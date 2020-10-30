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Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные

Предприятие "Алтаюр", которое владеет серверами для реестра деклараций, направило в Нацагентство по предупреждению коррупции требование отключить оборудование и удалить с него информацию о декларациях.

Об этом заявил адвокат "Алтаюра" Владислав Власюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Алтаюр" находится в конфликте с руководством НАПК. Серверы компании арестованы в рамках уголовного дела. При этом компания ссылается на решение Конституционного Суда, который отменил статью, предусматривающую право НАПК хранить и публиковать декларации.

В связи с этим, по мнению предприятия, использование их оборудования теперь не входит в законные полномочия НАПК.

Читайте на Цензор.НЕТ: Доступ к электронным декларациям будет у каждого украинца уже с 30 октября, - Шмыгаль подписал распоряжение

Из-за этого "Алтаюр" требует прекратить использование серверов, в частности, отключить и удалить оттуда информацию о декларациях, расторгнуть договор с предприятием-администратором реестра.

Также собственник серверов требует поставить вопрос возвращения ему оборудования, которое сейчас арестовано.

Аналогичное письмо направили предприятию-администратору.

Адвокат "Алтаюра" утверждает, что письма были направлены до решения Кабмина, постановившего возобновить работу реестра. В то же время, в фирме считают, что решение Конституционного Суда важнее и не может заменяться любым другим органом.

Также на Цензор.НЕТ: Глава КС Тупицкий в 2018 году купил на оккупированной территории имущество по законам РФ, - руководитель НАПК Новиков

НАПК с 2017 года арендовало у "Алтаюра" серверы для реестра. Они используются предприятием "Украинские специальные системы", которое администрирует реестр.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+40
Ситуация выходит из под контроля. Бубочка полностью обосрался. Нужно вводить режим ЧС и просить Порошенко и Турчинова возглавить РНБО.
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29.10.2020 21:49
+33
Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 6407
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29.10.2020 21:46
+28
прэлесно!
вот вам и плоды диджитализации... мгновенная смерть всех деклараций...
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29.10.2020 21:49
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Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 6407
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29.10.2020 21:46 Ответить
Ждала? Глупость какая... Готовила. И не оленя, а диверсанта. Зеверсанта.
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29.10.2020 21:53 Ответить
готовила, не одного, и ждала возможности усадить его в кресло ***********.
так штА, все правильно, никакого противоречия, и готовила, и ждала удобного случая усадить его в кресло...
шмаркля не одинок, еще дерьмак, когда-то Овощ, мертвечук, имя им легион.
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29.10.2020 22:29 Ответить
швидко працюють ! молодці!
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29.10.2020 21:47 Ответить
ага, значит все что делается (делалось) медленно и годами с мега-распилами - не что иное как диверсия и коллаборация с оккупантами.
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29.10.2020 23:12 Ответить
Медвебчуки-Суркисы , коломойсские и их СЛУГА -
-
-
РАЗЫГРЫВАЮТ нарид , как слепых котят..
.
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29.10.2020 21:47 Ответить
Ситуация выходит из под контроля. Бубочка полностью обосрался. Нужно вводить режим ЧС и просить Порошенко и Турчинова возглавить РНБО.
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29.10.2020 21:49 Ответить
Та вони швидше як овоч фсбшників призначать аніж щось для держави зроблять.
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29.10.2020 21:51 Ответить
Обосрался?
Да он состоит из говна!
Что єто безголовая падаль сделала полезного на посту президента?
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29.10.2020 21:52 Ответить
А самому до буцегарні? - не дождьотесь. тільки хардкор, а потім Ростов. Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 1070
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29.10.2020 21:52 Ответить
Проблема в том , что даже если этот Осел сдохнет от передоза , то к власти придет Разум , а этот мудень не хрена не лучше.
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29.10.2020 22:16 Ответить
а може Юлєчку покликати?
чи Тягнибока?
чи ляшка
теж тоді мають однакове право..
теж програли вибори..
як і Барига Петро.
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30.10.2020 00:35 Ответить
прэлесно!
вот вам и плоды диджитализации... мгновенная смерть всех деклараций...
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29.10.2020 21:49 Ответить
Бандиты восторге!
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29.10.2020 21:54 Ответить
Какая смерть?! Уже давным давно есть зеркала и копии всей инфы на серверах. В крайней случае купить им такие же серваки новые и отдать их. Для государства это копейки.
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29.10.2020 22:46 Ответить
І був жеж тоді скандал, що для державних реєстрів приватні сервери використовують.
От воно і вилізло.
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29.10.2020 21:50 Ответить
Походу, регионалам даже не надо было тратиться на избирательную кампанию.
Такое бесхребетное ничтожество, просто ошибка природы - отдаст абсолютно все...
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29.10.2020 21:50 Ответить
они на ишака потратились
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29.10.2020 21:55 Ответить
А кто и когда заключал с ними контракт на оказание услуг, какие там условия, и сколько государство платило этой прокладке?
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29.10.2020 21:50 Ответить
хто до цього додумався зберігати державну інформацію на приватних серверах ! пропоную Нацбанку гараж для зберігання готівки !
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29.10.2020 21:52 Ответить
скоро на площі гаража можна буде зберігати тільки місячну зарплату
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29.10.2020 22:29 Ответить
я маю три гаражі тож вистачить на квартал !
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29.10.2020 22:32 Ответить
Хм, важны госданные хранить у частников и кто это придумал?
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29.10.2020 21:52 Ответить
Це одна з схем з відмивання величезних коштів. Запровадили її ще за часів Клименка у податковій.
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29.10.2020 21:59 Ответить
Завтра жарене курча буде клювати за дупи жирних зебілів.
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29.10.2020 21:52 Ответить
Куй железо не отходя от кассы. Бу-га-га)
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29.10.2020 21:53 Ответить
Здесь вопрос не в совести здесь вопрос выживания украинцев как народа. Гражданин россии (имеет недвижимость в оккупированном Крыму, Недвижимость могут иметь лишь граждане россии) Зеленский не для этого стал Президентом Украины.
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29.10.2020 21:57 Ответить
Переворот российскиx "зеленых человечков" входит в решающую фазу. Сейчас или россияне или украинцы. Как и в Украинской Народной Республике 1918.
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29.10.2020 21:53 Ответить
ают следы, если заметут, тогда выход один - отправлять Зе в Ростов. Это провал, надеюсь совести у него хватит, если не разрулит ситуацию подать в отставку.
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29.10.2020 21:55 Ответить
Не знайдено... Повторити пошук?
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29.10.2020 22:00 Ответить
Abort.

