували в Чехії понад 30 компаній з мізерним статутним капіталом і надають їх іншому бізнесу як "прокладки" під різні потреби.
Belanto trade не володіє потужностями по переробці ільменіту.
Разом з тим, після звільнення ФДМ попереднього в.о. глави ОГХК Пітера Девіса і призначення замість нього Сомова, монопольне право на придбання продукції другої філії ОГХК – Вільногірського ГМК, - отримали компанії бізнесмена Віталія Кучука: MCD, а також IMMCO і Керамплюс.
У жовтні 2020 ОГХК реалізувала MCD продукції на 1,9 млн дол. з 2,33 млн дол. загального експорту. Це 82% всіх продажів за кордон. За даними ЗМІ, MCD IMMCO Керамплюс і Керамглас управляються бізнесменом Кучуком з офісу в Дніпрі.
Як повідомлялося, ФДМ звільнив Девіса з посади в.о. голови правління ОГХК 5 жовтня. Девіс звинуватив Фонд держмайна в корупції та лобіюванні інтересів Кучука, що призвело до збитків у держкомпанії.
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большего диверсанта найти тяжелее
"Крымский титан" выбросы сернистого ахрендита
Отравление Армянска «Наш врач в Симферополе сказал, что у моего сына химический ожог носоглотки: красные пятна на небе, даже синие. И выписал лекарства пшикать, потому что у него даже на ухе небольшой ожог был и красные пятнышки по телу расходились. А у племянницы на многие продукты появилась аллергия. И у многих детей сейчас такое появилось»
а сколько они скважин понабурили и сосут драгоценную крымскую влагу для производства, вы даже не представляете !!!!
как по мне, так пусть пыхтят, главное, чтоб НАМ НАЛОГИ платили !!!!
Крымский титан нещадно сосет драгоценную крымскую воду из скважин
пусть пыхтят и сосут воду.
ну в августе сами знаете что будет с отстойниками.....
технологический процесс у них такой
П.С. Пионэр, ты в ответе за все!
Но все равно, это будет обходится русским в копеечку, нежели бы это реализовывалось на открытых рынках......
Санкции Запад вводил не из-за большой любви к Украине, или чтобы ЗАПРЕТИТЬ(где-то они эти ресурсы должны брать для своих предприятий), а чтобы максимально удешевить русское сырье..... Русские просто вынуждены вести ДИЛ с Западом, какими-то обходными путями, часто контрабасом, сбывать по бросовым ценам.....
Так что санкции это надолго..... Запад никогда бы не вводил санкции против русских, если бы это не было выгодно.....
А рік тому верещали, що потрібно припинити торгівлю на крові. Як швидко трансформується логіка зебілів всього за один рік.
Це суто кримінальне питання - навіщо державна організація продаює сировину за півціни і чому не хочуть продавати за нормальною ціною.