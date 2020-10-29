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КС (2131) Швейцария (522)

Швейцария призвала Украину сохранить систему электронного декларирования

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Швейцария призвала Украину сохранить систему электронного декларирования

Посольство Швейцарии выступило с заявлением из-за уничтожения системы электронного декларирования в Украине.

Текст заявления опубликован в Twitter посольства, информирует Цензор.НЕТ.

"Система электронных деклараций об активах и доходах - это один из важнейших столпов антикоррупционной архитектуры в Украине после революции на Майдане. Для того, чтобы быть успешной в повестке дня реформ, Украина должна сохранить эту систему, которая позволяет стране предотвращать и бороться с коррупцией", - отметили швейцарские дипломаты.

Также на Цензор.НЕТ: Послы стран G7 встревожены усилиями отменить антикоррупционные реформы: "Украина не должна возвращаться в прошлое"

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+11
в Швейцарії ще не в курсі, що Зейло вже подолало корупцію в Україні, тому в декларуванні доходів зубожілими чиновниками немає необхідності Швейцария призвала Украину сохранить систему электронного декларирования - Цензор.НЕТ 6475
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29.10.2020 19:59
+7
гребанные швейцарские шАкаладники!.. пока вы не конфискуете у наших продажных судей зарубежную собственность и деньги/золото/ЦБ на иностранных счетах/депозитах, все ваши обращения до ... кароче, коню до сраки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.10.2020 20:02
+7
Було б добре, аби Швейцарія, та й інші країни нам допомогли. Закрили кордон для суддів, депутатів та інших причетних до державного перевороту паскуд, та їх родин.
Правильно Порох сказав, хай їздять на шопінг і відпочинок до ростову, магадану, воркути.
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29.10.2020 20:04
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в Швейцарії ще не в курсі, що Зейло вже подолало корупцію в Україні, тому в декларуванні доходів зубожілими чиновниками немає необхідності Швейцария призвала Украину сохранить систему электронного декларирования - Цензор.НЕТ 6475
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29.10.2020 19:59 Ответить
гребанные швейцарские шАкаладники!.. пока вы не конфискуете у наших продажных судей зарубежную собственность и деньги/золото/ЦБ на иностранных счетах/депозитах, все ваши обращения до ... кароче, коню до сраки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.10.2020 20:02 Ответить
Ну да, канечна, это же швейцарские шакаладники виноваты, что украинские чиновники выводят деньги из Украины тоннами, регистрируя у вас там официальный бизнес и таким образом отмывая деньги, вполне имеют право их вывести куда угодно. Украина не ведёт никаких ни расследований, нет судов против ваших чиновников, и нет обращений вашего правительства к властям Швейцарии основательно получения вашими ворами необоснованных доходов и вывода их на счета в Швейцарию. А в Швейцарии уважают ЗАКОН и охраняют частную собственность. В Швейцарии нет продажных судов, а каждый чиновник боится взяток как огня, и ни у кого из граждан дать взятку тоже желание не возникает, ибо люди здесь уважают СЕБЯ и жить "по-понятиям" для них неприемлемо.
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29.10.2020 20:16 Ответить
И ещё... желаю Украине стать шАкаладниками и жить как мы но с таким менталитетом - наврядли...
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29.10.2020 20:18 Ответить
А зачем это им , и на каком основании ???..
Это жэ не они выбирали СЛУГ КРЕМЛЯ ?
/,
,
,
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29.10.2020 20:26 Ответить
Було б добре, аби Швейцарія, та й інші країни нам допомогли. Закрили кордон для суддів, депутатів та інших причетних до державного перевороту паскуд, та їх родин.
Правильно Порох сказав, хай їздять на шопінг і відпочинок до ростову, магадану, воркути.
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29.10.2020 20:04 Ответить
Извините, а кто помог Швейцарии стать той кто она есть? Никто не поможет Украине, если она САМА не наведёт у себя порядок. Для того и безвиз дали, чтобы люди ездили и видели как можно жить. Но увы, украинцы ничего менять не хотят, как давали взятки - так и дают, как брали - так и берут, и мне кажется что они просто НЕ ХОТЯТ жить по законам, да и законы у вас блин ещё те... :/ Ваши люди хотят "решать вопросы" , то есть жить не по законам. Поляки и прибалты смогли выйти из постсоветского дерьма, а вот украинцы наверное ... ну они просто не способны...ментально? генетически? не знаю...ведь все эти депутаты - они ведь тоже украинцы, но приходят в парламент своей родной страны чтобы красть, чтобы беспощадно и нагло её грабить... удивительно :/
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29.10.2020 20:33 Ответить
_Украиной правят из кремля. Так что власть всячески разрушает и сжигает мосты с Европой и вообще Западом.
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29.10.2020 20:04 Ответить
Я про це вже більше року кажу.
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29.10.2020 20:10 Ответить
столп конечно так себе в архитектуре здания Украины, гнилой совсем, чиновники себя безнаказанно чувствуют Швейцария призвала Украину сохранить систему электронного декларирования - Цензор.НЕТ 2078
но швейцарские банкиры это сила, намек серьезный, нашей элите не будет куда деньги прятать Швейцария призвала Украину сохранить систему электронного декларирования - Цензор.НЕТ 4043
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29.10.2020 20:05 Ответить
Клоуняра приймає з усіх сторін і в будь якій кількості? Твоїми словами та тебе ж і по хлєбалу. Швейцария призвала Украину сохранить систему электронного декларирования - Цензор.НЕТ 2162
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29.10.2020 20:06 Ответить
Почему сейчас настолько осмелели эти все коррупционеры - судьи, что уже даже отменяют электронные декларации и отменяют ответственность за не правдивые данные в декларации?
Да потому, что за 6,5 лет после революции Достоинства на Майдане, когда люди боролись и гибли, в том числе за достойную жизнь в Украине без коррупции, воровства чиновников, олигархов, за справедливость... никого из коррупционеров не посадили.
Ни одного высокопоставленного коррупционера - чиновника, судью, прокурора, мента,итд...
Не осудили и не посадили... Ни одного.
Поэтому все коррупционеры, в том числе и судьи уже давно поняли, что будем делать что хочешь, воровать, заниматься коррупцией и нам ничего никогда не будет за это... никакой ответственности!
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29.10.2020 20:06 Ответить
А это инфа дле тех кто постояно орут про преступный режым Порошенка. Реформы при "преступном" правительстве 2014-2019 годов в алфавитном порядке от а до я:
А
Армия
Ассоциация с ЕС
Антикоррупционные органы
Антипутинская коалиция ЕС+США
Автокефалия
Автоматическое возмещение НДС
Б
Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз
Благотворительность - 1,5 миллиарда гривен
Бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бытовая коррупция снижена
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
В
Внешнеполитический вектор (вступление в НАТО и ЕС)
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Выход из экономического кризиса
Возобновление экономического роста
Восстановление предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК)
Г
Гаагский трибунал рассматривает дело против страны-оккупанта
Геополитическая ориентация на цивилизованный Запад
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Д
Децентрализация
Декларирование доходов чиновниками и депутатами (за что и ненавидят)
Декоммунизация
Деолигархизация
Дерусификация
Дипломатические победы
Дороги
Джавелины
З
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд долларов
И
Инфраструктурные проекты по всей стране, ремонт и строительство дорог
К
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Л
Летальное оружие из США
М
Мир в подавляющем большинстве областей
Международный авторитет Украины и Президента как главного дипломата
Н
Независимость украинской церкви
Нафтогаз выиграл суд у Газпрома
О
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет личных денег Порошенко
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
П
Патрульная полиция
ПроЗорро
Р
Реформа ВСУ
С
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
Сотрудничество с МВФ
Стабилизация ситуации на фронте
Субсидии для нуждающихся
Т
Томос
У
Укрнафта
Укртатнафта
(возвращены государству)
Х
Путин по-прежнему оно
Ф
Федерализация не прошла
Ц
Центры предоставления админуслуг
Э
Экономическая независимость от страны-оккупанта
Экономика Украины растет четыре года подряд (с 2015 года)
Электронные декларации чиновников
Я
"Я - украинец" стало звучать наконец-то гордо. Друзі, заходьте будь ласка на мій український канал(без реклами), є що подивитись, послухати патріотичну музику: https://www.youtube.com/channel/UC-LtSj31vhoQKTcsjjXASug? .

