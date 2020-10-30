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Швейцарія закликала Україну зберегти систему електронного декларування
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Посольство Швейцарії виступило із заявою через знищення системи електронного декларування в Україні.
Текст заяви опубліковано у Twitter посольства, інформує Цензор.НЕТ.
"Система електронних декларацій про активи та доходи - це один із найважливіших стовпів антикорупційної архітектури в Україні після революції на Майдані. Для того, щоб бути успішною на порядку денному реформ, Україна має зберегти цю систему, яка дозволяє країні запобігати і боротися з корупцією", - зазначили швейцарські дипломати.
Топ коментарі
+11 SANDY
показати весь коментар29.10.2020 19:59
+7 Шрек Баблокат
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+7 Чайка Київ
показати весь коментар29.10.2020 20:04
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Будь ласка, зачекайте...
Это жэ не они выбирали СЛУГ КРЕМЛЯ ?
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Правильно Порох сказав, хай їздять на шопінг і відпочинок до ростову, магадану, воркути.
но швейцарские банкиры это сила, намек серьезный, нашей элите не будет куда деньги прятать
Да потому, что за 6,5 лет после революции Достоинства на Майдане, когда люди боролись и гибли, в том числе за достойную жизнь в Украине без коррупции, воровства чиновников, олигархов, за справедливость... никого из коррупционеров не посадили.
Ни одного высокопоставленного коррупционера - чиновника, судью, прокурора, мента,итд...
Не осудили и не посадили... Ни одного.
Поэтому все коррупционеры, в том числе и судьи уже давно поняли, что будем делать что хочешь, воровать, заниматься коррупцией и нам ничего никогда не будет за это... никакой ответственности!
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .
бин, заколебасчя писать то
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!