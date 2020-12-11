Чешская Belanto будет поставлять ильменит ОГХК в оккупированный Крым

Сумма контракта, подписанного и.о. главы ОГХК Артуром Сомовым составляет 6,453 млн евро.

Чешская Belanto trade s.r.o, согласно заключенному 13 октября с Объединенной горно-химической компанией контракту выкупит у ОГХК 50 тыс.т иршанского ильменита в октябре-декабре 2020 с отсрочкой платежа в 35 дней с дальнейшей поставкой на "Крымский титан". Об этом сообщает Минпром со ссылкой на контракт, который есть в распоряжении редакции, пишет УНИАН.

Сумма контракта, подписанного и.о. главы ОГХК Артуром Сомовым составляет 6,453 млн евро.

По словам члена правления госкомпании, схема инициированная Сомовым и его замом Татьяной Гогенко заключается в том, что Belanto trade заменит немецкую ITS, которая ранее приобретала иршанский ильменит ОГХК, а затем отгружала его в оккупированный Крым.

При этом, чешский трейдер выкупит ильменит по заниженным ценам, с дисконтом в 25-95 долл.

Согласно заключенному с Belanto контракту, стоимость тонны составит 129 евро или 145 долл., на рынке же цена ильменита содержанием 56% TiO2 (как в иршанском), на условиях FCA в период заключения контракта составляла 170-240 долл/т. В Китае стоимость ильменита с аналогичным содержанием колебалась в пределах 250-300 долл/т на условиях CFR.

По оценке источника в госкомпании, на отправке одного корабля ОГХК потерпит убытки в размере от 500 тыс. до 2 млн гривен.

Предыдущее правление ОГХК реализовало иршанский ильменит дороже – по 150 долл. за т, и это стало предметом обвинений в коррупции и нанесении убытков ОГХК.

Belanto trade специализируется на аренде недвижимости и имеет уставной капитал 120 чешских крон или 4,41 евро. Собственники компании – Ивета и Мирослав Шилхан. Бизнесмены зарегистрировали в Чехии более 30 компаний с мизерным уставным капиталом и предоставляют их другому бизнесу как "прокладки" под различные нужды.

Belanto trade не владеет мощностями по переработке ильменита.

В то же время, после увольнения ФГИ предыдущего и.о. главы ОГХК Питера Дэвиса и назначения вместо него Сомова, монопольное право на приобретение продукции второго филиала ОГХК – Вольногорского ГМК, - получили компании бизнесмена Виталия Кучука: MCD, а также IMMCO и Керамплюс.

В октябре 2020 ОГХК реализовала MCD продукции на 1,9 млн долл. из 2,33 млн долл. общего экспорта. Это 82% всех продаж за рубеж. По данным СМИ, MCD IMMCO Керамплюс и Керамглас управляются бизнесменом Кучуком из офиса в Днепре.

Как сообщалось, ФГИ уволил Дэвиса с должности и.о. главы правления ОГХК 5 октября. Дэвис обвинил Фонд госимущества в коррупции и лоббировании интересов Кучука, что привело к убыткам в госкомпании.