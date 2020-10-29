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ТИК должны назначать повторное голосование сразу после установления результатов, - ЦИК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

ТИК должны назначать повторное голосование сразу после установления результатов, - ЦИК

Центральная избирательная комиссия обнародовала разъяснения для территориальных избирательных комиссий о проведении повторного голосования на местных выборах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ЦИК.

Постановление ЦИК предусматривает:

  • "Решение о назначении повторного голосования сельская, поселковая, городская ТИК должна принять сразу после установления результатов голосования по соответствующим местным выборам.
  • Повторное голосование назначается на воскресенье - в пределах трехнедельного срока после дня принятия решения о его назначении.
  • Для проведения повторного голосования используются формы избирательных документов, утвержденные постановлениями ЦИК".

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ТИК должны назначать повторное голосование сразу после установления результатов, - ЦИК - Цензор.НЕТ 4925
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29.10.2020 13:57 Ответить
ТИК должны назначать повторное голосование сразу после установления результатов, - ЦИК - Цензор.НЕТ 4961
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29.10.2020 14:00 Ответить
не допомоглоТИК должны назначать повторное голосование сразу после установления результатов, - ЦИК - Цензор.НЕТ 9422
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29.10.2020 14:10 Ответить
 
 