Компанія-власник серверів для реєстрів НАЗК вимагає виключити їх і видалити дані
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Товариство "Алтаюр", яке володіє серверами для реєстру декларацій, надіслало до Нацагентства з питань запобігання корупції вимогу вимкнути обладнання та видалити з нього інформацію про декларації.
Про це заявив адвокат "Алтаюру" Владислав Власюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
"Алтаюр" перебува у конфлікті з керівництвом НАЗК. Сервери компанії заарештовані у межах кримінальної справи. При цьому компанія посилається на рішення Конституційного Суду, який, серед іншого, скасував статтю, що передбачала право НАЗК зберігати та оприлюднювати декларації.
У зв’язку з цим, на думку підприємства, використання їхнього обладнання тепер не входить до законних повноважень НАЗК.
Через це "Алтаюр" вимагає припинити використання серверів, зокрема, вимкнути їх та видалити звідти інформацію про декларації, розірвати договір з підприємством-адміністратором реєстру.
Також товариство вимагає порушити питання повернення йому обладнання, яке наразі арештоване.
Аналогічний лист направили до підприємства-адміністратора.
Адвокат "Алтаюру" стверджує, що листи були надіслані до рішення Кабміну із наказом поновити роботу реєстру. Водночас, у фірмі вважають, що рішення Конституційного Суду є важливішим і не може замінюватись будь-яким іншим органом.
НАЗК з 2017 року орендувало у "Алтаюра" сервери для реєстру. Вони використовуються підприємством "Українські спеціальні системи", яке адмініструє реєстр.
Будь ласка, зачекайте...
так штА, все правильно, никакого противоречия, и готовила, и ждала удобного случая усадить его в кресло...
шмаркля не одинок, еще дерьмак, когда-то Овощ, мертвечук, имя им легион.
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РАЗЫГРЫВАЮТ нарид , как слепых котят..
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Да он состоит из говна!
Что єто безголовая падаль сделала полезного на посту президента?
чи Тягнибока?
чи ляшка
теж тоді мають однакове право..
теж програли вибори..
як і Барига Петро.
вот вам и плоды диджитализации... мгновенная смерть всех деклараций...
От воно і вилізло.
Такое бесхребетное ничтожество, просто ошибка природы - отдаст абсолютно все...
Fotmat C:/
Прайс в студію, будь ласка
сервер просто взят в аренду. находится он в НАПК (иначе не требовали вернуть сервера).
это в принципе нормальная практика
,
нет денег купить хотябы ФЛЭШКУ ?,,
.
СУМУ ,ЯКОЇ ВИСТАЧИЛО БИ НА ТИСЯЧІ ФЛЕШОК..
Така практика ще в Союзі була, обкатана, працює безвідмовно. І руки чисті, і справа зроблена.
Мыши сьели😄
а частная лавочка взяла и все вычеркнула..
Как там первый пункт опроса Г..Зеленский???
лошокс..
Военная - Националистическая - Диктатура --- Ваш выход на сцену для сноса этого балагана !!!
Не можуть ключові для держави операції віддаватися, як годівниці стороннім особам. В кінці-кінців, вартість обладнання не кретичне для держави, а зарплати спеціалістам все рівно доведеться платити. З економічної точки зору, володіння власними ресурсами для бюджету обходиться дешевше, а безпека підвищується, якщо вся інформаційна складова знаходиться в державному володінні. Але з часів Кучми чиновники використовували державні структури для особистого збагачення, віддаючи на відкуп обслуговування державних функцій приватним особам.
Найкраще що, в такій ситуації можливе це, провести аудит і викупити за риозумною ціною весь комплекс, запросити спеціалістів ФБР провести аудит безпеки системи і віддати все на обслуговування відповідним державним органам. Заодно можна прочистити Держкомзв'язку, набрати туди спеціалістів з допуском та відповідними зарплатами і віддати їм все інформаційне обслуговування держ органів.