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Украина должна максимально избегать полного локдауна, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Украина должна максимально избегать полного локдауна, - Степанов

В Министерстве здравоохранения Украины выступают против введения полного локдауна в стране. В частности, это повлияет на экономическую ситуацию в Украине.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, стратегия адаптивного карантина правильная.

"По моему мнению, исходя из различных факторов, в том числе экономических факторов, полный локдаун... Мы должны его максимально избегать", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине сразу два рекорда COVID-19: умерли 173 человека, заболели - 8 312, выздоровели - 3 394

Степанов отметил, что для бизнеса вводят ограничения, но заведения не закрывают.
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Топ комментарии
+10
А Украина может оказать мед. помощь всем больным?
Уже сейчас в больницах нет мест
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30.10.2020 10:15
+10
От стабильного развития страны и экономики до "нам хотя-бы выжить" оказалась всего одна галочка в бюллетене.
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30.10.2020 10:17
+7
ведь дороги заасфальтированы и освещены... к кладбищам!
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30.10.2020 10:29
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А ничего что во всем цивилизованном мире с сегодняшнего дня жёсткий карантин?

В Испании продлили чрезвычайное положение еще на пол года.
Введение чрезвычайного положения позволит местным властям ограничить передвижение людей, в частности вводить комендантский час и закрывать границы, исходя из эпидемической ситуации.
❗️В Израиле режим чрезвычайной ситуации планируют продлить до 3 января.
❗️Каталония закрывается на 15 дней «социальной остановки».
Две недели в регионе нельзя будет покидать свой дом.
Только те люди, которые нуждаются в поездках по работе или учебе, неотложной медицинской помощи или ухода за людьми, смогут выходить из дома.
❗️Вчера Германия и Франция ввели жесткие карантинные ограничения.
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30.10.2020 10:14 Ответить
Жесткий карантин для Зели равен смерти. И, возможно, судя по ситуации в стране, даже в самом прямом смысле.
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30.10.2020 10:19 Ответить
На жаль все навпаки, поки здохне Зєля в нас буде щось на кшталт "мед макса".
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30.10.2020 10:22 Ответить
Как только в клиниках начнется медсортировка -- люди просто озвереют. Кстати, как и после получения платежек за ноябрь на газ с отоплением. Мне уже насчитали с транспортировкой более 10 грн. куб.
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30.10.2020 10:31 Ответить
Им это не поможет. После неизбежного снятия локдауна они получат еще более жесткую вспышку, бо сейчас сезон ОРВИ. Люди, вводящие эти меры, никогда не учили эпидемиологию гриппа
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30.10.2020 10:30 Ответить
фестиваль диванных вирусологов?
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30.10.2020 10:52 Ответить
Да ты уже давно в глубоком лохдауне! Сейчас сезон сбора марихуанны, а ты за ОРВИ и локдауны беспокоишся - ну не лох? Ещё и рассказываешь за "эпидемиологию гриппа". Одень три маски на кабину и не выходи из дому. Вообще.
Без вас интереснее.
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30.10.2020 11:45 Ответить
из-таких долб..ов наша страна так и живет... просто феерические кретины
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30.10.2020 10:52 Ответить
Тебе кто-то мешает быть "цивилизованным"? Зашейся дома, одень три маски на жбан и никуда не выходи, пока не завоняешся.
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30.10.2020 10:56 Ответить
Болезный, у тебя денег на мыло нет или воды в доме?
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30.10.2020 11:43 Ответить
То есть ты из Донецка и пять лет не моешься и поэтому думаешь что все вокруг воняют?
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30.10.2020 12:32 Ответить
Основное -местным властям позволяется- а как они спешат выполнять рекомендации коронобесов всем известно. Вот и нам такое ограничение очень нужно. А не степашины страшилки.
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30.10.2020 11:09 Ответить
А Украина может оказать мед. помощь всем больным?
Уже сейчас в больницах нет мест
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30.10.2020 10:15 Ответить
А чего вы прётесь в те больницы? Сиди дома, там и доходи
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30.10.2020 10:30 Ответить
Вопрос почему меня с миокардитом скорая привезла в инфекционку вместо кардиологии? Чтобы я параллельно и вирус хапнул? Или для статистики что все койки забиты? Перестаньте уже кошмарить людей этим недовирусом
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30.10.2020 11:08 Ответить
Повторяю: чего вы прётесь в те больницы, ещё и на скорой?
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30.10.2020 11:17 Ответить
Вы батенька дурак? Наверно люди ездят в больницы, потому что им очень хорошо и делать нечего.
Коллега лежит в Обереге не может дышать сама. И да, у нее такой сезоный грип ковид, Мест в Обереге (12 тыс без лечения) нет. Коллеге с трудом нашли место.
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30.10.2020 12:46 Ответить
Конечно, им было хорошо - позвонили, приехала скорая, сделали укольчик, а то и вместо такси отвезли в больничку. И всё на шару! Чем плохо?
Отучивать давно пора этих людей от скорых помощей и больниц шаровых.
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30.10.2020 12:52 Ответить
Желаю Вам в эти "шаровые" больницы никогда не попадать.
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30.10.2020 13:01 Ответить