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29.10.2020 20:37 Ответить
У нас приЗедент ездит на велосипеде, о какой коррупции они говорят?
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29.10.2020 20:06 Ответить
Нарид Украине , сделал себя ещё раз . Мои поздравления и окончание безвиза и гривной в районе по 100 за доллар
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29.10.2020 20:12 Ответить
пнП
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29.10.2020 20:20 Ответить
Зебилы не народ Украины,это лаптеногие пособники,по типу наших бульбоедов...банально,но честно.
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29.10.2020 20:20 Ответить
Нарид где ты ? На Майдане ⁉️ 🔔🔔🔔🔔🔔🔔
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29.10.2020 20:14 Ответить
Даёшь 100 гривен за 💸 ⁉️😂😂😂
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29.10.2020 20:16 Ответить
Гори страна, попробуй напмжи, Даже Австриа обосралсамь со.
бин, заколебасчя писать то
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29.10.2020 20:19 Ответить
3елеПУТИНЦЫ и абынепорошенковцы !.
.
У 06мансского величайшего политика современности --- КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЗАШКВАРЫ !,
Каждый день ! .
Воровство , новые лица , ротэрдамы - провальная внешняя и военная политика..
.
. Есть еще десятки статьей - где 3э- -ИЛИ ВРАГ, или ВРАГ-придурок !.
.
А теперь назовите ХОТЬ ОДИН ПУНКТ, - Где 3эколомойсский ЛУЧШЕ ПОРОХА ? , , ХОТЬ ОДИН ПУНКТ ?!!!!!!!!!!!!!.
!!
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29.10.2020 20:28 Ответить
Швейцария призвала Украину сохранить систему электронного декларирования - Цензор.НЕТ 9715
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29.10.2020 20:39 Ответить
Та ви що !!??? А красти як ?? Вони ж курви не можуть НЕ красти !
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29.10.2020 20:33 Ответить
Вже всі країни почули про ганебну ситуацію в Україні.
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29.10.2020 20:40 Ответить
 
 