Чешская Belanto будет поставлять ильменит ОГХК в оккупированный Крым
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Сумма контракта, подписанного и.о. главы ОГХК Артуром Сомовым составляет 6,453 млн евро.
Чешская Belanto trade s.r.o, согласно заключенному 13 октября с Объединенной горно-химической компанией контракту выкупит у ОГХК 50 тыс.т иршанского ильменита в октябре-декабре 2020 с отсрочкой платежа в 35 дней с дальнейшей поставкой на "Крымский титан". Об этом сообщает Минпром со ссылкой на контракт, который есть в распоряжении редакции, пишет УНИАН.
Сумма контракта, подписанного и.о. главы ОГХК Артуром Сомовым составляет 6,453 млн евро.
По словам члена правления госкомпании, схема инициированная Сомовым и его замом Татьяной Гогенко заключается в том, что Belanto trade заменит немецкую ITS, которая ранее приобретала иршанский ильменит ОГХК, а затем отгружала его в оккупированный Крым.
При этом, чешский трейдер выкупит ильменит по заниженным ценам, с дисконтом в 25-95 долл.
Согласно заключенному с Belanto контракту, стоимость тонны составит 129 евро или 145 долл., на рынке же цена ильменита содержанием 56% TiO2 (как в иршанском), на условиях FCA в период заключения контракта составляла 170-240 долл/т. В Китае стоимость ильменита с аналогичным содержанием колебалась в пределах 250-300 долл/т на условиях CFR.
По оценке источника в госкомпании, на отправке одного корабля ОГХК потерпит убытки в размере от 500 тыс. до 2 млн гривен.
Предыдущее правление ОГХК реализовало иршанский ильменит дороже – по 150 долл. за т, и это стало предметом обвинений в коррупции и нанесении убытков ОГХК.
Belanto trade специализируется на аренде недвижимости и имеет уставной капитал 120 чешских крон или 4,41 евро. Собственники компании – Ивета и Мирослав Шилхан. Бизнесмены зарегистрировали в Чехии более 30 компаний с мизерным уставным капиталом и предоставляют их другому бизнесу как "прокладки" под различные нужды.
Belanto trade не владеет мощностями по переработке ильменита.
В то же время, после увольнения ФГИ предыдущего и.о. главы ОГХК Питера Дэвиса и назначения вместо него Сомова, монопольное право на приобретение продукции второго филиала ОГХК – Вольногорского ГМК, - получили компании бизнесмена Виталия Кучука: MCD, а также IMMCO и Керамплюс.
В октябре 2020 ОГХК реализовала MCD продукции на 1,9 млн долл. из 2,33 млн долл. общего экспорта. Это 82% всех продаж за рубеж. По данным СМИ, MCD IMMCO Керамплюс и Керамглас управляются бизнесменом Кучуком из офиса в Днепре.
Как сообщалось, ФГИ уволил Дэвиса с должности и.о. главы правления ОГХК 5 октября. Дэвис обвинил Фонд госимущества в коррупции и лоббировании интересов Кучука, что привело к убыткам в госкомпании.
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большего диверсанта найти тяжелее
"Крымский титан" выбросы сернистого ахрендита
Отравление Армянска «Наш врач в Симферополе сказал, что у моего сына химический ожог носоглотки: красные пятна на небе, даже синие. И выписал лекарства пшикать, потому что у него даже на ухе небольшой ожог был и красные пятнышки по телу расходились. А у племянницы на многие продукты появилась аллергия. И у многих детей сейчас такое появилось»
а сколько они скважин понабурили и сосут драгоценную крымскую влагу для производства, вы даже не представляете !!!!
как по мне, так пусть пыхтят, главное, чтоб НАМ НАЛОГИ платили !!!!
Крымский титан нещадно сосет драгоценную крымскую воду из скважин
пусть пыхтят и сосут воду.
ну в августе сами знаете что будет с отстойниками.....
технологический процесс у них такой
П.С. Пионэр, ты в ответе за все!
Но все равно, это будет обходится русским в копеечку, нежели бы это реализовывалось на открытых рынках......
Санкции Запад вводил не из-за большой любви к Украине, или чтобы ЗАПРЕТИТЬ(где-то они эти ресурсы должны брать для своих предприятий), а чтобы максимально удешевить русское сырье..... Русские просто вынуждены вести ДИЛ с Западом, какими-то обходными путями, часто контрабасом, сбывать по бросовым ценам.....
Так что санкции это надолго..... Запад никогда бы не вводил санкции против русских, если бы это не было выгодно.....
А рік тому верещали, що потрібно припинити торгівлю на крові. Як швидко трансформується логіка зебілів всього за один рік.
Це суто кримінальне питання - навіщо державна організація продаює сировину за півціни і чому не хочуть продавати за нормальною ціною.