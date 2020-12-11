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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Чешская Belanto будет поставлять ильменит ОГХК в оккупированный Крым

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Чешская Belanto будет поставлять ильменит ОГХК в оккупированный Крым

Сумма контракта, подписанного и.о. главы ОГХК Артуром Сомовым составляет 6,453 млн евро.

Чешская Belanto trade s.r.o, согласно заключенному 13 октября с Объединенной горно-химической компанией контракту выкупит у ОГХК 50 тыс.т иршанского ильменита в октябре-декабре 2020 с отсрочкой платежа в 35 дней с дальнейшей поставкой на "Крымский титан". Об этом сообщает Минпром со ссылкой на контракт, который есть в распоряжении редакции, пишет УНИАН.

Сумма контракта, подписанного и.о. главы ОГХК Артуром Сомовым составляет 6,453 млн евро.

По словам члена правления госкомпании, схема инициированная Сомовым и его замом Татьяной Гогенко заключается в том, что Belanto trade заменит немецкую ITS, которая ранее приобретала иршанский ильменит ОГХК, а затем отгружала его в оккупированный Крым.

При этом, чешский трейдер выкупит ильменит по заниженным ценам, с дисконтом в 25-95 долл.

Согласно заключенному с Belanto контракту, стоимость тонны составит 129 евро или 145 долл., на рынке же цена ильменита содержанием 56% TiO2 (как в иршанском), на условиях FCA в период заключения контракта составляла 170-240 долл/т. В Китае стоимость ильменита с аналогичным содержанием колебалась в пределах 250-300 долл/т на условиях CFR.

По оценке источника в госкомпании, на отправке одного корабля ОГХК потерпит убытки в размере от 500 тыс. до 2 млн гривен.

Предыдущее правление ОГХК реализовало иршанский ильменит дороже – по 150 долл. за т, и это стало предметом обвинений в коррупции и нанесении убытков ОГХК.

Belanto trade специализируется на аренде недвижимости и имеет уставной капитал 120 чешских крон или 4,41 евро. Собственники компании – Ивета и Мирослав Шилхан. Бизнесмены зарегистрировали в Чехии более 30 компаний с мизерным уставным капиталом и предоставляют их другому бизнесу как "прокладки" под различные нужды.

Belanto trade не владеет мощностями по переработке ильменита.

В то же время, после увольнения ФГИ предыдущего и.о. главы ОГХК Питера Дэвиса и назначения вместо него Сомова, монопольное право на приобретение продукции второго филиала ОГХК – Вольногорского ГМК, - получили компании бизнесмена Виталия Кучука: MCD, а также IMMCO и Керамплюс.

В октябре 2020 ОГХК реализовала MCD продукции на 1,9 млн долл. из 2,33 млн долл. общего экспорта. Это 82% всех продаж за рубеж. По данным СМИ, MCD IMMCO Керамплюс и Керамглас управляются бизнесменом Кучуком из офиса в Днепре.

Как сообщалось, ФГИ уволил Дэвиса с должности и.о. главы правления ОГХК 5 октября. Дэвис обвинил Фонд госимущества в коррупции и лоббировании интересов Кучука, что привело к убыткам в госкомпании.
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Топ комментарии
+7
Успехи внешний политики клоунов!
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29.10.2020 11:07
+7
Так вся фишка в том, что ОГХК - украинское предприятие.
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29.10.2020 11:09
+7
Тут дело не только в зебилах. Ильменит тем или иным путем поставлялся все шесть лет...
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29.10.2020 11:14
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Успехи внешний политики клоунов!
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29.10.2020 11:07 Ответить
Так вся фишка в том, что ОГХК - украинское предприятие.
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29.10.2020 11:09 Ответить
успешно работающее в тылу врага ! Чешская Belanto будет поставлять ильменит ОГХК в оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 3586
большего диверсанта найти тяжелее
"Крымский титан" выбросы сернистого ахрендита

Отравление Армянска «Наш врач в Симферополе сказал, что у моего сына химический ожог носоглотки: красные пятна на небе, даже синие. И выписал лекарства пшикать, потому что у него даже на ухе небольшой ожог был и красные пятнышки по телу расходились. А у племянницы на многие продукты появилась аллергия. И у многих детей сейчас такое появилось»

а сколько они скважин понабурили и сосут драгоценную крымскую влагу для производства, вы даже не представляете !!!!

