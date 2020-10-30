Високопосадовець ДФС упіймався на хабарі 200 тис. дол., - ДБР. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали під час одержання хабаря керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, чиновник вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 тис. доларів за повернення вилучених під час обшуку документів і закриття кримінального провадження. Його затримали під час одержання першої частини хабаря в сумі 100 тис. доларів.

Наразі слідчі ДБР здійснюють невідкладні слідчі дії.

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