Fotmat C:/
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29.10.2020 23:10 Ответить
completed
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29.10.2020 23:18 Ответить
Ги, оце встряв янелох. І що це щастя коштуватиме громадянам Укрвїни?
Прайс в студію, будь ласка
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29.10.2020 21:55 Ответить
Это государственный переворот? Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 7874
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29.10.2020 21:56 Ответить
100% впереди раскачка кровавых событий
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29.10.2020 22:00 Ответить
я уею... так может у нас и ментовские базы на частных серверах?
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29.10.2020 21:56 Ответить
не куей.
сервер просто взят в аренду. находится он в НАПК (иначе не требовали вернуть сервера).
это в принципе нормальная практика
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29.10.2020 22:17 Ответить
Маму Римму жалко... Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 7919
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29.10.2020 21:56 Ответить
Треба було мамі обережніше. З татом, звісно...
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29.10.2020 22:02 Ответить
а вообще, это было гениальное чье-то решение - доверить хранение информации государственной важности частной компании. Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 5764
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29.10.2020 21:58 Ответить
Когда уже овоща занесут?
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29.10.2020 22:00 Ответить
Ему и на Рублевке ништяк,с 30 млрд вывезенными из Украины
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29.10.2020 22:33 Ответить
круто, це ми вранці вже прокинемося в навароссії?? де там смєтуни зеленські поділися? ваш вихід
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29.10.2020 22:01 Ответить
А удалять ЗАЧЕМ ??,
,
нет денег купить хотябы ФЛЭШКУ ?,,
.
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29.10.2020 22:05 Ответить
за видалення ОПЛАЧЕНО..
СУМУ ,ЯКОЇ ВИСТАЧИЛО БИ НА ТИСЯЧІ ФЛЕШОК..
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30.10.2020 00:37 Ответить
Неужели для НАПК не смогли сделать собственные серверы за государственный счет? У нас законотворцы в ВР создали все условия для процветания и самосохранения МАФИИ и её лакеев т.е. самих себя. Нет слов приличных для этих сволочей
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29.10.2020 22:09 Ответить
это правильный вопрос. для дбр находятся бабло и на телескоп и на мотоциклы а потратить десятку зелени на приличный сервер зажали.
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29.10.2020 22:18 Ответить
Ну, така ферма коштує набагато дорожче ніж десятка зелені, але і не так кретично для держави. Тим більше що, в той час була отримана допомога, яку роздеребанили, а замість інформаційного комплексу створили годівничку на відкатах.
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30.10.2020 09:33 Ответить
Тут всі красоти співпраці держави та приватного бізнесу по-українські. Це, не при Зеленському віддали в аутсорсинг державні функції. Ситуація легко передбачалася ще, під час створення НАПК.
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30.10.2020 09:29 Ответить
Сдам свой деревянный сарай в подвале дома напротив под золотой запас... Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 1955 Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 1955,ёп теж мать...,кто нами правит... Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 497 Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 1347
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29.10.2020 22:22 Ответить
Є льох , візьму на зберігання золотовалютні резерви НБУ. ***** це пять Компания-собственник серверов для реестров НАПК требует отключить их и удалить данные - Цензор.НЕТ 1067 скільки бабла вгрохано в боротьбу з корупцією. А вон ось як....
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29.10.2020 22:27 Ответить
Вони там ще дурніші більше чим я думав... Компанія-власник серверів для реєстрів НАЗК вимагає виключити їх і видалити дані - Цензор.НЕТ 7311
