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ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду та незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду та незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму

Голову Конституційного Суду Тупицького Олександра Тупицького можуть посадити на 15 років за державну зраду і незаконне відчуження ділянки землі на території окупованого Криму.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

"Слідчими Державного бюро розслідувань розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, вчиненого групою осіб, а також державної зради головою Конституційного Суду України", - сказав в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

За попередньою інформацією, Тупицький у липні 2018 року самовільно зайняв не відведену йому за українським законодавством земельну ділянку. Він оформив ділянку за законами держави-окупанта, визнавши таким чином, що ділянка нібито підпадає під юрисдикцію РФ.

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У ДБР вважають, що Тупицький порушив ч. 2 ст. 197-1 та ч. 1 ст. 111 КК України.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 12 до 15 років із конфіскацією майна або без такої", - сказано в повідомленні.
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Топ коментарі
+48
Вешать этих мразей беспощадно..
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30.10.2020 14:23
+36
Для таких чертей нужна казнь
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30.10.2020 14:24
+32
А Зелю не приглашают?
У Зели тоже там квартира.
Ее ведь не забрали оккупанты? Как она переоформлена?
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30.10.2020 14:26
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Вешать этих мразей беспощадно..
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30.10.2020 14:23 Відповісти
ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 4485 ГБР расследует против главы КСУ Тупицкого дело о госизмене и незаконном отчуждении участка в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 5607
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30.10.2020 14:24 Відповісти
Для таких чертей нужна казнь
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30.10.2020 14:24 Відповісти
МЕРЗАВЕЦ !!!!!!
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30.10.2020 15:41 Відповісти
І копни...в нас такий кожен другий із "радєтєлєй за Україну" в вищих ешелонах влади.
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30.10.2020 14:24 Відповісти
А почему только сейчас начато? Это вчера стало известно? Чего ждали?
Нынешнее положение следствие бездеятельности и наглой безнаказанности
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30.10.2020 14:25 Відповісти
А Зелю не приглашают?
У Зели тоже там квартира.
Ее ведь не забрали оккупанты? Как она переоформлена?
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30.10.2020 14:26 Відповісти
А действительно, как?
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30.10.2020 14:30 Відповісти
Не знаю.
Бенядиктова, ГБР, СБУ, НАБУ должны бы были этим заинтересоваться, но им почему-то не интересно.
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30.10.2020 14:34 Відповісти
так само як і його бізнес в рашці - оформлено на якийсь офшор, що належить іншому офшору і т.д.
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30.10.2020 15:25 Відповісти
Ні, в його офіційній декларації написано, що і квартира, і паркувальне місце в Ялті у 100% власністі його дружини.
Як вона переоформила це при окупаційній владі?

