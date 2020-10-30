Найманці РФ затримували патруль СММ ОБСЄ на блокпості біля окупованої Оленівки
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Російсько-окупаційні війська затримували патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на блокпості в окупованій частині Донецької області.
Про це йдеться в звіті СММ ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.
"Приблизно о 12:15 29 жовтня на блокпості поблизу н. п. Оленівка (непідконтрольний уряду, 23 км на північний захід від Донецька), пославшись на "необхідність дозволу від своїх командирів", члени збройних формувань затримали патруль Місії в складі семи співробітників на чотирьох автомобілях, які прямували з Донецька в підконтрольні уряду райони", - йдеться в повідомленні.
Приблизно о 14:10, через близько 1 годину і 55 хвилин затримки, патрулю Місії дозволили проїхати, після чого патруль проїхав далі в напрямку нульового блокпоста збройних формувань, розміщеного приблизно за 2,5 км на північний захід від Оленівки.
"Така затримка підсилює обмеження свободи пересування СММ через лінію зіткнення, перешкоджаючи виконанню мандата Місії", - додали в СММ ОБСЄ.
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