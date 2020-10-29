Прикордонники затримали пособницю окупантів на Донеччині, - МВС
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Співробітники Держприкордонслужби затримали жінку, яка в 2014 році виконувала завдання проросійських найманців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.
Днями оперативні співробітники Краматорського прикордонного загону, зі складу Об’єднаних сил, виявили жінку, яка під час подій 2014 року активно сприяла російським збройним формуванням. Мешканка Торецька, під час окупації міста, виконувала завдання проросійських найманців на одному з блокпостів.
За цим фактом до Торецького відділення Національної поліції направлено повідомлення за ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності". Відомості внесено до ЄРДР. Правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.
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