Україна має максимально уникати повного локдауну, - Степанов

У Міністерстві охорони здоров'я України виступають проти запровадження повного локдауну в країні. Зокрема, це вплине на економічну ситуацію в Україні.

Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, стратегія адаптивного карантину правильна.

"На мою думку, виходячи з різних факторів, в тому числі економічних чинників, повний локдаун ... Ми повинні його максимально уникати", - заявив він.

Степанов зазначив, що для бізнесу запровадять обмеження, але заклади не закриватимуть.

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