Потому что идиоты от медицины позакрывали кардиоцентры на карантин. Плановое обследование мне отменили,лечение не изменили. через месяц чуть не окочурился. Если бы не идиотский карантин, не было бы ни скорой, ни больницы
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30.10.2020 13:05 Ответить
Даже барыга гений от медицины Тодуров закрылся?
Ну тогда всё пропало, раз никто не хочет брать бабки. Давай их пропьём, всё равно дело труба.
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30.10.2020 13:13 Ответить
Я лечился в Стражеско. Профессора, все дела. Назначили кучу химии, отправили домой. Обязали быть 27 апреля. Умное правительство закрыло их на карантин к этому времени. Химию продолжал употреблять, потому что сказали - прекращать без рекомендации низзя. Был во всяких Добробутах, развели руками. ( денег, конечно взяли) Когда второй раз попал в Стражеско, молодой доктор сказал- если мы бы были в нормальной стране, Ваши адвокаты отсудили бы немало денег за такое "лечение"
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30.10.2020 20:30 Ответить
Химия Вам не понравится. Всего лишь Медрол в конских дозах, и прочее. А пропить....Да запросто
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30.10.2020 20:53 Ответить
От стабильного развития страны и экономики до "нам хотя-бы выжить" оказалась всего одна галочка в бюллетене.
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30.10.2020 10:17 Ответить
акакаяразница!
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30.10.2020 10:23 Ответить
ведь дороги заасфальтированы и освещены... к кладбищам!
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30.10.2020 10:29 Ответить
Скажу більше, в Харкові ситуація критична, але міська влада не робить взагалі ні чого. І в цієї ситуації є прямі вигодонабувачі - КП "Ритуал" яке створив і курує міська голівка Кернос. Чим більше здохне, тим більше гробокопачі зароблять грошви. Ото така муйня малята.
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30.10.2020 10:32 Ответить
А за кого харьковчане снова проголосовали?
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30.10.2020 10:37 Ответить
за клієнта КП ритуал
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30.10.2020 10:41 Ответить
Мертві душі обрали собі мертвого мера. Україна має максимально уникати повного локдауну, - Степанов - Цензор.НЕТ 6930
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30.10.2020 10:47 Ответить
А Кернес ещё не сдох? Кто быстрее превратится в "трупиков" - полудурки - харьковчане или их мер?
Идите в то КП "Ритуал" устраивайтесь, получайте лопаты и копайте сами себе ямы! Поняли?
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30.10.2020 10:43 Ответить
А ещё ХНР они хотели организовать! Тупое стадо козлов и баранов из зоопарка под названием Харьков, в котором вас, "сучих псов", кормят кернесы "ананасами из кирпича", а вы и довольны! Каждый баран пусть берёт свою лопату и идёт копать себе яму, предварительно уплатив в КП "Ритуал"!
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30.10.2020 11:24 Ответить
А что ты такой нермный? Денег нет?
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30.10.2020 12:33 Ответить
На ловца и зверь бежит. А ты харьковчанин?
Деньги есть. Могу тебе дать. Скидуй цифры Privat
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30.10.2020 12:39 Ответить
Понятно, деньги есть но мало, поэтому нермный. Что касается денег, слать не надо, просто покажи скрин сколько у тебя на банковском счёте.
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30.10.2020 12:53 Ответить
Так тебе ж и показать даже нечего.У вас там в ДНР МРОТ в два раза меньше чем на Украине.
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30.10.2020 13:00 Ответить
На Украине?
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30.10.2020 13:30 Ответить
На Украине.
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30.10.2020 13:48 Ответить
Предлагаю вести фальшивую статистику
Так ?
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30.10.2020 10:17 Ответить
А вона зараз правдива?
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30.10.2020 10:23 Ответить
Давно уже нет
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30.10.2020 10:29 Ответить
Ну так что ты предлагаешь?
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30.10.2020 10:31 Ответить
А у меня к ним меньше вопросов чем к простым людям, особенно неверующим в ковид, не говоря уже о масках на подбородках, открытых носах и вообще без масок
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30.10.2020 10:53 Ответить
Какие у тебя вопросы, шляпа? Одень три маски на морду и начинай внедрять "фальшивую статискику".
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30.10.2020 11:02 Ответить
Ты не безлимитный, ты безмозглый.
Иди в библиотеку, почитай немного книг, может мозг начнёт думать, и ты научишься читать между строк.
Читать умеешь, а думать нет .
Развивайся, так как просто написанное слово, порой имеет другое значение.
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30.10.2020 11:12 Ответить
Почему ты всем хамишь, кто тебя воспитывал? Дедушка Путин?
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30.10.2020 12:57 Ответить
Так у тебя же все козлы и бараны кроме тебя. Не замечал?Как так то?
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30.10.2020 13:03 Ответить
А ты со мной не согласен?
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30.10.2020 13:07 Ответить
Конечно согласен. Все вокруг вас идиоты и бараны. И весь этот спектакль направлен против вас. Вы только не волнуйтесь. Скоро у вас будет собственный дворец и собственная армия, вас никто там не будет беспокоить.
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30.10.2020 13:12 Ответить
Многа букв, ниасилил.
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30.10.2020 13:22 Ответить
давайте пилить ковид-фонд
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30.10.2020 10:19 Ответить
Избегай, не избегай, всё равно получишь...
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30.10.2020 10:19 Ответить

