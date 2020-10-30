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Найманці РФ затримували патруль СММ ОБСЄ на блокпості біля окупованої Оленівки

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Найманці РФ затримували патруль СММ ОБСЄ на блокпості біля окупованої Оленівки

Російсько-окупаційні війська затримували патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на блокпості в окупованій частині Донецької області.

Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"Приблизно о 12:15 29 жовтня на блокпості поблизу н. п. Оленівка (непідконтрольний уряду, 23 км на північний захід від Донецька), пославшись на "необхідність дозволу від своїх командирів", члени збройних формувань затримали патруль Місії в складі семи співробітників на чотирьох автомобілях, які прямували з Донецька в підконтрольні уряду райони", - йдеться в повідомленні.

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Приблизно о 14:10, через близько 1 годину і 55 хвилин затримки, патрулю Місії дозволили проїхати, після чого патруль проїхав далі в напрямку нульового блокпоста збройних формувань, розміщеного приблизно за 2,5 км на північний захід від Оленівки.

"Така затримка підсилює обмеження свободи пересування СММ через лінію зіткнення, перешкоджаючи виконанню мандата Місії", - додали в СММ ОБСЄ.

Автор: Анастасія Потіха
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и что ничего утерлись и 2 часа ждали разрешения
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30.10.2020 11:20 Відповісти
Генштаб и Штаб ССО до сих пор спят?
Почему не сообщают о раненых и погибших сегодня?
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30.10.2020 11:21 Відповісти
Нвчо. Висловлять "глубокую озабоченность".
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30.10.2020 12:14 Відповісти
педики разве у обсе нет глока в кобуре что с терлять терроистов морду 15 раз
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30.10.2020 12:25 Відповісти
 
 