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Високопосадовець ДФС упіймався на хабарі 200 тис. дол., - ДБР. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали під час одержання хабаря керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Високопосадовець ДФС упіймався на хабарі 200 тис. дол., - ДБР 01

За попередньою інформацією, чиновник вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 тис. доларів за повернення вилучених під час обшуку документів і закриття кримінального провадження. Його затримали під час одержання першої частини хабаря в сумі 100 тис. доларів.

Наразі слідчі ДБР здійснюють невідкладні слідчі дії.

Високопосадовець ДФС упіймався на хабарі 200 тис. дол., - ДБР 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експравоохоронець за $1 млн намагався поновитися на службі в Рівненській області, - Офіс Генпрокурора. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Високопосадовець ДФС упіймався на хабарі 200 тис. дол., - ДБР 03

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід - Головне оперативне управління ДБР.
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Топ коментарі
+17
Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 7055
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30.10.2020 21:03
+12
Знову "спортивна риболовля", чи на пожиттєве?
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30.10.2020 20:51
+12
Как там с женщиной,
изготовлявшей сигареты на дому по 3 гривны .5 лет с конфискацией .
Этот за 200 тысяч долларов откупиться 10%.
Фарисеи.
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30.10.2020 20:59
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Думав, що не потрібно буде декларувати.
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30.10.2020 20:50 Відповісти
почему рожу замылили? потому что это актёр и его собираются использовать в следующих "разоблачениях коррупционеров"
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30.10.2020 20:59 Відповісти
Держи Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 6030
Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 9386
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30.10.2020 21:34 Відповісти
утомили эти зеленые бородастики
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31.10.2020 08:07 Відповісти
Добавлю Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 3408
ГБР задержало и.о. начальника управления ГФС Неговелова во время получения 100 тыс. долларов взятки
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30.10.2020 21:39 Відповісти
Знову "спортивна риболовля", чи на пожиттєве?
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30.10.2020 20:51 Відповісти
таки-точно, после решания кс(((
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30.10.2020 20:58 Відповісти
а що дозволили брати хабарі?
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31.10.2020 07:31 Відповісти
вот для этого идут в депутаты, министры , чиновники, а не на благо родины работать,
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30.10.2020 20:52 Відповісти
ну, а как же опрос Зе о пожизненном за коррупцию?
прям властьимущие испугались...
или все понимают, что это были смешарики от квартал 95?
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30.10.2020 20:53 Відповісти
Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 1202..
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30.10.2020 21:27 Відповісти
-> в тупой собачий рот С.Лещенко
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31.10.2020 08:08 Відповісти
а шо после перезагрузки осталась коррупция, и такая жирная?
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30.10.2020 20:55 Відповісти
Вот реформа налоговой от Гетманцева. Рыба гниет с головы.
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30.10.2020 20:56 Відповісти
Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 4074
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30.10.2020 20:56 Відповісти
***
мы не празднуем Хэллоуин...мы в нем живем !
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30.10.2020 21:19 Відповісти
а опа - ответсвенности нема, кс сказал за беручеть, или пока еще есть?
долдон не мог подождать неделю?
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30.10.2020 20:56 Відповісти
Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 4470
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30.10.2020 20:56 Відповісти
Тюрьму можно вычеркнуть, откупится.
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30.10.2020 21:17 Відповісти
Клетчатое одеяло от всех грехов прикроет и освободит, как святой саван коррупции.
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30.10.2020 21:30 Відповісти
Пацан к успеху шёл(с) . . . . . . . . ще чуть-чуть і навіть Декларацію не подавав би Чесною людиною би був. Нєпавєзло.
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30.10.2020 20:57 Відповісти
Как там с женщиной,
изготовлявшей сигареты на дому по 3 гривны .5 лет с конфискацией .
Этот за 200 тысяч долларов откупиться 10%.
Фарисеи.
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30.10.2020 20:59 Відповісти
Не "фарісеї", а - "Тридвараси"!
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31.10.2020 05:55 Відповісти
Был высокопоставленным, теперь пониже будет чуть-чуть. Но ничего, просто вместо 200 будет 20, вот и всё.
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30.10.2020 21:01 Відповісти
Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 7055
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30.10.2020 21:03 Відповісти
хоч тепер то ви розумієте, чому мєнти так скоренько "завалили" Сашка Білого (Музичко) у 2014 році ?
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30.10.2020 21:10 Відповісти
"Высокопоставленный чиновник ГФС", а по аппетиту и основному роду деятельности - жадный фраер. Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 8741
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30.10.2020 21:11 Відповісти
Мне показалось, или это зверек из среднеазиатских республик?
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30.10.2020 21:13 Відповісти
Горячая кров, бЭшанная жадность, всЭгда мало , "волга"уже нЭнчЭ нЭ машЫна Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 3264
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30.10.2020 21:30 Відповісти
Благодаря бородке Сергея Лещенко теперь на всех бородатиков смотрят как на 3,1415дарасов
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31.10.2020 08:11 Відповісти
И костюмчик такой, что прям в Ялту) Тока карманы баксами оттопыриваются)
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30.10.2020 21:15 Відповісти
Пожурять і піднімуть в должності
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30.10.2020 21:16 Відповісти
А залог? Хоть 200тыщ грывнЕй,для "приличия"
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30.10.2020 21:53 Відповісти
У него "ни кола ни двора" и справка с дурдома...
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30.10.2020 22:57 Відповісти
Как всегда окончится развалом . А бабло поделят между собой.
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30.10.2020 21:17 Відповісти
Во люди живут , целый районный центр может месячиско прожить БЕЗЗАБОТНО , бедный Сан Саныч в киноленте Гайдая " Спортлото 82" в исполненнии великого актёра Михаила Пуговкина перевернётся 100 раз в могиле от зависти
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30.10.2020 21:25 Відповісти
Какой ты чувсвительный мальчик, Цензор Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 202
ГБР задержало и.о. начальника управления ГФС Неговелова во время получения 100 тыс. долларов взятки

Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 6970
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30.10.2020 21:41 Відповісти
Розслабся, чувак, тепер це не злочин
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30.10.2020 22:08 Відповісти
А почему этот чёрт не нюхает тротуарную плитку ? Рыбалка удалась ???
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30.10.2020 22:19 Відповісти
ну и что?
посадок нет, поделится
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30.10.2020 22:34 Відповісти
Дали им беспредельные полномочия арестовывать имущество,все конфисковывать в обход суда и разбирательств и хотят что бы эти твари купившие себе блатные должности не вымогали взяток с бизнеса.
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30.10.2020 22:40 Відповісти
зачем ловили??
Суд все равно отпустит .Еще зарплату за вынужденный прогул заплатят
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30.10.2020 22:53 Відповісти
Два года назад его имя было озвучено на брифинге в ВР фармфирмой, у которой он же вымогал 250 т долл. Какой идиот его из СБУ назначил в ДФС??? http://nashigroshi.org/2020/07/23/firma-zamministra-moz-pereikhala-v-ofis-sim-i-sbushnyka-prychetnoho-do-skhem-z-likamy/
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30.10.2020 22:55 Відповісти
Недостоверное декларирование не наказывается. Задекларируй миллион. И спи спокойно.
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30.10.2020 22:56 Відповісти
Два гола назад... https://youtu.be/cgv4t_Pe6Nw
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30.10.2020 23:07 Відповісти
И Что? Чел это все сделал БЕЗ УМЫСЛА... Он не вор... не вымогатель... он хотел помочь... он вынуждено... не понимая сложившейся в стране тяжкой обстановке с короновирусом и КС... расстроился и все. Хрен попутал... Вообщем отпустить - невиновен... нет состава преступления. О така херня малята...
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30.10.2020 23:28 Відповісти
так це ж..податкова міліція. Вони ж для того і створені щоб хабарі збирати))
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31.10.2020 00:16 Відповісти
на ОРД пишуть...."Пока руководитель ДФС Солодченко находится на больничном с COVID , его нерадивые подчиненные решили побыстрому подзаработать.
Задержанный сегодня и.о начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ДФС України Неговелов Роман Александрович, едва успел назначиться на должность.
Примечательно, что уголовное производство, за закрытие которого должны были занести 200000 у.е. расследуется ГУ ДФС в городе Киеве. И сумма предназначалась его руководителю Кононенко С.В. Но Кононенко С.В. Вместе со своим подчиненным Мунтяном С.М. решили обезопасить себя и использовать Неговелова в качестве передаста.
Сергей Викторович, снова подводит кадровый вопрос ? Быстрее выходите из самоизоляции, а то Ваши подопечные все растащат и распродадут.
ДБР - молодцы, доводите дело до логического конца."
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31.10.2020 00:24 Відповісти
Да пошли вы в жопу!
Куча сообщений про пойманные взятки и ни одного про посадки!
Думаю, шо этот , пойманный на взятке, теперь уже влетит на мильйон шоб не сесть...
но... НО... НО пообещав сотрудничать с ГБР подставит своих судей которым даст взятку.
Соответственно и те наскребут по своим сусекам взятку и подставят своих судей, которые должны будут их судить за взятку... и так далее...
Интересно,- какая последняя инстанция и какой суммы достигне хабарь? .
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31.10.2020 05:36 Відповісти
Чиновника надо отпустить, вернуть деньги.
И извиниться.
Брать взятки теперь конституционно, а интересоваться сколько взял - не конституционно.
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31.10.2020 17:18 Відповісти
 
 