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29.10.2020 22:33 Ответить
Ні, вони косять під дебілів. В тому то й біда
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29.10.2020 22:39 Ответить
Так это же понятно,я имел ввиду,что даже это они обыграть красиво не могут...,расчитывают на дурний нарід...
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29.10.2020 22:45 Ответить
Хоча можливий інший варіант. От треба угробити проект - набираємо трудолюбивих імбецилів(сама небезпечна категорія), ставимо задачу. І не чіпаємо вони все зроблять самі Компанія-власник серверів для реєстрів НАЗК вимагає виключити їх і видалити дані - Цензор.НЕТ 4434
Така практика ще в Союзі була, обкатана, працює безвідмовно. І руки чисті, і справа зроблена.
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29.10.2020 22:57 Ответить
Вряд ли,это надо иметь стратегическое мышление,а у этих ушлёпков мысль одна,-хапнуть и побыстрей...
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29.10.2020 23:15 Ответить
Потрібне термінове лікування бариг і корупціонерів, які виступають проти Українського Народу, всіх на стадіон і зробити процедуру а-ля Піночет.
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29.10.2020 22:45 Ответить
Красиво работают.Теперь и 3 млрд$ от Газпрома ищи свищи куда делись.
Мыши сьели😄
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29.10.2020 22:31 Ответить
Как оперативно сработали интернетчики, явно все уже было заранее подготовлено!
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29.10.2020 22:45 Ответить
Судя по всему их просто хорошо нагнали под угрозой расправы!
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29.10.2020 23:11 Ответить
проводят какие-то выборы,опросы..
а частная лавочка взяла и все вычеркнула..
Как там первый пункт опроса Г..Зеленский???
лошокс..
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29.10.2020 22:47 Ответить
_С какого хера он лошокс, дубина? Это он обманывает и грабит народ (и ссыт ему в глаза), а не его.
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29.10.2020 23:16 Ответить
Титушки киви, похоже, проведут сегодняшнюю ночь в помещении этих серверов.
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29.10.2020 22:49 Ответить
И бекапов конешно же никто не делал. По требованиям безопасности копии даже физически должны находится совсем в другом месте Компанія-власник серверів для реєстрів НАЗК вимагає виключити їх і видалити дані - Цензор.НЕТ 257 под аналогичной защитой.
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29.10.2020 23:02 Ответить
Диджитализация всей страны. А информация о недвижимости граждан тоже на частных серверах? А Госбанки ( Приват ,Ощад и др) и Нацбанк у кого арендуют серверы?
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29.10.2020 22:57 Ответить
эти наверное прямо у кацапов хранят. Х#йло такое не упустит
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29.10.2020 23:15 Ответить
а нечастные сервера типа надежнее будут ) государственные это ещё мрачнее
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29.10.2020 23:35 Ответить
То може і МВД з судами віддамо в приватні руки?
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30.10.2020 09:24 Ответить
Компанія-власник серверів для реєстрів НАЗК вимагає виключити їх і видалити дані - Цензор.НЕТ 1984
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30.10.2020 00:39 Ответить
Це вже план В чи С по зливу країни, на догоду *****.
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29.10.2020 23:04 Ответить
Быстро скоты работают, пока сыр бор с возвратом всего и вся, все дала успеют закрыть, а данные стереть.
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29.10.2020 23:10 Ответить
В Украине переворот ? Или есть власть ? Арестуйте всех владельцев серверов
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29.10.2020 23:15 Ответить
Я не проти але за якою статтею? Вони виконують рішення КСУ.
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30.10.2020 09:21 Ответить
никуясе .. какая то компания собственник серверов приказывает НАПК удалить всю инфу и т.д. Компанія-власник серверів для реєстрів НАЗК вимагає виключити їх і видалити дані - Цензор.НЕТ 6331

