УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15168 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
12 963 89
КС (1154) НАЗК (1167)

Компанія-власник серверів для реєстрів НАЗК вимагає виключити їх і видалити дані

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Компанія-власник серверів для реєстрів НАЗК вимагає виключити їх і видалити дані

Товариство "Алтаюр", яке володіє серверами для реєстру декларацій, надіслало до Нацагентства з питань запобігання корупції вимогу вимкнути обладнання та видалити з нього інформацію про декларації.

Про це заявив адвокат "Алтаюру" Владислав Власюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

"Алтаюр" перебува у конфлікті з керівництвом НАЗК. Сервери компанії заарештовані у межах кримінальної справи. При цьому компанія посилається на рішення Конституційного Суду, який, серед іншого, скасував статтю, що передбачала право НАЗК зберігати та оприлюднювати декларації.

У зв’язку з цим, на думку підприємства, використання їхнього обладнання тепер не входить до законних повноважень НАЗК.

Через це "Алтаюр" вимагає припинити використання серверів, зокрема, вимкнути їх та видалити звідти інформацію про декларації, розірвати договір з підприємством-адміністратором реєстру.

Також товариство вимагає порушити питання повернення йому обладнання, яке наразі арештоване.

Аналогічний лист направили до підприємства-адміністратора.

Адвокат "Алтаюру" стверджує, що листи були надіслані до рішення Кабміну із наказом поновити роботу реєстру. Водночас, у фірмі вважають, що рішення Конституційного Суду є важливішим і не може замінюватись будь-яким іншим органом.

НАЗК з 2017 року орендувало у "Алтаюра" сервери для реєстру. Вони використовуються підприємством "Українські спеціальні системи", яке адмініструє реєстр.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+40
Ситуация выходит из под контроля. Бубочка полностью обосрался. Нужно вводить режим ЧС и просить Порошенко и Турчинова возглавить РНБО.
показати весь коментар
29.10.2020 21:49
+33
Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 6407
показати весь коментар
29.10.2020 21:46
+28
прэлесно!
вот вам и плоды диджитализации... мгновенная смерть всех деклараций...
показати весь коментар
29.10.2020 21:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 6407
показати весь коментар
29.10.2020 21:46 Відповісти
Ждала? Глупость какая... Готовила. И не оленя, а диверсанта. Зеверсанта.
показати весь коментар
29.10.2020 21:53 Відповісти
готовила, не одного, и ждала возможности усадить его в кресло ***********.
так штА, все правильно, никакого противоречия, и готовила, и ждала удобного случая усадить его в кресло...
шмаркля не одинок, еще дерьмак, когда-то Овощ, мертвечук, имя им легион.
показати весь коментар
29.10.2020 22:29 Відповісти
швидко працюють ! молодці!
показати весь коментар
29.10.2020 21:47 Відповісти
ага, значит все что делается (делалось) медленно и годами с мега-распилами - не что иное как диверсия и коллаборация с оккупантами.
показати весь коментар
29.10.2020 23:12 Відповісти
Медвебчуки-Суркисы , коломойсские и их СЛУГА -
-
-
РАЗЫГРЫВАЮТ нарид , как слепых котят..
.
показати весь коментар
29.10.2020 21:47 Відповісти
Ситуация выходит из под контроля. Бубочка полностью обосрался. Нужно вводить режим ЧС и просить Порошенко и Турчинова возглавить РНБО.
показати весь коментар
29.10.2020 21:49 Відповісти
Та вони швидше як овоч фсбшників призначать аніж щось для держави зроблять.
показати весь коментар
29.10.2020 21:51 Відповісти
Обосрался?
Да он состоит из говна!
Что єто безголовая падаль сделала полезного на посту президента?
показати весь коментар
29.10.2020 21:52 Відповісти
А самому до буцегарні? - не дождьотесь. тільки хардкор, а потім Ростов. Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 1070
показати весь коментар
29.10.2020 21:52 Відповісти
Проблема в том , что даже если этот Осел сдохнет от передоза , то к власти придет Разум , а этот мудень не хрена не лучше.
показати весь коментар
29.10.2020 22:16 Відповісти
а може Юлєчку покликати?
чи Тягнибока?
чи ляшка
теж тоді мають однакове право..
теж програли вибори..
як і Барига Петро.
показати весь коментар
30.10.2020 00:35 Відповісти
прэлесно!
вот вам и плоды диджитализации... мгновенная смерть всех деклараций...
показати весь коментар
29.10.2020 21:49 Відповісти
Бандиты восторге!
показати весь коментар
29.10.2020 21:54 Відповісти
Какая смерть?! Уже давным давно есть зеркала и копии всей инфы на серверах. В крайней случае купить им такие же серваки новые и отдать их. Для государства это копейки.
показати весь коментар
29.10.2020 22:46 Відповісти
І був жеж тоді скандал, що для державних реєстрів приватні сервери використовують.
От воно і вилізло.
показати весь коментар
29.10.2020 21:50 Відповісти
Походу, регионалам даже не надо было тратиться на избирательную кампанию.
Такое бесхребетное ничтожество, просто ошибка природы - отдаст абсолютно все...
показати весь коментар
29.10.2020 21:50 Відповісти
они на ишака потратились
показати весь коментар
29.10.2020 21:55 Відповісти
А кто и когда заключал с ними контракт на оказание услуг, какие там условия, и сколько государство платило этой прокладке?
показати весь коментар
29.10.2020 21:50 Відповісти
хто до цього додумався зберігати державну інформацію на приватних серверах ! пропоную Нацбанку гараж для зберігання готівки !
показати весь коментар
29.10.2020 21:52 Відповісти
скоро на площі гаража можна буде зберігати тільки місячну зарплату
показати весь коментар
29.10.2020 22:29 Відповісти
я маю три гаражі тож вистачить на квартал !
показати весь коментар
29.10.2020 22:32 Відповісти
Хм, важны госданные хранить у частников и кто это придумал?
показати весь коментар
29.10.2020 21:52 Відповісти
Це одна з схем з відмивання величезних коштів. Запровадили її ще за часів Клименка у податковій.
показати весь коментар
29.10.2020 21:59 Відповісти
Завтра жарене курча буде клювати за дупи жирних зебілів.
показати весь коментар
29.10.2020 21:52 Відповісти
Куй железо не отходя от кассы. Бу-га-га)
показати весь коментар
29.10.2020 21:53 Відповісти
Здесь вопрос не в совести здесь вопрос выживания украинцев как народа. Гражданин россии (имеет недвижимость в оккупированном Крыму, Недвижимость могут иметь лишь граждане россии) Зеленский не для этого стал Президентом Украины.
показати весь коментар
29.10.2020 21:57 Відповісти
Переворот российскиx "зеленых человечков" входит в решающую фазу. Сейчас или россияне или украинцы. Как и в Украинской Народной Республике 1918.
показати весь коментар
29.10.2020 21:53 Відповісти
ают следы, если заметут, тогда выход один - отправлять Зе в Ростов. Это провал, надеюсь совести у него хватит, если не разрулит ситуацию подать в отставку.
показати весь коментар
29.10.2020 21:55 Відповісти
Не знайдено... Повторити пошук?
показати весь коментар
29.10.2020 22:00 Відповісти
Abort.

