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За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 27 осіб, на водних об'єктах загинули 7, - ДСНС

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За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 27 осіб, на водних об'єктах загинули 7, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 26.10 по 01.11 під час пожеж в Україні загинуло 27 осіб, на водних об'єктах - 7.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 577 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 47 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 48 пожеж, врятовано на пожежах 32 людини і не допущено знищення вогнем 359 будинків і 32 од. техніки. Під час пожеж загинуло 27 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 417 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 299 виїздів, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 240 вибухонебезпечних предметів.

Упродовж тижня на водних об'єктах загинули 7 осіб.

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