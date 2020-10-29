На Киевщине 14 детсадов закрыли на карантин, - ОГА

В Киевской области из-за коронавирусной болезни на карантин перевели 14 детских садов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ОГА.

"Решениями территориальных управлений ТЭБ и ЧС закрыты на карантин такие заведения: по одному - в Згуровском, Тетиевском и Таращанском районах, в Мироновской и Барышевской ОТГ; два - в Фурсовской и Узинской ОТГ и Сквирском районе, 4 учреждения - в Яготинском районе", - говорится в сообщении.

Всего в Киевской области в условиях адаптивного карантина работает 780 учреждений дошкольного образования, которые посещает почти 55 тыс. детей.

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