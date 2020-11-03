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Новости За рубежом
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Австрия (322) стрельба (1485) терроризм (5529) Вена (45)

В центре Вены неизвестные расстреляли семь человек, - СМИ. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В столице Австрии Вене вечером 2 ноября произошла стрельба с участием нескольких вооруженных человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ВВС, а видео публикуют пользователи соцсетей. 

По предварительной информации, в Вене было атаковано сразу несколько локаций во Внутреннем Городе. Рестораны, синагога и еврейский центр. Австрийский телеканал ORF дал информацию о том, что выстрели были слышны возле синагоги. Полиция австрийской столицы подтверждает эту информацию. Один полицейский получил серьезные ранение в результате нападения. Преступнику удалось скрыться, его разыскивают. По сведениям главы еврейской общины города пострадавших среди его прихожан нет.

Следом появилась информация о новых нападениях. Атакованы еврейский культурный центр и рестораны. Вероятно, нападавших было несколько. По неподтвержденной пока информации один участник теракта себя подорвал. Сообщается о 7 погибших. Второго подозреваемого разыскивают полицейские.

Жители активно публикуют в соцсетях видео перестрелки и захвата вооруженных мужчин

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Топ комментарии
+69
Шерше ля рус
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02.11.2020 23:19
+50
шерше ля гебня - у Відні їх улюблене тирло
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02.11.2020 23:26
+45
Толерантность и излишняя демократия к мусульманам со стороны Европы и приводит к таким ужасным вещам
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02.11.2020 23:21
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Менш треба пускати в свій дім всіляких "біженців".
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03.11.2020 12:28 Ответить
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