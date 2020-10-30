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Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

Следователи Государственного бюро расследований задержали при получении взятки руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР 01

По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 тыс. долларов за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства. Его задержали во время получения первой части взятки в сумме 100 тыс. долларов

Сейчас следователями ГБР осуществляются неотложные следственные действия.

Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Экс-правоохранитель за $1 млн пытался восстановиться на службе в Ривненской области, - Офис Генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР 03

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.

Смотрите также: Адвокат и экс-прокурор Киева требовали $80 тысяч взятки за "положительное" проведение экспертизы при расследовании уголовного производства. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+17
Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 7055
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30.10.2020 21:03
+12
Знову "спортивна риболовля", чи на пожиттєве?
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30.10.2020 20:51
+12
Как там с женщиной,
изготовлявшей сигареты на дому по 3 гривны .5 лет с конфискацией .
Этот за 200 тысяч долларов откупиться 10%.
Фарисеи.
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30.10.2020 20:59
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Думав, що не потрібно буде декларувати.
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30.10.2020 20:50 Ответить
почему рожу замылили? потому что это актёр и его собираются использовать в следующих "разоблачениях коррупционеров"
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30.10.2020 20:59 Ответить
Держи Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 6030
Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 9386
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30.10.2020 21:34 Ответить
утомили эти зеленые бородастики
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31.10.2020 08:07 Ответить
Добавлю Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 3408
ГБР задержало и.о. начальника управления ГФС Неговелова во время получения 100 тыс. долларов взятки
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30.10.2020 21:39 Ответить
Знову "спортивна риболовля", чи на пожиттєве?
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30.10.2020 20:51 Ответить
таки-точно, после решания кс(((
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30.10.2020 20:58 Ответить
а що дозволили брати хабарі?
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31.10.2020 07:31 Ответить
вот для этого идут в депутаты, министры , чиновники, а не на благо родины работать,
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30.10.2020 20:52 Ответить
ну, а как же опрос Зе о пожизненном за коррупцию?
прям властьимущие испугались...
или все понимают, что это были смешарики от квартал 95?
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30.10.2020 20:53 Ответить
Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 1202..
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30.10.2020 21:27 Ответить
-> в тупой собачий рот С.Лещенко
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31.10.2020 08:08 Ответить
а шо после перезагрузки осталась коррупция, и такая жирная?
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30.10.2020 20:55 Ответить
Вот реформа налоговой от Гетманцева. Рыба гниет с головы.
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30.10.2020 20:56 Ответить
Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 4074
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30.10.2020 20:56 Ответить
***
мы не празднуем Хэллоуин...мы в нем живем !
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30.10.2020 21:19 Ответить
а опа - ответсвенности нема, кс сказал за беручеть, или пока еще есть?
долдон не мог подождать неделю?
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30.10.2020 20:56 Ответить
Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 4470
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30.10.2020 20:56 Ответить
Тюрьму можно вычеркнуть, откупится.
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30.10.2020 21:17 Ответить
Клетчатое одеяло от всех грехов прикроет и освободит, как святой саван коррупции.
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30.10.2020 21:30 Ответить
Пацан к успеху шёл(с) . . . . . . . . ще чуть-чуть і навіть Декларацію не подавав би Чесною людиною би був. Нєпавєзло.
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30.10.2020 20:57 Ответить
Как там с женщиной,
изготовлявшей сигареты на дому по 3 гривны .5 лет с конфискацией .
Этот за 200 тысяч долларов откупиться 10%.
Фарисеи.
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30.10.2020 20:59 Ответить
Не "фарісеї", а - "Тридвараси"!
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31.10.2020 05:55 Ответить
Был высокопоставленным, теперь пониже будет чуть-чуть. Но ничего, просто вместо 200 будет 20, вот и всё.
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30.10.2020 21:01 Ответить
Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 7055
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30.10.2020 21:03 Ответить
хоч тепер то ви розумієте, чому мєнти так скоренько "завалили" Сашка Білого (Музичко) у 2014 році ?
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30.10.2020 21:10 Ответить
"Высокопоставленный чиновник ГФС", а по аппетиту и основному роду деятельности - жадный фраер. Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 8741
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30.10.2020 21:11 Ответить
Мне показалось, или это зверек из среднеазиатских республик?
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30.10.2020 21:13 Ответить
Горячая кров, бЭшанная жадность, всЭгда мало , "волга"уже нЭнчЭ нЭ машЫна Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 3264
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30.10.2020 21:30 Ответить
Благодаря бородке Сергея Лещенко теперь на всех бородатиков смотрят как на 3,1415дарасов
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31.10.2020 08:11 Ответить
И костюмчик такой, что прям в Ялту) Тока карманы баксами оттопыриваются)
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30.10.2020 21:15 Ответить
Пожурять і піднімуть в должності
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30.10.2020 21:16 Ответить
А залог? Хоть 200тыщ грывнЕй,для "приличия"
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30.10.2020 21:53 Ответить
У него "ни кола ни двора" и справка с дурдома...
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30.10.2020 22:57 Ответить
Как всегда окончится развалом . А бабло поделят между собой.
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30.10.2020 21:17 Ответить
Во люди живут , целый районный центр может месячиско прожить БЕЗЗАБОТНО , бедный Сан Саныч в киноленте Гайдая " Спортлото 82" в исполненнии великого актёра Михаила Пуговкина перевернётся 100 раз в могиле от зависти
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30.10.2020 21:25 Ответить
Какой ты чувсвительный мальчик, Цензор Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 202
ГБР задержало и.о. начальника управления ГФС Неговелова во время получения 100 тыс. долларов взятки

Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР - Цензор.НЕТ 6970
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30.10.2020 21:41 Ответить
Розслабся, чувак, тепер це не злочин
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30.10.2020 22:08 Ответить
А почему этот чёрт не нюхает тротуарную плитку ? Рыбалка удалась ???
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30.10.2020 22:19 Ответить
ну и что?
посадок нет, поделится
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30.10.2020 22:34 Ответить
Дали им беспредельные полномочия арестовывать имущество,все конфисковывать в обход суда и разбирательств и хотят что бы эти твари купившие себе блатные должности не вымогали взяток с бизнеса.
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30.10.2020 22:40 Ответить
зачем ловили??
Суд все равно отпустит .Еще зарплату за вынужденный прогул заплатят
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30.10.2020 22:53 Ответить
Два года назад его имя было озвучено на брифинге в ВР фармфирмой, у которой он же вымогал 250 т долл. Какой идиот его из СБУ назначил в ДФС??? http://nashigroshi.org/2020/07/23/firma-zamministra-moz-pereikhala-v-ofis-sim-i-sbushnyka-prychetnoho-do-skhem-z-likamy/
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30.10.2020 22:55 Ответить
Недостоверное декларирование не наказывается. Задекларируй миллион. И спи спокойно.
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30.10.2020 22:56 Ответить
Два гола назад... https://youtu.be/cgv4t_Pe6Nw
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30.10.2020 23:07 Ответить
И Что? Чел это все сделал БЕЗ УМЫСЛА... Он не вор... не вымогатель... он хотел помочь... он вынуждено... не понимая сложившейся в стране тяжкой обстановке с короновирусом и КС... расстроился и все. Хрен попутал... Вообщем отпустить - невиновен... нет состава преступления. О така херня малята...
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30.10.2020 23:28 Ответить
так це ж..податкова міліція. Вони ж для того і створені щоб хабарі збирати))
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31.10.2020 00:16 Ответить
на ОРД пишуть...."Пока руководитель ДФС Солодченко находится на больничном с COVID , его нерадивые подчиненные решили побыстрому подзаработать.
Задержанный сегодня и.о начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ДФС України Неговелов Роман Александрович, едва успел назначиться на должность.
Примечательно, что уголовное производство, за закрытие которого должны были занести 200000 у.е. расследуется ГУ ДФС в городе Киеве. И сумма предназначалась его руководителю Кононенко С.В. Но Кононенко С.В. Вместе со своим подчиненным Мунтяном С.М. решили обезопасить себя и использовать Неговелова в качестве передаста.
Сергей Викторович, снова подводит кадровый вопрос ? Быстрее выходите из самоизоляции, а то Ваши подопечные все растащат и распродадут.
ДБР - молодцы, доводите дело до логического конца."
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31.10.2020 00:24 Ответить
Да пошли вы в жопу!
Куча сообщений про пойманные взятки и ни одного про посадки!
Думаю, шо этот , пойманный на взятке, теперь уже влетит на мильйон шоб не сесть...
но... НО... НО пообещав сотрудничать с ГБР подставит своих судей которым даст взятку.
Соответственно и те наскребут по своим сусекам взятку и подставят своих судей, которые должны будут их судить за взятку... и так далее...
Интересно,- какая последняя инстанция и какой суммы достигне хабарь? .
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31.10.2020 05:36 Ответить
Чиновника надо отпустить, вернуть деньги.
И извиниться.
Брать взятки теперь конституционно, а интересоваться сколько взял - не конституционно.
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31.10.2020 17:18 Ответить
 
 