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ТВК (28) ЦВК (1132)

ТВК мають призначати повторне голосування відразу після встановлення результатів, - ЦВК

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

ТВК мають призначати повторне голосування відразу після встановлення результатів, - ЦВК

Центральна виборча комісія оприлюднила роз'яснення для територіальних виборчих комісій щодо проведення повторного голосування на місцевих виборах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ЦВК.

Постанова ЦВК передбачає:

  • "Рішення про призначення повторного голосування сільська, селищна, міська ТВК мають ухвалити відразу після встановлення результатів голосування з відповідних місцевих виборів.
  • Повторне голосування призначається на неділю - в межах тритижневого терміну після дня ухвалення рішення про його призначення.
  • Для проведення повторного голосування використовуються форми виборчих документів, затверджені постановами ЦВК".

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Автор: Наталя Джума
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ТИК должны назначать повторное голосование сразу после установления результатов, - ЦИК - Цензор.НЕТ 4925
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29.10.2020 13:57 Відповісти
ТИК должны назначать повторное голосование сразу после установления результатов, - ЦИК - Цензор.НЕТ 4961
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29.10.2020 14:00 Відповісти
не допомоглоТИК должны назначать повторное голосование сразу после установления результатов, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9422
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29.10.2020 14:10 Відповісти
 
 