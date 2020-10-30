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Президента не звинувачую, але його оточення робить погану роботу, - Тупицький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президента не звинувачую, але його оточення робить погану роботу, - Тупицький

Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький заявив, що оточення Президента України робить погану роботу і має намір створити "слухняний" суд.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тупицький заявив під час брифінгу.

За словами глави КС, в Україні хочуть створити "слухняний кнопковий суд".

"Я навіть не звинувачую президента, я не маю на це права, але оточення Президента, думаю, робить погану роботу", - наголосив Тупицький.

Нагадаємо, раніше Тупицький заявив, що законопроект Президента Володимира Зеленського про припинення повноважень усіх суддів КС має ознаки конституційного перевороту.

Читайте також: Закон Зеленського має ознаки конституційного перевороту в Україні, - голова КС Тупицький
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Топ коментарі
+16
Эти уроды в мантиях совершили акт государственной измены. Если им это сойдет с рук...
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30.10.2020 13:21
+13
Намек: Барин - хороший, слуги идиоты. Обычный подхалимаж.
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30.10.2020 13:23
+13
Уверен на 100%, что весь этот спектакль от начала до конца написан на Лубянке.
Цель- устроить кипиш в Киеве после полного его просера зебилами на местных выборах. Президента не обвиняю, но его окружение делает плохую работу, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 7496

А }{уйлуша заодно и на Донбассе постреляет.
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30.10.2020 13:25
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Эти уроды в мантиях совершили акт государственной измены. Если им это сойдет с рук...
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30.10.2020 13:21 Відповісти
За всю історію України, лише один "колядник" потрапив у в'язницю. Решта плює на всіх і на вся.
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30.10.2020 13:26 Відповісти
я не обвиняю изнасилованную ....но вот ее юбка и трусы как то слишком меня побудили ее изнасиловать... вот что то подобное морозит Тупицкий...
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30.10.2020 13:51 Відповісти
...еще когда признали конституционным роспуск Рады вовочкой Президента не звинувачую, але його оточення робить погану роботу, - Тупицький - Цензор.НЕТ 6291
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30.10.2020 15:15 Відповісти
Значит гарантии безопасности за слив Украины давал Ермак.
Ну ок. Ничего нового.
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30.10.2020 13:21 Відповісти
Намек: Барин - хороший, слуги идиоты. Обычный подхалимаж.
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30.10.2020 13:23 Відповісти
в обшем, все там пдрсы: от зеленского-тупицкого до мендель с ермаком))
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30.10.2020 13:23 Відповісти
Цар - дегенерат, бояри - взагалі у@бани...
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30.10.2020 13:24 Відповісти
Открывайте закрытые декларации судей КС и ОАСК
УСТРОИЛИ СЕБЕ РАЙ - пожизненное судейство Президента не обвиняю, но его окружение делает плохую работу, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 7194 Закрытые декларации доходов Президента не обвиняю, но его окружение делает плохую работу, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 7194
Зарплаты по 10000 евро Президента не обвиняю, но его окружение делает плохую работу, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 7194

Так ещё и переворот в Украине решили сделать Президента не обвиняю, но его окружение делает плохую работу, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 7194
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30.10.2020 13:24 Відповісти
А "окруженіє" Зєлєнскому Порошенко підбирає. Нє? 😁
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30.10.2020 13:24 Відповісти
*****...
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30.10.2020 13:24 Відповісти
Уверен на 100%, что весь этот спектакль от начала до конца написан на Лубянке.
Цель- устроить кипиш в Киеве после полного его просера зебилами на местных выборах. Президента не обвиняю, но его окружение делает плохую работу, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 7496

А }{уйлуша заодно и на Донбассе постреляет.
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30.10.2020 13:25 Відповісти
а реально шо ***** пострелухи сделает.
хотя я не понимаю зачем. и так Зеля примет то шо надо Сцарьку то
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30.10.2020 13:29 Відповісти
Цель- дестабилизация в Киеве. Киев не лёг и не ляжет ни под }{уйло, ни под Зелю.
Вот этих уродов от этого вместе и корежет, а подыгрывает им сейчас Тупицкий. Президента не звинувачую, але його оточення робить погану роботу, - Тупицький - Цензор.НЕТ 2882
Кстати, советую Львову тоже приготовиться к чему-то подобному, но на местном уровне.
Там во 2-м туре выборов мэра }{уйлуша может тоже пошалить...
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30.10.2020 13:37 Відповісти
Я даже не обвиняю президента, я не имею на это права, Источник: https://censor.net/ru/n3228139
бо ты говно.