"Шофер ведет машину по шоссе в сторону неприятеля. Генерал орет в трубку шоферу:
-- Не видишь, что ли, куда едем? Там неприятель.
Но шофер спокойно отвечает:
-- Господин генерал, это единственная приличная дорога. И в хорошем состоянии. На соседних дорогах шины не выдержат.
Чем ближе к позициям врага, тем сильнее огонь. Снаряды рвутся над кюветами по обеим сторонам сливовой аллеи. Но шофер спокойно передает в трубку:
-- Это отличное шоссе, господин генерал! Едешь как по маслу. Если мы уклонимся в сторону, в поле, у нас лопнет шина... Посмотрите, господин генерал! -- снова кричит шофер. - Это шоссе так хорошо построено, что даже тридцатисполовинойсантиметровые мортиры нам ничего не сделают. Шоссе словно гумно. А на этих каменистых проселочных дорогах у нас бы лопнули шины. Вернуться обратно мы также не можем, господин генерал!
"Дз-дз-дз-дзум!" - слышит Биглер, и автомобиль делает огромный скачок.
-- Не говорил ли я вам, господин генерал, - орет шофер в трубку, - что шоссе чертовски хорошо построено. Вот сейчас совсем рядом разорвалась тридцативосьмисантиметровка, а ямы никакой, шоссе как гумно. Но стоит заехать в поле - и шинам конец."