Fotmat C:/
показати весь коментар
29.10.2020 23:10 Відповісти
completed
показати весь коментар
29.10.2020 23:18 Відповісти
Ги, оце встряв янелох. І що це щастя коштуватиме громадянам Укрвїни?
Прайс в студію, будь ласка
показати весь коментар
29.10.2020 21:55 Відповісти
Это государственный переворот? Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 7874
показати весь коментар
29.10.2020 21:56 Відповісти
100% впереди раскачка кровавых событий
показати весь коментар
29.10.2020 22:00 Відповісти
я уею... так может у нас и ментовские базы на частных серверах?
показати весь коментар
29.10.2020 21:56 Відповісти
не куей.
сервер просто взят в аренду. находится он в НАПК (иначе не требовали вернуть сервера).
это в принципе нормальная практика
показати весь коментар
29.10.2020 22:17 Відповісти
Маму Римму жалко... Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 7919
показати весь коментар
29.10.2020 21:56 Відповісти
Треба було мамі обережніше. З татом, звісно...
показати весь коментар
29.10.2020 22:02 Відповісти
а вообще, это было гениальное чье-то решение - доверить хранение информации государственной важности частной компании. Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 5764
показати весь коментар
29.10.2020 21:58 Відповісти
Когда уже овоща занесут?
показати весь коментар
29.10.2020 22:00 Відповісти
Ему и на Рублевке ништяк,с 30 млрд вывезенными из Украины
показати весь коментар
29.10.2020 22:33 Відповісти
круто, це ми вранці вже прокинемося в навароссії?? де там смєтуни зеленські поділися? ваш вихід
показати весь коментар
29.10.2020 22:01 Відповісти
А удалять ЗАЧЕМ ??,
,
нет денег купить хотябы ФЛЭШКУ ?,,
.
показати весь коментар
29.10.2020 22:05 Відповісти
за видалення ОПЛАЧЕНО..
СУМУ ,ЯКОЇ ВИСТАЧИЛО БИ НА ТИСЯЧІ ФЛЕШОК..
показати весь коментар
30.10.2020 00:37 Відповісти
Неужели для НАПК не смогли сделать собственные серверы за государственный счет? У нас законотворцы в ВР создали все условия для процветания и самосохранения МАФИИ и её лакеев т.е. самих себя. Нет слов приличных для этих сволочей
показати весь коментар
29.10.2020 22:09 Відповісти
это правильный вопрос. для дбр находятся бабло и на телескоп и на мотоциклы а потратить десятку зелени на приличный сервер зажали.
показати весь коментар
29.10.2020 22:18 Відповісти
Ну, така ферма коштує набагато дорожче ніж десятка зелені, але і не так кретично для держави. Тим більше що, в той час була отримана допомога, яку роздеребанили, а замість інформаційного комплексу створили годівничку на відкатах.
показати весь коментар
30.10.2020 09:33 Відповісти
Тут всі красоти співпраці держави та приватного бізнесу по-українські. Це, не при Зеленському віддали в аутсорсинг державні функції. Ситуація легко передбачалася ще, під час створення НАПК.
показати весь коментар
30.10.2020 09:29 Відповісти
Сдам свой деревянный сарай в подвале дома напротив под золотой запас... Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 1955 Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 1955,ёп теж мать...,кто нами правит... Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 497 Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 1347
показати весь коментар
29.10.2020 22:22 Відповісти
Є льох , візьму на зберігання золотовалютні резерви НБУ. ***** це пять Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 1067 скільки бабла вгрохано в боротьбу з корупцією. А вон ось як....
показати весь коментар
29.10.2020 22:27 Відповісти
Вони там ще дурніші більше чим я думав... Компанія-власник серверів для реєстрів НАЗК вимагає виключити їх і видалити дані - Цензор.НЕТ 7311