как по мне, так пусть пыхтят, главное, чтоб НАМ НАЛОГИ платили !!!!
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29.10.2020 11:22 Ответить
от выбросов сернистого ангидрида страдают также и фермеры юга Херсонщины. Но про то здесь не пишут, ибо не патриотично.
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29.10.2020 11:44 Ответить
Ну так это же настоящая национальная идея - главное, что у соседа корова сдохла. А что свой сарай горит - это мелочи жизни))
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29.10.2020 13:04 Ответить
ВОДА !!!!!!!!!!!!!!

Крымский титан нещадно сосет драгоценную крымскую воду из скважин
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29.10.2020 14:12 Ответить
пусть сосет. Быстрее Крым превратится в пустыню.
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29.10.2020 14:17 Ответить
а Вы им ильменита жалеете.
пусть пыхтят и сосут воду.
ну в августе сами знаете что будет с отстойниками..... Чеська Belanto поставлятиме ільменіт ОГХК в окупований Крим - Цензор.НЕТ 402
технологический процесс у них такой
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29.10.2020 16:59 Ответить
Обов'язково і тільки МОРЕМ...
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29.10.2020 11:07 Ответить
Зебилы, вы довольны, как быстро страну развалили?
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29.10.2020 11:07 Ответить
Тут дело не только в зебилах. Ильменит тем или иным путем поставлялся все шесть лет...
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29.10.2020 11:14 Ответить
Шо, опять прАклятый Парашенка??? Чеська Belanto поставлятиме ільменіт ОГХК в окупований Крим - Цензор.НЕТ 3523

П.С. Пионэр, ты в ответе за все!
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29.10.2020 11:49 Ответить
Я что, как-то упоминала Порошенко? Или вы не согласны с тем, что Крымский Титан работает все годы оккупации и, следовательно, откуда-то получает сырье?
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29.10.2020 13:06 Ответить
Це ще не торгівля на крові, зебіли?
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29.10.2020 11:14 Ответить
Ну .. якщо бути коректним та справедливим то тре ще додати після « зебіли» ще й « порохоботи» , бо ільменіт під час правління Порошенка поставлялся до Криму нон стоп , аж фуфайка заверталася
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29.10.2020 11:34 Ответить
Так. Але саме зебіли критикували торгівлю на крові і казали, що при них все буде інакше.
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29.10.2020 11:47 Ответить
Все стало набагато гірше , але я радію що немає щодня 200х та 300х на передку ,і мені якось все рівно чия то заслуга
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29.10.2020 12:10 Ответить
Так можно было сразу "как в Крыму"... И погибших НА ПЕРЕДКУ бы не было... А где то там в Сибири... А кто бы об этом знал...
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04.11.2020 17:25 Ответить
Порошенко зупинися )
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29.10.2020 11:19 Ответить
Коррумпированость и несостоятельность киевских властей + санкционные дыры, в которые пролезают и будут пролазить русские....

Но все равно, это будет обходится русским в копеечку, нежели бы это реализовывалось на открытых рынках......
Санкции Запад вводил не из-за большой любви к Украине, или чтобы ЗАПРЕТИТЬ(где-то они эти ресурсы должны брать для своих предприятий), а чтобы максимально удешевить русское сырье..... Русские просто вынуждены вести ДИЛ с Западом, какими-то обходными путями, часто контрабасом, сбывать по бросовым ценам.....
Так что санкции это надолго..... Запад никогда бы не вводил санкции против русских, если бы это не было выгодно.....
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29.10.2020 11:22 Ответить
Так ильменит и щебень и не прекращали поставлять. Вот статья за 2018. Поставки в Крым: ильменит, щебень...
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29.10.2020 11:33 Ответить
Тобто якщо раніше була торгівля на крові, то і зараз нехай буде?
А рік тому верещали, що потрібно припинити торгівлю на крові. Як швидко трансформується логіка зебілів всього за один рік.
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29.10.2020 11:50 Ответить
І де наш МЗС?
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29.10.2020 11:37 Ответить
А до чого тут МЗС?
Це суто кримінальне питання - навіщо державна організація продаює сировину за півціни і чому не хочуть продавати за нормальною ціною.
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29.10.2020 11:47 Ответить
За півціни - це єдине, що турбує? А поставки окупанту не турбують?
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29.10.2020 11:49 Ответить
ні, не турбують.
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29.10.2020 11:52 Ответить
А, рома кацапскій...
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29.10.2020 12:02 Ответить
Война войной а бизнес есть бизнес!!!
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29.10.2020 13:00 Ответить
Це не країна, це повний *******.
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29.10.2020 14:57 Ответить
 
 