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_058355b9-8434-4f51-899b-567f199220e4
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30.10.2020 15:33 Відповісти
Это другое!!111одынодын
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31.10.2020 10:46 Відповісти
Тип рожи беглеца овоща ,о чём там говорить вообще ,все они там зажратые "красавцы"
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30.10.2020 14:27 Відповісти
И оно еще руководит???
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30.10.2020 14:33 Відповісти
Земля - это гонорар от кремля за какие-то грязные делишки в Украине....Тупицкий - кремлёвский гастарбайтер в Украине, как и Мертведчук...
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30.10.2020 14:33 Відповісти
У зекоманды реальный шанс поднять себе рейтинг посадив хотя бы одного вора из КС!
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30.10.2020 14:35 Відповісти
Не будет этого. И он, и эти "судьи" говно. Только разных сортов с разными ценниками.
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30.10.2020 14:41 Відповісти
100%. Залякають - і за роги в стойло, приймати потрібні Зє рішення. А то бачиш, зовсім від рук відбилися.
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30.10.2020 17:01 Відповісти
а если б не этот шумок...то и там бы проканало ?
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30.10.2020 14:37 Відповісти
как зеленскому удалось сделать тупицкого председателем КС?
где было ГБР? почему никто не проверил этого персонажа, а заодно и самого зеленского?
почему в нашей стране проблемы решают по мере их появления и никто не предотвращает подобной муйни?
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30.10.2020 14:38 Відповісти
да видимо у всех там земелька.... ну если не у всех то у очень и очень многих....
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30.10.2020 17:16 Відповісти
Правильно было бы, если бы этого хера посадили. Но ведь не будет этого. ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду та незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8879
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30.10.2020 14:39 Відповісти
"Ай Зєлєнскій! Ай да с***н син!" Я все більше думаю, що Тупіцкій і його братіябули використані всліпу! Чому? А дивіться, ОАСК, як ще один фвґурант скандалу, виведений не те що-під удару, але й поза критику. Змінювати Зєлєнскій хоче не за справедливість (тобто законтачених), а всіх, щоб опозиції, яка б доносила інформацію у публічний простір - не було взагалі. І тепер, маючи повністю свій в дошку суд, як і прокурора, можна справді відмінити навіть акт про Незалежність, не кажучи вже про Закон про мову. З депутатських корпусом роби, що хочеш. Можна залишити лише Корнієнко зі Стефанчуком. З де централізацію теж. Хоча здавалося б, що тут простіше, ніж звільнити через справжні ріхи, яких багато щашквпрерих суддів і затвердити за процедурою нових.
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30.10.2020 14:41 Відповісти
Шмигаль сказав, що про ЄС рано говорити, зараз стоїть "сверхзадача" догнать Бєларусь.
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30.10.2020 21:01 Відповісти
Ото Шмигаль нехай Білорусь і наздоганяє. Хоч на поїзді, хоч на дрещині, хоч на самокаті. А нам з ним таки не по дорозі. Йому - на північ, нам - на захід.
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30.10.2020 23:18 Відповісти
Зе и замутил это всё, ему выгодно убрать КС
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30.10.2020 14:42 Відповісти
наче бачу
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30.10.2020 14:43 Відповісти
а шо си с сбу сталось?
не хочет с ореха слазить?
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30.10.2020 14:44 Відповісти
я стараюсь, батя...

ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду та незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8670
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30.10.2020 14:53 Відповісти
Схоже мій варіант з СБУ та державною зрадою працює!
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30.10.2020 14:55 Відповісти
Да ! И это бы было хорошим началом.
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30.10.2020 14:55 Відповісти
У меня есть вопрос. А с июля 2018 года никто не знал, что он сделал отчуждение замельного участка в Крыму по законам РФ? И никому не пришло в голову, что человек, который положил большой и толстый на Конституцию и законы Украины был назначен на должность главы КСУ в сентябре 2019 года, т. е. уже действующей зеленой властью?
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30.10.2020 14:57 Відповісти
так не только ж он такой. Мертвечатина вон над Украиной просто издевается и ему ничего. Ни сейчас, не при ПАП
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30.10.2020 17:16 Відповісти
Пусть ГБР заодно расследут законно ли ЗЮ с помощью КС в 2019 распустил ВР, положив начало тому что происходит сейчас!
Тогда он склонил КС к незаконному решению. И тогда ему был мил Тупицкий.
Вот так вот незаконность порождает незаконность.
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30.10.2020 15:01 Відповісти
До этого дня Зюзя не замечал ни незаконность назначения Баканова с его женой с российским паспортом , ни незаконность назначения Бенедиктовой практически без конкурса , ни других подобных деяний...
И вдруг "прозрел"!
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30.10.2020 15:04 Відповісти
посадить на 15 лет-дороговато будет..
Эффективнее посадить НА КОЛ-процесс можно еще крутить по 95 кварталу
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30.10.2020 15:14 Відповісти
"Главу Конституционного Суда Тупицкого Александра Тупицкого могут..."
Но никогда не посадят. Дело происходит в Украине , ведь! ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду та незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 5638
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30.10.2020 15:16 Відповісти
Вот и вполне законная основа для роспуска КСУ. Пункт пятый это кажется :"у разі вирока скоеного злочина итд."
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30.10.2020 15:26 Відповісти
"Да кто ж его посадит,он же памятник!" (с)
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30.10.2020 15:43 Відповісти
до сегодня об этом не знали?
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30.10.2020 15:50 Відповісти
...інтриги, батєнька - інтриги.
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30.10.2020 17:01 Відповісти
"Главу Конституционного Суда Тупицкого Александра Тупицкого могут посадить на 15 лет за государственную измену и незаконное отчуждение участка земли на территории оккупированного Крыма." - могут посадить на 15 лет, но не посадят даже на год.
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30.10.2020 16:00 Відповісти
Фамилии просто так не давались,вот и у Тупицкого она "выстрелила" с Крымом.
Вот и Тупицкий затупил!
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30.10.2020 16:22 Відповісти
Він скидається на тупильмана.
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30.10.2020 21:03 Відповісти
І чому лише сьогодні ми це чуємо?
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30.10.2020 17:00 Відповісти
Потрібно щось робити.
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30.10.2020 17:03 Відповісти
Блин, ну давайте уже посадите этого Тупаря. Он на допросах уже должен давно сидеть, а не интервью раздавать и про переезд в Харьков рассуждать
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30.10.2020 17:15 Відповісти
Мне вообще непонятно какого хрена у нас нет законодательного запрета на владение для чиновников и политиков имущества на оккупированных территориях и на орде, а так же на посещение орды. При этом подобный крайне необходимый закон в условиях войны даже не рассматривался верховной радой, президентом или РНБО (как прошлыми типа "патриотичными", так и нынешними ватными). Видать слишком у многих депутатов и чиновников всех мастей имущества и бизнеса как на оккупированных территориях так и на орде.
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30.10.2020 18:10 Відповісти
подобный крайне необходимый закон в условиях войны даже не рассматривался верховной радой,

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потому что у многих "там" что-то есть. Зачем пилить свой сук?
А вот стерилизовать украинских женщин, легализовать казино, разрешить канабис - это всегда пожалуйста.
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31.10.2020 07:48 Відповісти
Даешь вышку!
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30.10.2020 19:38 Відповісти
Для таких падлюк тільки одне,без суду і слідства: до стінки і -Ахтунг,файєр!!!
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30.10.2020 21:20 Відповісти
Тупицький - ось як гарно прізвище характеризує людину
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30.10.2020 21:52 Відповісти
Ну вот могут когда хотят
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30.10.2020 21:58 Відповісти
та не спеши, скорей всего ни хрена не будет ему, ну как обычно.
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30.10.2020 23:31 Відповісти
Могут...не посадят. Это уже проходили
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30.10.2020 22:07 Відповісти
Посадить...ой как страшно!
А кого нибудь посадили, из высокопоставленных и денежных?
Слышали когда нибудь такое?
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30.10.2020 22:39 Відповісти
Во тварь, морду то какую нажрал, уж конечно не на кровные свои.
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30.10.2020 23:27 Відповісти
**** в тупой собачий рот этого Тупицкого. фамилия позволяет
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30.10.2020 23:55 Відповісти
И эти суки живут за наши налоги. ДБР розслідує проти голови КСУ Тупицького справу про держзраду та незаконне відчуження ділянки в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4328
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31.10.2020 03:57 Відповісти
Всі ці нинішні "активні" потуги після конституційного вже перевороту чи мішура владного дивертисменту з заявами та показовим бризканням слюнями в РНБО чи ще десь....лише підтверджує тезу та версію про антидержавницьку диверсію у сукупності з керівними особами країни,які не втрутились і не реагували на антиконституційне і антисуспільне рішення. Гарант Конституціі сам став Державним Злочинцем по Конституціі. Захіття подовжуються. Скільки ще нам страждати від диверсій ворога?
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31.10.2020 08:47 Відповісти
 
 