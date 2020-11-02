За добу COVID-19 виявили у 271 дитини і 255 медпрацівників, - МОЗ

За минулу добу на COVID-19 захворів 271 дитина, а також 255 медичних працівників.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров'я в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні зафіксовано 6754 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19. З них захворіла 271 дитина і 255 медпрацівників", - сказано в повідомленні.

За весь час пандемії в Україні захворіли 402 194 особи.

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