показати весь коментар
29.10.2020 22:33 Відповісти
Ні, вони косять під дебілів. В тому то й біда
показати весь коментар
29.10.2020 22:39 Відповісти
Так это же понятно,я имел ввиду,что даже это они обыграть красиво не могут...,расчитывают на дурний нарід...
показати весь коментар
29.10.2020 22:45 Відповісти
Хоча можливий інший варіант. От треба угробити проект - набираємо трудолюбивих імбецилів(сама небезпечна категорія), ставимо задачу. І не чіпаємо вони все зроблять самі Компанія-власник серверів для реєстрів НАЗК вимагає виключити їх і видалити дані - Цензор.НЕТ 4434
Така практика ще в Союзі була, обкатана, працює безвідмовно. І руки чисті, і справа зроблена.
показати весь коментар
29.10.2020 22:57 Відповісти
Вряд ли,это надо иметь стратегическое мышление,а у этих ушлёпков мысль одна,-хапнуть и побыстрей...
показати весь коментар
29.10.2020 23:15 Відповісти
Потрібне термінове лікування бариг і корупціонерів, які виступають проти Українського Народу, всіх на стадіон і зробити процедуру а-ля Піночет.
показати весь коментар
29.10.2020 22:45 Відповісти
Красиво работают.Теперь и 3 млрд$ от Газпрома ищи свищи куда делись.
Мыши сьели😄
показати весь коментар
29.10.2020 22:31 Відповісти
Как оперативно сработали интернетчики, явно все уже было заранее подготовлено!
показати весь коментар
29.10.2020 22:45 Відповісти
Судя по всему их просто хорошо нагнали под угрозой расправы!
показати весь коментар
29.10.2020 23:11 Відповісти
проводят какие-то выборы,опросы..
а частная лавочка взяла и все вычеркнула..
Как там первый пункт опроса Г..Зеленский???
лошокс..
показати весь коментар
29.10.2020 22:47 Відповісти
_С какого хера он лошокс, дубина? Это он обманывает и грабит народ (и ссыт ему в глаза), а не его.
показати весь коментар
29.10.2020 23:16 Відповісти
Титушки киви, похоже, проведут сегодняшнюю ночь в помещении этих серверов.
показати весь коментар
29.10.2020 22:49 Відповісти
И бекапов конешно же никто не делал. По требованиям безопасности копии даже физически должны находится совсем в другом месте Компанія-власник серверів для реєстрів НАЗК вимагає виключити їх і видалити дані - Цензор.НЕТ 257 под аналогичной защитой.
показати весь коментар
29.10.2020 23:02 Відповісти
Диджитализация всей страны. А информация о недвижимости граждан тоже на частных серверах? А Госбанки ( Приват ,Ощад и др) и Нацбанк у кого арендуют серверы?
показати весь коментар
29.10.2020 22:57 Відповісти
эти наверное прямо у кацапов хранят. Х#йло такое не упустит
показати весь коментар
29.10.2020 23:15 Відповісти
а нечастные сервера типа надежнее будут ) государственные это ещё мрачнее
показати весь коментар
29.10.2020 23:35 Відповісти
То може і МВД з судами віддамо в приватні руки?
показати весь коментар
30.10.2020 09:24 Відповісти
Компанія-власник серверів для реєстрів НАЗК вимагає виключити їх і видалити дані - Цензор.НЕТ 1984
показати весь коментар
30.10.2020 00:39 Відповісти
Це вже план В чи С по зливу країни, на догоду *****.
показати весь коментар
29.10.2020 23:04 Відповісти
Быстро скоты работают, пока сыр бор с возвратом всего и вся, все дала успеют закрыть, а данные стереть.
показати весь коментар
29.10.2020 23:10 Відповісти
В Украине переворот ? Или есть власть ? Арестуйте всех владельцев серверов
показати весь коментар
29.10.2020 23:15 Відповісти
Я не проти але за якою статтею? Вони виконують рішення КСУ.
показати весь коментар
30.10.2020 09:21 Відповісти
никуясе .. какая то компания собственник серверов приказывает НАПК удалить всю инфу и т.д. Компанія-власник серверів для реєстрів НАЗК вимагає виключити їх і видалити дані - Цензор.НЕТ 6331

