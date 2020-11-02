За сутки COVID-19 выявили у 271 ребенка и 255 медработников, - Минздрав
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За прошедшие сутки COVID-19 заболел 271 ребенок, а также 255 медицинских работника.
Об этом этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6754 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них заболел 271 ребенок и 255 медработников", - сказано в сообщении.
За все время пандемии в Украине заболели 402 194 человека.
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