Военная - Националистическая - Диктатура --- Ваш выход на сцену для сноса этого балагана !!!
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29.10.2020 23:18 Ответить
прям удалить данные. похоже на спланированную операцию, по очистке грешков зеленых прихлебателей
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29.10.2020 23:34 Ответить
все дела в судах уже обнулили считай, теперь удалить инфу и полная дижитализация...
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29.10.2020 23:36 Ответить
Власників "Алтаюр" - просто арештувати на 60 діб , до вияснення . А потім можна і закрити , років на 15 , за диверсію .
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30.10.2020 00:26 Ответить
Мафія сказала уродам - Синки треба знищити інформацію про хабарників. Зелений комсомол взяв під козирець і сказав -Єсть!
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30.10.2020 07:21 Ответить
Якраз почалась ця історія при Порошенко. Зеленський другий раз повертає на зад це питання.
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30.10.2020 09:20 Ответить
Так посадіть їх я жирафу в клітку разом з хабарними суддями КС суду, нехай там вони і проводять знищення інформації.
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30.10.2020 10:00 Ответить
Так судова рехворма Порошенко зробила суддів недоторканими надлюдьми. Не так просто проти них навіть справу відкрити.
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30.10.2020 10:37 Ответить
Одноклітинний. При Порошенко був реформований тільки Верховний суд. Судді недоторкані ще з 90х.
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30.10.2020 11:35 Ответить
Коли тільки почали вводити аутсорсинг в забезпеченні ключових державних установ, усім розумним людям стало зрозуміло що це, повна фігня, яка закінчиться бардаком.
Не можуть ключові для держави операції віддаватися, як годівниці стороннім особам. В кінці-кінців, вартість обладнання не кретичне для держави, а зарплати спеціалістам все рівно доведеться платити. З економічної точки зору, володіння власними ресурсами для бюджету обходиться дешевше, а безпека підвищується, якщо вся інформаційна складова знаходиться в державному володінні. Але з часів Кучми чиновники використовували державні структури для особистого збагачення, віддаючи на відкуп обслуговування державних функцій приватним особам.
Найкраще що, в такій ситуації можливе це, провести аудит і викупити за риозумною ціною весь комплекс, запросити спеціалістів ФБР провести аудит безпеки системи і віддати все на обслуговування відповідним державним органам. Заодно можна прочистити Держкомзв'язку, набрати туди спеціалістів з допуском та відповідними зарплатами і віддати їм все інформаційне обслуговування держ органів.
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30.10.2020 09:18 Ответить
какого хрена государственный реестр хранится и обслуживается частной компанией?
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30.10.2020 09:25 Ответить
Бо, гроші виділені на створення антикорупційних органів ЕС, США та Канадою роздерибанили, а для функціонування створили годівничку на відкатах.
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30.10.2020 09:34 Ответить
Скажите, дражайший, а информация например службы внешней разведки часом тоже хранится на частных серверах?
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30.10.2020 10:19 Ответить
Це, державна таємниця.
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30.10.2020 10:38 Ответить
Надо напомнить этому долбню адвосрату алтоюра, что власть в Украине принадлежит НАРОДУ, а не каким то судьям@Co, как МЫ скажем - так и будет. Учить матчасть(Конституцию) надо этому "адвосрату".
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30.10.2020 11:43 Ответить
 
 