Судьи даже в Риме были над даже дактаторами, Ублюдок ты тупой.
. что тупое, судей избирал как раз народ то., говно ты бе-бе-бекуающее
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30.10.2020 13:26 Відповісти
На каждой морде печать ставить негде
СКОЛЬКО ВРЕДНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УКРАИНЫ ОНИ ПРОВЕЛИ . И явно за кацапские гроши

ОТКРЫВАЙТЕ ДЕКЛАРАЦИИ СУДЕЙ И ИХ РОДНИ - хватит из украинцев делать лохов
Президента не обвиняю, но его окружение делает плохую работу, - Тупицкий - Цензор.НЕТ 7620
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30.10.2020 13:27 Відповісти
Зарплат по 10 000 евро нет ни в одной стране восточной Европы.

С какого перепуга такие суммы? Украина - бедная страна . Это не США И НЕ БРИТАНИЯ.

Сделали из украинцев терпил и они должны вас терпеть ?????
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30.10.2020 13:30 Відповісти
Ты лучше глянь какие дотации получают страны восточной Европы от Евросоюза - и сразу поймешь что Украина богатая страна Президента не звинувачую, але його оточення робить погану роботу, - Тупицький - Цензор.НЕТ 5955
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30.10.2020 15:17 Відповісти
Вот тупой наглый гандурасец😯😯😯
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30.10.2020 13:28 Відповісти
Президента не звинувачую, але його оточення робить погану роботу, - Тупицький - Цензор.НЕТ 4384
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30.10.2020 13:29 Відповісти
Мать честная,кто это? Уж не сережа "поддиджейник"ли?
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30.10.2020 13:33 Відповісти
какая ублюдочная харя Президента не звинувачую, але його оточення робить погану роботу, - Тупицький - Цензор.НЕТ 8913
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30.10.2020 15:18 Відповісти
Президента не звинувачую, але його оточення робить погану роботу, - Тупицький - Цензор.НЕТ 9053 Тобі не звинувачувати, а тікати треба.
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30.10.2020 13:29 Відповісти
у меня вообще уже стойкое впечатление ,что это был сговор ,чтоб посмотреть на реакцию Запада-прокатит или нет ...А как не прокатило, то тоже не плохо -сейчас стопроцентно своих судей в кс посадят
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30.10.2020 13:30 Відповісти
У председателя Конст. суда дача в Крыму- и она в полной сохранности!!! И документы в порядке!!!! И он про Украинский- ребята это сказки все!!!! За что солдаты гибнут- за этих мордоворотов хитро попых?
Цирк!
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30.10.2020 13:31 Відповісти
Ну да. А вот сейчас "непослушный" суд не хочет чтобы ворьё показывало свои декларации и несло ответственность. Ну прям "на страже народного рубля".
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30.10.2020 13:31 Відповісти








jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·1 мин

Многие неверно истолковали мои мысли как один из вариантов спектакля. Мое предположение в том,что власть хочет изменить не только самих судей,а их полномочия. Для того,чтобы не было оспоривания реформ в угоду народа. Страна же выставлена на продажу.... Это надо гарантировать
Состав КС демонстрирует нам абсолютную зависимость от Банковой. Именно с Банковой был дан указ удовлетворить запрос Медведчука и таким образом выйти на нужную для предателей финишную прямую-перезагрузить КС так чтобы они не смогли отменить скандальные законопроекты СН.
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30.10.2020 13:39 Відповісти
Президента не звинувачую, але його оточення робить погану роботу, - Тупицький - Цензор.НЕТ 7528
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30.10.2020 13:48 Відповісти
Блин, да разве вы не видите, как УЖЕ канализировали все недовольство властью зеленых в направлении Конституционного суда??? Этот Тупицкий - урод и чмо, но его, по сути, просто кинули - "попросили" сделать нужное решение, пообещав плюшки, а теперь:
1. Большинство, кто готов был порвать Зелю, теперь готовы порвать КС, а то и стоят под его зданием.
2. Сейчас Зеля сделает "конституционный переворот" (опять-таки, к судьям КС можно относится по разному, но то что предлагает Зе - это де-факто именно переворот, никакой юридической подоплеки к этому нет - только карт-бланш от народа)
3. Каким будет следующий состав КС - неизвестно, вполне вероятно - еще более ручным, чем этот.
Правильно Кузьма Скрябин говорил незадолго до своей гибели - "украинцы - то е нация мазохистов, мы любим так чтоб пожестче, без вазелина". Как в 2019-м году Зе отымел мозги украинцев без вазелина, так и делает это сейчас.
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30.10.2020 13:52 Відповісти
Здорово. Таки да царь - хороший....
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30.10.2020 14:36 Відповісти
Тут получается "многоходовочка" кого-то,кого Ми6 назвала "агентом" при Зюле.Суд, который и так хотели убрать,"патамушта" там есть и судьи по квоте 5-го Президента-сам "нарвался" на неприятность через своё "тупое" решение или почему судья ТУПИ.ц.Кий,решил закрыть списки чиновников.Он там по уши замазан и еще неизвесно какие инструкции получил от тески тупина в связи с перерегистрацией имущества в Крыму.Вот всё и совпало:это скорее спецоперация спецслужб -каких стран не трудно догадаться..Жадность фрайера сгубила.
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30.10.2020 14:59 Відповісти
 
 