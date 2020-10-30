Високопосадовець ДФС упіймався на хабарі 200 тис. дол., - ДБР. ФОТО
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Слідчі Державного бюро розслідувань затримали під час одержання хабаря керівника Головного управління протидії економічним правопорушенням ДФС України
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.
За попередньою інформацією, чиновник вимагав від керівника одного з фармпідприємств 200 тис. доларів за повернення вилучених під час обшуку документів і закриття кримінального провадження. Його затримали під час одержання першої частини хабаря в сумі 100 тис. доларів.
Наразі слідчі ДБР здійснюють невідкладні слідчі дії.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора. Оперативний супровід - Головне оперативне управління ДБР.
Топ коментарі
+17 саша паламарчук
показати весь коментар30.10.2020 21:03
+12 бостууга
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+12 Мила Нелла
показати весь коментар30.10.2020 20:59
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Будь ласка, зачекайте...
ГБР задержало и.о. начальника управления ГФС Неговелова во время получения 100 тыс. долларов взятки
прям властьимущие испугались...
или все понимают, что это были смешарики от квартал 95?
мы не празднуем Хэллоуин...мы в нем живем !
долдон не мог подождать неделю?
изготовлявшей сигареты на дому по 3 гривны .5 лет с конфискацией .
Этот за 200 тысяч долларов откупиться 10%.
Фарисеи.
ГБР задержало и.о. начальника управления ГФС Неговелова во время получения 100 тыс. долларов взятки
посадок нет, поделится
Суд все равно отпустит .Еще зарплату за вынужденный прогул заплатят
Задержанный сегодня и.о начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ДФС України Неговелов Роман Александрович, едва успел назначиться на должность.
Примечательно, что уголовное производство, за закрытие которого должны были занести 200000 у.е. расследуется ГУ ДФС в городе Киеве. И сумма предназначалась его руководителю Кононенко С.В. Но Кононенко С.В. Вместе со своим подчиненным Мунтяном С.М. решили обезопасить себя и использовать Неговелова в качестве передаста.
Сергей Викторович, снова подводит кадровый вопрос ? Быстрее выходите из самоизоляции, а то Ваши подопечные все растащат и распродадут.
ДБР - молодцы, доводите дело до логического конца."
Куча сообщений про пойманные взятки и ни одного про посадки!
Думаю, шо этот , пойманный на взятке, теперь уже влетит на мильйон шоб не сесть...
но... НО... НО пообещав сотрудничать с ГБР подставит своих судей которым даст взятку.
Соответственно и те наскребут по своим сусекам взятку и подставят своих судей, которые должны будут их судить за взятку... и так далее...
Интересно,- какая последняя инстанция и какой суммы достигне хабарь? .
И извиниться.
Брать взятки теперь конституционно, а интересоваться сколько взял - не конституционно.