ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду та незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму
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Голову Конституційного Суду Тупицького Олександра Тупицького можуть посадити на 15 років за державну зраду і незаконне відчуження ділянки землі на території окупованого Криму.
Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.
"Слідчими Державного бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб, а також державної зради головою Конституційного Суду України", - сказав в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.
За попередньою інформацією, Тупицький у липні 2018 року самовільно зайняв не відведену йому за українським законодавством земельну ділянку. Він оформив ділянку за законами держави-окупанта, визнавши таким чином, що ділянка нібито підпадає під юрисдикцію РФ.
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У ДБР вважають, що Тупицький порушив ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України.
"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої", - сказано в повідомленні.
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Нынешнее положение следствие бездеятельности и наглой безнаказанности
У Зели тоже там квартира.
Ее ведь не забрали оккупанты? Как она переоформлена?
Бенядиктова, ГБР, СБУ, НАБУ должны бы были этим заинтересоваться, но им почему-то не интересно.
Як вона переоформила це при окупаційній владі?
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-567f199220e4
где было ГБР? почему никто не проверил этого персонажа, а заодно и самого зеленского?
почему в нашей стране проблемы решают по мере их появления и никто не предотвращает подобной муйни?
не хочет с ореха слазить?
Тогда он склонил КС к незаконному решению. И тогда ему был мил Тупицкий.
Вот так вот незаконность порождает незаконность.
И вдруг "прозрел"!
Эффективнее посадить НА КОЛ-процесс можно еще крутить по 95 кварталу
Но никогда не посадят. Дело происходит в Украине , ведь!
Вот и Тупицкий затупил!
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потому что у многих "там" что-то есть. Зачем пилить свой сук?
А вот стерилизовать украинских женщин, легализовать казино, разрешить канабис - это всегда пожалуйста.
А кого нибудь посадили, из высокопоставленных и денежных?
Слышали когда нибудь такое?