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За сутки COVID-19 выявили у 271 ребенка и 255 медработников, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

За сутки COVID-19 выявили у 271 ребенка и 255 медработников, - Минздрав

За прошедшие сутки COVID-19 заболел 271 ребенок, а также 255 медицинских работника.

Об этом этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 6754 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них заболел 271 ребенок и 255 медработников", - сказано в сообщении.

За все время пандемии в Украине заболели 402 194 человека. 

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