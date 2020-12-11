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Чеська Belanto поставлятиме ільменіт ОГХК в окупований Крим

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Чеська Belanto поставлятиме ільменіт ОГХК в окупований Крим

Сума контракту, підписаного в.о. глави ОГХК Артуром Сомовим становить 6,453 млн євро.

Чеська Belanto trade s.r.o, згідно з укладеним 13 жовтня з Об'єднаною гірничо-хімічною компанією контрактом, викупить у ОГХК 50 тис. т іршанського ільменіту в жовтні-грудні 2020 року з відстрочкою платежу в 35 днів з подальшою поставкою на "Кримський титан". Про це повідомляє Мінпром із посиланням на контракт, який є в розпорядженні редакції, пише УНІАН.

Сума контракту, підписаного в.о. голови ОГХК Артуром Сомовим становить 6,453 млн євро.

За словами члена правління держкомпанії, схема ініційована Сомовим і його заступником Тетяною Гогенко полягає в тому, що Belanto trade замінить німецьку ITS, яка раніше купувала Іршанський ільменіт ОГХК, а потім відвантажувала його в окупований Крим.

При цьому, чеський трейдер викупить ільменіт за заниженими цінами, з дисконтом у 25-95 дол.

Згідно з укладеним з Belanto контрактом, вартість тонни складе 129 євро або 145 дол., на ринку ж ціна ільменіту вмістом 56% TiO2 (як в іршанському), на умовах FCA в період укладення контракту становила 170-240 дол/т. У Китаї вартість ільменіту з аналогічним вмістом коливалася в межах 250-300 дол/т на умовах CFR.

За оцінкою джерела в держкомпанії, на відправці одного корабля ОГХК зазнає збитків у розмірі від 500 тис.до 2 млн гривень.

Попереднє правління ОГХК реалізувало Іршанський ільменіт дорожче - по 150 дол. за т, і це стало предметом звинувачень у корупції та нанесенні збитків ОГХК.

Belanto trade спеціалізується на оренді нерухомості та має статутний капітал 120 чеських крон або 4,41 євро. Власники компанії-Івета і Мирослав Шилхан. Бізнесмени зареєстрували в Чехії понад 30 компаній з мізерним статутним капіталом і надають їх іншому бізнесу як "прокладки" під різні потреби.

Belanto trade не володіє потужностями по переробці ільменіту.

Разом з тим, після звільнення ФДМ попереднього в.о. глави ОГХК Пітера Девіса і призначення замість нього Сомова, монопольне право на придбання продукції другої філії ОГХК – Вільногірського ГМК, - отримали компанії бізнесмена Віталія Кучука: MCD, а також IMMCO і Керамплюс.

У жовтні 2020 ОГХК реалізувала MCD продукції на 1,9 млн дол. з 2,33 млн дол. загального експорту. Це 82% всіх продажів за кордон. За даними ЗМІ, MCD IMMCO Керамплюс і Керамглас управляються бізнесменом Кучуком з офісу в Дніпрі.

Як повідомлялося, ФДМ звільнив Девіса з посади в.о. голови правління ОГХК 5 жовтня. Девіс звинуватив Фонд держмайна в корупції та лобіюванні інтересів Кучука, що призвело до збитків у держкомпанії.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Успехи внешний политики клоунов!
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29.10.2020 11:07
+7
Так вся фишка в том, что ОГХК - украинское предприятие.
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29.10.2020 11:09
+7
Тут дело не только в зебилах. Ильменит тем или иным путем поставлялся все шесть лет...
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29.10.2020 11:14
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Успехи внешний политики клоунов!
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29.10.2020 11:07 Відповісти
Так вся фишка в том, что ОГХК - украинское предприятие.
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29.10.2020 11:09 Відповісти
успешно работающее в тылу врага ! Чешская Belanto будет поставлять ильменит ОГХК в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3586
большего диверсанта найти тяжелее
"Крымский титан" выбросы сернистого ахрендита

Отравление Армянска «Наш врач в Симферополе сказал, что у моего сына химический ожог носоглотки: красные пятна на небе, даже синие. И выписал лекарства пшикать, потому что у него даже на ухе небольшой ожог был и красные пятнышки по телу расходились. А у племянницы на многие продукты появилась аллергия. И у многих детей сейчас такое появилось»

а сколько они скважин понабурили и сосут драгоценную крымскую влагу для производства, вы даже не представляете !!!!

