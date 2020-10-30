Президента не обвиняю, но его окружение делает плохую работу, - Тупицкий
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий заявил, что окружение делает плохую работу и намерено создать "послушный" суд.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Тупицкий заявил во время брифинга.
По словам главы КС, в Украине хотят создать "послушный кнопочный суд".
"Я даже не обвиняю президента, я не имею на это права, но окружение президента, думаю, делает плохую работу", - подчеркнул Тупицкий.
Напомним, ранее тупицкий заявил, что законопроект Президента Владимира Зеленского о прекращении полномочий всех судей КС имеет признаки конституционного переворота.
Топ комментарии
+16 vitalmod
показать весь комментарий30.10.2020 13:21
+13 Александр Иовица 4c66a33e
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+13 Zelya Vsyo
показать весь комментарий30.10.2020 13:25
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Ну ок. Ничего нового.
УСТРОИЛИ СЕБЕ РАЙ - пожизненное судейство Закрытые декларации доходов
Зарплаты по 10000 евро
Так ещё и переворот в Украине решили сделать
Цель- устроить кипиш в Киеве после полного его просера зебилами на местных выборах.
А }{уйлуша заодно и на Донбассе постреляет.
хотя я не понимаю зачем. и так Зеля примет то шо надо Сцарьку то
Вот этих уродов от этого вместе и корежет, а подыгрывает им сейчас Тупицкий.
Кстати, советую Львову тоже приготовиться к чему-то подобному, но на местном уровне.
Там во 2-м туре выборов мэра }{уйлуша может тоже пошалить...
бо ты говно.
Судьи даже в Риме были над даже дактаторами, Ублюдок ты тупой.
. что тупое, судей избирал как раз народ то., говно ты бе-бе-бекуающее
СКОЛЬКО ВРЕДНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УКРАИНЫ ОНИ ПРОВЕЛИ . И явно за кацапские гроши
ОТКРЫВАЙТЕ ДЕКЛАРАЦИИ СУДЕЙ И ИХ РОДНИ - хватит из украинцев делать лохов
С какого перепуга такие суммы? Украина - бедная страна . Это не США И НЕ БРИТАНИЯ.
Сделали из украинцев терпил и они должны вас терпеть ?????
Цирк!
jackdorseydonotbanme
@jackdorseydono1
·1 мин
Многие неверно истолковали мои мысли как один из вариантов спектакля. Мое предположение в том,что власть хочет изменить не только самих судей,а их полномочия. Для того,чтобы не было оспоривания реформ в угоду народа. Страна же выставлена на продажу.... Это надо гарантировать
Состав КС демонстрирует нам абсолютную зависимость от Банковой. Именно с Банковой был дан указ удовлетворить запрос Медведчука и таким образом выйти на нужную для предателей финишную прямую-перезагрузить КС так чтобы они не смогли отменить скандальные законопроекты СН.
1. Большинство, кто готов был порвать Зелю, теперь готовы порвать КС, а то и стоят под его зданием.
2. Сейчас Зеля сделает "конституционный переворот" (опять-таки, к судьям КС можно относится по разному, но то что предлагает Зе - это де-факто именно переворот, никакой юридической подоплеки к этому нет - только карт-бланш от народа)
3. Каким будет следующий состав КС - неизвестно, вполне вероятно - еще более ручным, чем этот.
Правильно Кузьма Скрябин говорил незадолго до своей гибели - "украинцы - то е нация мазохистов, мы любим так чтоб пожестче, без вазелина". Как в 2019-м году Зе отымел мозги украинцев без вазелина, так и делает это сейчас.