Логика министра здравоохранения как у того шофера, пофиг, сколько стариков и врачей помрет, главное, чтоб экономка не страдала. По этой же причине убийц не следует держать в тюрьме, пусть лучше работают в соответствии с квалификацией.
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30.10.2020 10:23 Ответить
Немало напряга глазницам - не вижу шо ты высрал
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30.10.2020 10:34 Ответить
Глотай не глядя, как тебе привычно на любом говне.
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30.10.2020 12:02 Ответить
заметь - кто о чем грпит то.. ну и кто тут кацап? м?
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30.10.2020 12:12 Ответить
закрыть нужно фсё! кромя "эпицентра" и "велюра".
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30.10.2020 10:27 Ответить
ВСЕМ ЗДОХНУТЬ !!!!!!!! РАДИ НАЖИВЫ ОЛИГАРХОВ ,,,,,,,,,
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30.10.2020 10:27 Ответить
Точно. Когда вы уже все здохнете?
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30.10.2020 10:39 Ответить
сиди дома - не работай, в чем проблема? нахер тыт тут пиз..шь?
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30.10.2020 10:50 Ответить
Ахметов: Україна має максимально уникати повного локдауну, - Степанов - Цензор.НЕТ 7786
стебанов: Україна має максимально уникати повного локдауну, - Степанов - Цензор.НЕТ 6013
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30.10.2020 10:35 Ответить
Министр "здравоохранения" довольно странно охраняет здоровье граждан Украины. Иными словами: "Хоть вымрите все, но на олигархов и гос.чинуш работайте".
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30.10.2020 10:40 Ответить
А ты такой доходяга, что тебе нужна "охрана здоровья" от Степанова? Тебя уже кто-то заставляет работать? Подыхай сидя дома и не воняй!
Не мешай людям, дятел!
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30.10.2020 10:48 Ответить
Посмотри в зеркало и увидишь уже дохлого, воняющего ЗЕдятла.
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30.10.2020 10:57 Ответить
потише, не перди тут так громко.
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30.10.2020 12:54 Ответить
ты дибил? кто тебе мешает не работать?
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30.10.2020 10:49 Ответить
Я уверен, что до этого не дойдет.
У этого Степанова такая рожа мерзкая, особенно как что-то трусит за карантин.
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30.10.2020 10:52 Ответить
Всем кто биться ходить на работу никто не мешает сидеть дома. Только шмыгаль и степанов вам пожрать не принесут и за коммуналку не заплатят.
Вообще люди, которые призывают ввести локдаун - просто умственно неполноценные приматы.
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30.10.2020 10:54 Ответить
Що ж ви навесні так не казали, коли по 50 хворих в день було??? Весь рік своїм карантином пересрали...

Ото краще би навесні і влітку не чіпали б нікого, а на осінь локдаун ввели...
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30.10.2020 11:04 Ответить
Это проверяли, как барашки себя поведут, если запретят в парках гулять "чтобы попугать". Всё нормально! Бараны послушали степановых и стали в стойло, даже людей камнями закидывали - вот какие сознательные зверюшки! Ещё и хотят лохдаун на осень!..
Да вы уже в лохдауне: продавайте собак, чтоб заплатить за коммуналку, о соцпомощи на детей забывайте - они у зверюшек "некачественные". Вот так.
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30.10.2020 11:34 Ответить
Ты в курсе что 27 тысяч семей не имеют счетов за отопление?
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30.10.2020 12:56 Ответить
І хочеться, і колеться. Проблема в тому що, ніхто не хоче на себе брати відповідальність за наслідки і легше сказати: Та пашлі ви.
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30.10.2020 11:59 Ответить
Ну и вали на#@й.
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30.10.2020 17:41 Ответить
Не покупайте респираторы МИК. Лажа полная! Лучше рукой прикрыться
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02.11.2020 21:17 Ответить
 
 