как по мне, так пусть пыхтят, главное, чтоб НАМ НАЛОГИ платили !!!!
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29.10.2020 11:22 Відповісти
от выбросов сернистого ангидрида страдают также и фермеры юга Херсонщины. Но про то здесь не пишут, ибо не патриотично.
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29.10.2020 11:44 Відповісти
Ну так это же настоящая национальная идея - главное, что у соседа корова сдохла. А что свой сарай горит - это мелочи жизни))
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29.10.2020 13:04 Відповісти
ВОДА !!!!!!!!!!!!!!

Крымский титан нещадно сосет драгоценную крымскую воду из скважин
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29.10.2020 14:12 Відповісти
пусть сосет. Быстрее Крым превратится в пустыню.
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29.10.2020 14:17 Відповісти
а Вы им ильменита жалеете.
пусть пыхтят и сосут воду.
ну в августе сами знаете что будет с отстойниками..... Чеська Belanto поставлятиме ільменіт ОГХК в окупований Крим - Цензор.НЕТ 402
технологический процесс у них такой
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29.10.2020 16:59 Відповісти
Обов'язково і тільки МОРЕМ...
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29.10.2020 11:07 Відповісти
Зебилы, вы довольны, как быстро страну развалили?
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29.10.2020 11:07 Відповісти
Тут дело не только в зебилах. Ильменит тем или иным путем поставлялся все шесть лет...
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29.10.2020 11:14 Відповісти
Шо, опять прАклятый Парашенка??? Чеська Belanto поставлятиме ільменіт ОГХК в окупований Крим - Цензор.НЕТ 3523

П.С. Пионэр, ты в ответе за все!
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29.10.2020 11:49 Відповісти
Я что, как-то упоминала Порошенко? Или вы не согласны с тем, что Крымский Титан работает все годы оккупации и, следовательно, откуда-то получает сырье?
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29.10.2020 13:06 Відповісти
Це ще не торгівля на крові, зебіли?
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29.10.2020 11:14 Відповісти
Ну .. якщо бути коректним та справедливим то тре ще додати після « зебіли» ще й « порохоботи» , бо ільменіт під час правління Порошенка поставлялся до Криму нон стоп , аж фуфайка заверталася
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29.10.2020 11:34 Відповісти
Так. Але саме зебіли критикували торгівлю на крові і казали, що при них все буде інакше.
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29.10.2020 11:47 Відповісти
Все стало набагато гірше , але я радію що немає щодня 200х та 300х на передку ,і мені якось все рівно чия то заслуга
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29.10.2020 12:10 Відповісти
Так можно было сразу "как в Крыму"... И погибших НА ПЕРЕДКУ бы не было... А где то там в Сибири... А кто бы об этом знал...
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04.11.2020 17:25 Відповісти
Порошенко зупинися )
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29.10.2020 11:19 Відповісти
Коррумпированость и несостоятельность киевских властей + санкционные дыры, в которые пролезают и будут пролазить русские....

Но все равно, это будет обходится русским в копеечку, нежели бы это реализовывалось на открытых рынках......
Санкции Запад вводил не из-за большой любви к Украине, или чтобы ЗАПРЕТИТЬ(где-то они эти ресурсы должны брать для своих предприятий), а чтобы максимально удешевить русское сырье..... Русские просто вынуждены вести ДИЛ с Западом, какими-то обходными путями, часто контрабасом, сбывать по бросовым ценам.....
Так что санкции это надолго..... Запад никогда бы не вводил санкции против русских, если бы это не было выгодно.....
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29.10.2020 11:22 Відповісти
Так ильменит и щебень и не прекращали поставлять. Вот статья за 2018. Поставки в Крым: ильменит, щебень...
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29.10.2020 11:33 Відповісти
Тобто якщо раніше була торгівля на крові, то і зараз нехай буде?
А рік тому верещали, що потрібно припинити торгівлю на крові. Як швидко трансформується логіка зебілів всього за один рік.
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29.10.2020 11:50 Відповісти
І де наш МЗС?
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29.10.2020 11:37 Відповісти
А до чого тут МЗС?
Це суто кримінальне питання - навіщо державна організація продаює сировину за півціни і чому не хочуть продавати за нормальною ціною.
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29.10.2020 11:47 Відповісти
За півціни - це єдине, що турбує? А поставки окупанту не турбують?
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29.10.2020 11:49 Відповісти
ні, не турбують.
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29.10.2020 11:52 Відповісти
А, рома кацапскій...
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29.10.2020 12:02 Відповісти
Война войной а бизнес есть бизнес!!!
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29.10.2020 13:00 Відповісти
Це не країна, це повний *******.
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29.10.2020 14:57 Відповісти
 
 