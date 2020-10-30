Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Предприятие "Алтаюр", которое владеет серверами для реестра деклараций, направило в Нацагентство по предупреждению коррупции требование отключить оборудование и удалить с него информацию о декларациях.
Об этом заявил адвокат "Алтаюра" Владислав Власюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".
"Алтаюр" находится в конфликте с руководством НАПК. Серверы компании арестованы в рамках уголовного дела. При этом компания ссылается на решение Конституционного Суда, который отменил статью, предусматривающую право НАПК хранить и публиковать декларации.
В связи с этим, по мнению предприятия, использование их оборудования теперь не входит в законные полномочия НАПК.
Читайте на Цензор.НЕТ: Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль подписал распоряжение
Из-за этого "Алтаюр" требует прекратить использование серверов, в частности, отключить и удалить оттуда информацию о декларациях, расторгнуть договор с предприятием-администратором реестра.
Также собственник серверов требует поставить вопрос возвращения ему оборудования, которое сейчас арестовано.
Аналогичное письмо направили предприятию-администратору.
Адвокат "Алтаюра" утверждает, что письма были направлены до решения Кабмина, постановившего возобновить работу реестра. В то же время, в фирме считают, что решение Конституционного Суда важнее и не может заменяться любым другим органом.
Также на Цензор.НЕТ: Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков
НАПК с 2017 года арендовало у "Алтаюра" серверы для реестра. Они используются предприятием "Украинские специальные системы", которое администрирует реестр.
Пожалуйста, подождите...
так штА, все правильно, никакого противоречия, и готовила, и ждала удобного случая усадить его в кресло...
шмаркля не одинок, еще дерьмак, когда-то Овощ, мертвечук, имя им легион.
-
-
РАЗЫГРЫВАЮТ нарид , как слепых котят..
.
Да он состоит из говна!
Что єто безголовая падаль сделала полезного на посту президента?
чи Тягнибока?
чи ляшка
теж тоді мають однакове право..
теж програли вибори..
як і Барига Петро.
вот вам и плоды диджитализации... мгновенная смерть всех деклараций...
От воно і вилізло.
Такое бесхребетное ничтожество, просто ошибка природы - отдаст абсолютно все...
Fotmat C:/
Прайс в студію, будь ласка
сервер просто взят в аренду. находится он в НАПК (иначе не требовали вернуть сервера).
это в принципе нормальная практика
,
нет денег купить хотябы ФЛЭШКУ ?,,
.
СУМУ ,ЯКОЇ ВИСТАЧИЛО БИ НА ТИСЯЧІ ФЛЕШОК..
Така практика ще в Союзі була, обкатана, працює безвідмовно. І руки чисті, і справа зроблена.
Мыши сьели😄
а частная лавочка взяла и все вычеркнула..
Как там первый пункт опроса Г..Зеленский???
лошокс..
Военная - Националистическая - Диктатура --- Ваш выход на сцену для сноса этого балагана !!!
Не можуть ключові для держави операції віддаватися, як годівниці стороннім особам. В кінці-кінців, вартість обладнання не кретичне для держави, а зарплати спеціалістам все рівно доведеться платити. З економічної точки зору, володіння власними ресурсами для бюджету обходиться дешевше, а безпека підвищується, якщо вся інформаційна складова знаходиться в державному володінні. Але з часів Кучми чиновники використовували державні структури для особистого збагачення, віддаючи на відкуп обслуговування державних функцій приватним особам.
Найкраще що, в такій ситуації можливе це, провести аудит і викупити за риозумною ціною весь комплекс, запросити спеціалістів ФБР провести аудит безпеки системи і віддати все на обслуговування відповідним державним органам. Заодно можна прочистити Держкомзв'язку, набрати туди спеціалістів з допуском та відповідними зарплатами і віддати їм все інформаційне обслуговування держ органів.