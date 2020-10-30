Высокопоставленный чиновник ГФС попался на взятке 200 тыс. долл., - ГБР. ФОТО
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Следователи Государственного бюро расследований задержали при получении взятки руководителя Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ГФС Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
По предварительной информации, чиновник требовал от руководителя одного из фармпредприятий 200 тыс. долларов за возвращение изъятых во время обыска документов и закрытия уголовного производства. Его задержали во время получения первой части взятки в сумме 100 тыс. долларов
Сейчас следователями ГБР осуществляются неотложные следственные действия.
Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора. Оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.
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ГБР задержало и.о. начальника управления ГФС Неговелова во время получения 100 тыс. долларов взятки
прям властьимущие испугались...
или все понимают, что это были смешарики от квартал 95?
мы не празднуем Хэллоуин...мы в нем живем !
долдон не мог подождать неделю?
изготовлявшей сигареты на дому по 3 гривны .5 лет с конфискацией .
Этот за 200 тысяч долларов откупиться 10%.
Фарисеи.
ГБР задержало и.о. начальника управления ГФС Неговелова во время получения 100 тыс. долларов взятки
посадок нет, поделится
Суд все равно отпустит .Еще зарплату за вынужденный прогул заплатят
Задержанный сегодня и.о начальника Главного управления противодействия экономическим правонарушениям ДФС України Неговелов Роман Александрович, едва успел назначиться на должность.
Примечательно, что уголовное производство, за закрытие которого должны были занести 200000 у.е. расследуется ГУ ДФС в городе Киеве. И сумма предназначалась его руководителю Кононенко С.В. Но Кононенко С.В. Вместе со своим подчиненным Мунтяном С.М. решили обезопасить себя и использовать Неговелова в качестве передаста.
Сергей Викторович, снова подводит кадровый вопрос ? Быстрее выходите из самоизоляции, а то Ваши подопечные все растащат и распродадут.
ДБР - молодцы, доводите дело до логического конца."
Куча сообщений про пойманные взятки и ни одного про посадки!
Думаю, шо этот , пойманный на взятке, теперь уже влетит на мильйон шоб не сесть...
но... НО... НО пообещав сотрудничать с ГБР подставит своих судей которым даст взятку.
Соответственно и те наскребут по своим сусекам взятку и подставят своих судей, которые должны будут их судить за взятку... и так далее...
Интересно,- какая последняя инстанция и какой суммы достигне хабарь? .
И извиниться.
Брать взятки теперь конституционно, а интересоваться сколько взял - не конституционно.