Украина должна максимально избегать полного локдауна, - Степанов
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В Министерстве здравоохранения Украины выступают против введения полного локдауна в стране. В частности, это повлияет на экономическую ситуацию в Украине.
Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, стратегия адаптивного карантина правильная.
"По моему мнению, исходя из различных факторов, в том числе экономических факторов, полный локдаун... Мы должны его максимально избегать", - заявил он.
Степанов отметил, что для бизнеса вводят ограничения, но заведения не закрывают.
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+10 Гептимирон
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В Испании продлили чрезвычайное положение еще на пол года.
Введение чрезвычайного положения позволит местным властям ограничить передвижение людей, в частности вводить комендантский час и закрывать границы, исходя из эпидемической ситуации.
❗️В Израиле режим чрезвычайной ситуации планируют продлить до 3 января.
❗️Каталония закрывается на 15 дней «социальной остановки».
Две недели в регионе нельзя будет покидать свой дом.
Только те люди, которые нуждаются в поездках по работе или учебе, неотложной медицинской помощи или ухода за людьми, смогут выходить из дома.
❗️Вчера Германия и Франция ввели жесткие карантинные ограничения.
Без вас интереснее.
Уже сейчас в больницах нет мест
Коллега лежит в Обереге не может дышать сама. И да, у нее такой сезоный грип ковид, Мест в Обереге (12 тыс без лечения) нет. Коллеге с трудом нашли место.
Отучивать давно пора этих людей от скорых помощей и больниц шаровых.
Ну тогда всё пропало, раз никто не хочет брать бабки. Давай их пропьём, всё равно дело труба.
Идите в то КП "Ритуал" устраивайтесь, получайте лопаты и копайте сами себе ямы! Поняли?
Деньги есть. Могу тебе дать. Скидуй цифры Privat
Так ?
Иди в библиотеку, почитай немного книг, может мозг начнёт думать, и ты научишься читать между строк.
Читать умеешь, а думать нет .
Развивайся, так как просто написанное слово, порой имеет другое значение.
"Шофер ведет машину по шоссе в сторону неприятеля. Генерал орет в трубку шоферу:
-- Не видишь, что ли, куда едем? Там неприятель.
Но шофер спокойно отвечает:
-- Господин генерал, это единственная приличная дорога. И в хорошем состоянии. На соседних дорогах шины не выдержат.
Чем ближе к позициям врага, тем сильнее огонь. Снаряды рвутся над кюветами по обеим сторонам сливовой аллеи. Но шофер спокойно передает в трубку:
-- Это отличное шоссе, господин генерал! Едешь как по маслу. Если мы уклонимся в сторону, в поле, у нас лопнет шина... Посмотрите, господин генерал! -- снова кричит шофер. - Это шоссе так хорошо построено, что даже тридцатисполовинойсантиметровые мортиры нам ничего не сделают. Шоссе словно гумно. А на этих каменистых проселочных дорогах у нас бы лопнули шины. Вернуться обратно мы также не можем, господин генерал!
"Дз-дз-дз-дзум!" - слышит Биглер, и автомобиль делает огромный скачок.
-- Не говорил ли я вам, господин генерал, - орет шофер в трубку, - что шоссе чертовски хорошо построено. Вот сейчас совсем рядом разорвалась тридцативосьмисантиметровка, а ямы никакой, шоссе как гумно. Но стоит заехать в поле - и шинам конец."
Логика министра здравоохранения как у того шофера, пофиг, сколько стариков и врачей помрет, главное, чтоб экономка не страдала. По этой же причине убийц не следует держать в тюрьме, пусть лучше работают в соответствии с квалификацией.
стебанов:
Не мешай людям, дятел!
У этого Степанова такая рожа мерзкая, особенно как что-то трусит за карантин.
Вообще люди, которые призывают ввести локдаун - просто умственно неполноценные приматы.
Ото краще би навесні і влітку не чіпали б нікого, а на осінь локдаун ввели...
Да вы уже в лохдауне: продавайте собак, чтоб заплатить за коммуналку, о соцпомощи на детей забывайте - они у зверюшек "некачественные". Вот так.