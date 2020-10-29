ТВК мають призначати повторне голосування відразу після встановлення результатів, - ЦВК
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Центральна виборча комісія оприлюднила роз'яснення для територіальних виборчих комісій щодо проведення повторного голосування на місцевих виборах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ЦВК.
Постанова ЦВК передбачає:
- "Рішення про призначення повторного голосування сільська, селищна, міська ТВК мають ухвалити відразу після встановлення результатів голосування з відповідних місцевих виборів.
- Повторне голосування призначається на неділю - в межах тритижневого терміну після дня ухвалення рішення про його призначення.
- Для проведення повторного голосування використовуються форми виборчих документів, затверджені постановами ЦВК".
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