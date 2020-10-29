На Київщині 14 дитсадків закрили на карантин, - ОДА

У Київській області через коронавірусну хворобу на карантин перевели 14 дитячих садків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОДА.

"Рішеннями територіальних управлінь ТЕБ ​​та НС закриті на карантин такі заклади: по одному - у Згурівському, Тетіївському і Таращанському районах, у Миронівській і Баришівській ОТГ; два - у Фурсівській та Узинській ОТГ та Сквирському районі, 4 заклади - в Яготинському районі", - йдеться в повідомленні.

Загалом у Київській області в умовах адаптивного карантину працює 780 закладів дошкільної освіти, які відвідує майже 55 тис. дітей.

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