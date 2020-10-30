Великі навчання країн НАТО Brilliant Jump 2020 відбуваються в Литві

НАТО почало щорічні навчання сил швидкого реагування Атлантичного альянсу Brilliant Jump, в ході яких у Литві було розгорнуто близько 2500 військовослужбовців.

Про це повідомляє пресслужба НАТО, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

В ході навчань Brilliant Jump 2020 буде перевірено матеріально-технічне забезпечення НАТО, здатність реагувати і швидко переміщати Об'єднану оперативну групу підвищеної готовності НАТО в разі кризи. Заступник прессекретаря НАТО Пірс Казале окремо уточнив, що ці давно заплановані щорічні навчання "не пов'язані з подіями у Білорусі".

Начальник штабу оборони Литви Міндаугас Степонавічюс заявив, що ці навчання, які проходять з постійною ротацією в різних країнах, дуже важливі, і їх мета - перевірити здатність швидко реагувати і діяти.

Навчання триватимуть до 6 листопада. Потім підрозділи, перш ніж повернутися в свої країни, залишаться в регіоні для участі в литовському навчанні "Залізний вовк" (1-20 листопада).

Держави-члени НАТО по черзі очолюють Об'єднану оперативну групу підвищеної готовності НАТО, до складу якої входить 5-8 тисяч солдатів, які можуть бути розгорнуті за кілька днів. Ядром сил швидкого реагування в цьому році є польська 21-а Подхальська стрілецька бригада, яку підтримують іспанські та чеські підрозділи. Багатонаціональні сили було створено 2014 року у відповідь на зміну ситуації з безпекою в Європі, включаючи незаконну анексію Росією українського Криму.

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