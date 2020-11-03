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Новини За кордоном
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Австрія (283) стрілянина (1132) тероризм (1548) Відень (37)

У центрі Відня невідомі розстріляли сімох осіб, - ЗМІ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

У столиці Австрії Відні ввечері 2 листопада сталася стрілянина за участю кількох озброєних чоловіків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ВВС, а відео публікують користувачі соцмереж.

За попередньою інформацією, у Відні було атаковано відразу кілька локацій у Внутрішньому Місті. Ресторани, синагога і єврейський центр. Австрійський телеканал ORF дав інформацію про те, що постріли було чути біля синагоги. Поліція австрійської столиці підтверджує цю інформацію. Один поліцейський зазнав серйозних поранень унаслідок нападу. Злочинцеві вдалося втекти, його розшукують. За відомостями голови єврейської громади міста постраждалих серед його парафіян немає.

Пізніше з'явилася інформація про нові напади. Атаковано єврейський культурний центр і ресторани. Ймовірно, нападників було декілька. За непідтвердженою поки інформацією один учасник теракту себе підірвав. Повідомляється про 7 загиблих. Другого підозрюваного розшукують поліцейські.

Жителі активно публікують у соцмережах відео перестрілки і захоплення озброєних чоловіків.

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Топ коментарі
+69
Шерше ля рус
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02.11.2020 23:19
+50
шерше ля гебня - у Відні їх улюблене тирло
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02.11.2020 23:26
+45
Толерантность и излишняя демократия к мусульманам со стороны Европы и приводит к таким ужасным вещам
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02.11.2020 23:21
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Менш треба пускати в свій дім всіляких "біженців".
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03.11.2020 12:28 Відповісти
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