Крупные учения стран НАТО Brilliant Jump 2020 проходят в Литве

НАТО начало ежегодные учения сил быстрого реагирования Атлантического альянса Brilliant Jump, в ходе которых в Литве развернуто около 2500 военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В ходе учений Brilliant Jump 2020 будет проверено материально-техническое обеспечение НАТО, способность реагировать и быстро перемещать Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО в случае кризиса. Заместитель пресс-секретаря НАТО Пирс Казале отдельно уточнил, что эти давно запланированные ежегодные учения "не связаны с событиями в Беларуси".

Начальник штаба обороны Литвы Миндаугас Степонавичюс подчеркнул, что эти учения очень важны, и их цель – проверить способность быстро реагировать и действовать.

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Учения продлятся до 6 ноября. Затем прибывшие подразделения, прежде чем вернуться в свои страны, останутся в регионе для участия в литовских учениях "Железный волк" (1-20 ноября).

Государства-члены НАТО по очереди возглавляют Объединенную оперативную группу повышенной готовности НАТО, в состав которой входит 5-8 тысяч солдат, которые могут быть развернуты за несколько дней. Ядром сил быстрого реагирования в этом году является польская 21-я Подхальская стрелковая бригада, которую поддерживают испанские и чешские подразделения. Многонациональные силы были созданы в 2014 году в ответ на изменение ситуации с безопасностью в Европе, включая оккупацию Россией украинского Крыма.

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