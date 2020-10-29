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Прикордонники затримали пособницю окупантів на Донеччині, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Події

Прикордонники затримали пособницю окупантів на Донеччині, - МВС

Співробітники Держприкордонслужби затримали жінку, яка в 2014 році виконувала завдання проросійських найманців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Днями оперативні співробітники Краматорського прикордонного загону, зі складу Об’єднаних сил, виявили жінку, яка під час подій 2014 року активно сприяла російським збройним формуванням. Мешканка Торецька, під час окупації міста, виконувала завдання проросійських найманців на одному з блокпостів.

За цим фактом до Торецького відділення Національної поліції направлено повідомлення за ст. 260 Кримінального кодексу України "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності". Відомості внесено до ЄРДР. Правопорушниці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років.

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Автор: Наталя Джума
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Їй одна дорога,балотуватися в мери Слов'янська,там вже три таких гниди є.
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29.10.2020 11:51 Відповісти
та у нас всі окупанти та їх посібники в ОП і СБУ працюють
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29.10.2020 11:54 Відповісти
касапоИИУДЫ !
КлятвоПРЕСТУПНИКИ, - ПРЕДАТЕЛИ ! -
- попросту -- ЛЖЭЦЫ и КР0ВАВЫЕ АФЕРЮГИ - - https://uploads.disquscdn.com/images/5e8173b95ce4c647b925a5fbfe03289129b25e9cab132928e1add76b2199d3e8.png , https://uploads.disquscdn.com/images/5db47307c70fda581f051d54dd21f73c5c4c3decda7495f9baaf975339c06bc6.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4db9b28cdd7edf822e7283800caaabe7ed338f447583e3e35143c3d408f9648a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ce7d70f0b68beb9edd3ad5b8768f4010f9b6d21b96aedb859a18d9dcb7187f37.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.jpg .. . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/91b8432dac0c8e5838c47b153bd3970bcf0b1ba6ed83f2653c6ad54c8658a0ba.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/dacf9ed289ca55d3a5cf78e1f7b956b12cc00e1cdd1bd1da737fd847cf80886b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/07ac4d9704c4f5c370fc2f0038938ec74e0905841a76c75cc4e16056b2c7afa8.jpg .. . https://uploads.disquscdn.com/images/****************************************************************.gif https://uploads.disquscdn.com/images/cc229f4d4a10fb7277c85bb57ec3469c6f1df1779e37e556ba87c1c30265bd0b.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/951d960baa8a79d7eb31f5911e5e329766ec006bf403fa94bdf792b9d52f5fec.gif https://uploads.disquscdn.com/images/1244f3d41fbf7c21f0ee7ff30808db494a88e9376c996d8e7467a123dfd28c29.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/23fb6024f0251ceb8c46556a6f0131de2bbbca7246395346a85a041d70da7a5a.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/3***************************************************************.gif ..ю.ю.ю. https://uploads.disquscdn.com/images/2616d74efa701cb5fb9c17cf8fddf938bce4b487374e67e78168808426308da4.jpg . . ю.юююю.
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29.10.2020 11:53 Відповісти
Пограничники задержали пособницу оккупантов на Донетчине, - МВД - Цензор.НЕТ 8663 Пограничники задержали пособницу оккупантов на Донетчине, - МВД - Цензор.НЕТ 9335
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29.10.2020 11:53 Відповісти
і що вона не робила спроби втекти....новина про влучний постріл при затриманні виглядала би краще
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29.10.2020 12:08 Відповісти
сосала или более извращенные задания выполняла?
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29.10.2020 12:19 Відповісти
И зачем єту сепарскую сучку задерживали? Надо бьіло позволить ей бежать и, затем, при потпьітке к бегству..... Прикордонники затримали пособницю окупантів на Донеччині, - МВС - Цензор.НЕТ 7481
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29.10.2020 13:08 Відповісти
Надо было не задерживать вообще,а сразу отправить к "телефону"
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29.10.2020 14:12 Відповісти
 
 