Военная - Националистическая - Диктатура --- Ваш выход на сцену для сноса этого балагана !!!
показати весь коментар
29.10.2020 23:18 Відповісти
прям удалить данные. похоже на спланированную операцию, по очистке грешков зеленых прихлебателей
показати весь коментар
29.10.2020 23:34 Відповісти
все дела в судах уже обнулили считай, теперь удалить инфу и полная дижитализация...
показати весь коментар
29.10.2020 23:36 Відповісти
Власників "Алтаюр" - просто арештувати на 60 діб , до вияснення . А потім можна і закрити , років на 15 , за диверсію .
показати весь коментар
30.10.2020 00:26 Відповісти
Мафія сказала уродам - Синки треба знищити інформацію про хабарників. Зелений комсомол взяв під козирець і сказав -Єсть!
показати весь коментар
30.10.2020 07:21 Відповісти
Якраз почалась ця історія при Порошенко. Зеленський другий раз повертає на зад це питання.
показати весь коментар
30.10.2020 09:20 Відповісти
Так посадіть їх я жирафу в клітку разом з хабарними суддями КС суду, нехай там вони і проводять знищення інформації.
показати весь коментар
30.10.2020 10:00 Відповісти
Так судова рехворма Порошенко зробила суддів недоторканими надлюдьми. Не так просто проти них навіть справу відкрити.
показати весь коментар
30.10.2020 10:37 Відповісти
Одноклітинний. При Порошенко був реформований тільки Верховний суд. Судді недоторкані ще з 90х.
показати весь коментар
30.10.2020 11:35 Відповісти
Коли тільки почали вводити аутсорсинг в забезпеченні ключових державних установ, усім розумним людям стало зрозуміло що це, повна фігня, яка закінчиться бардаком.
Не можуть ключові для держави операції віддаватися, як годівниці стороннім особам. В кінці-кінців, вартість обладнання не кретичне для держави, а зарплати спеціалістам все рівно доведеться платити. З економічної точки зору, володіння власними ресурсами для бюджету обходиться дешевше, а безпека підвищується, якщо вся інформаційна складова знаходиться в державному володінні. Але з часів Кучми чиновники використовували державні структури для особистого збагачення, віддаючи на відкуп обслуговування державних функцій приватним особам.
Найкраще що, в такій ситуації можливе це, провести аудит і викупити за риозумною ціною весь комплекс, запросити спеціалістів ФБР провести аудит безпеки системи і віддати все на обслуговування відповідним державним органам. Заодно можна прочистити Держкомзв'язку, набрати туди спеціалістів з допуском та відповідними зарплатами і віддати їм все інформаційне обслуговування держ органів.
показати весь коментар
30.10.2020 09:18 Відповісти
какого хрена государственный реестр хранится и обслуживается частной компанией?
показати весь коментар
30.10.2020 09:25 Відповісти
Бо, гроші виділені на створення антикорупційних органів ЕС, США та Канадою роздерибанили, а для функціонування створили годівничку на відкатах.
показати весь коментар
30.10.2020 09:34 Відповісти
Скажите, дражайший, а информация например службы внешней разведки часом тоже хранится на частных серверах?
показати весь коментар
30.10.2020 10:19 Відповісти
Це, державна таємниця.
показати весь коментар
30.10.2020 10:38 Відповісти
Надо напомнить этому долбню адвосрату алтоюра, что власть в Украине принадлежит НАРОДУ, а не каким то судьям@Co, как МЫ скажем - так и будет. Учить матчасть(Конституцию) надо этому "адвосрату".
показати весь коментар
30.10.2020 11:43 Відповісти
 
 