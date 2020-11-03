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ВР (11736) підприємці (373) тіньова економіка (64) дострокові вибори (125)

Відтермінування запровадження фіскалізації для ФОПів свідчить про підготовку до дострокових парламентських виборів, - журналіст Плінський

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Відтермінування запровадження фіскалізації для ФОПів свідчить про підготовку до дострокових парламентських виборів, - журналіст Плінський

Якщо Разумков від імені "слуг" почав загравати із "заблудлими" ФОПами і готовий скасовувати реформи, тож достроковим виборам таки бути.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав журналіст Євген Плінський, передає Цензор.НЕТ.

"То що, дострокові?

Пишуть, що лідери фракцій Парламенту, на засіданні у Разумкова, домовилися відтермінувати запровадження фіскалізації для ФОПів на один рік.

Замість 01.01.2021 на 01.01.2022.

Якщо це так, то всіх вітаю зі стартом передвиборчої кампанії дострокових парламентських виборів.

Також читайте: Підприємці пікетували Раду з вимогою детінізації економіки та впровадження фіскалізації в ризикових галузях торгівлі. ФОТО

Закони про фіскалізацію ухвалювала монобільшість "Слуг" як елемент непопулярних, але дуже важливих і потрібних реформ.

Реформ, які потрібно проводити зараз і швидко.

Їх провели, закони 128 і 129 ухвалили.

Протистояння цьому було з перших днів, але тоді влада розуміла, що боротьба з тіньовою економікою без контролю руху товарів і грошей неможлива.

Влада була сильною, сміливою, зухвалою, впевненою в собі.

Але рік минув, довіра до влади знижувалася,

реформи стали сповільнюватися, а тиск вулиці і парламентської опозиції зріс.

Історія з КС створила для "Слуг" ідеальний шторм, в якому дострокові вибори - не міф, а наближувана реальність.

Для інших партій теж.

І всі в цих умовах розуміють, що відкат реформи фіскалізації за місяць до її активації – чудовий кейс для передвиборчих гасел: "Ми врятували малий бізнес".

Армія в 1 200 000 ФОПів з їхніми сім'ями - близько трьох мільйонів голосів на виборах.

Ними можна нехтувати, коли ти при владі, коли ти сильний і проводиш реформу з доробком на майбутнє.

А коли ти думаєш не про економіку, а про вибори, то починаєш думати тільки про те, як отримати ці голоси.

Нехай навіть на шкоду розвитку країни.

Якщо Разумков від імені "слуг" почав загравання із "заблудлими" ФОПами і готовий скасовувати реформи, тож достроковим виборам таки бути.

А те, що він це узгоджує з опозицією взагалі видається дивним", - заявив Плінський.

Відтермінування запровадження фіскалізації для ФОПів свідчить про підготовку до дострокових парламентських виборів, - журналіст Плінський 01
Відтермінування запровадження фіскалізації для ФОПів свідчить про підготовку до дострокових парламентських виборів, - журналіст Плінський 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+7
альо гараж? Если добавить к полудохлому, в результате короны и бубочкиного управления, бизнесу затраты на ЕККА, то все сдохнет окончательно
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03.11.2020 14:57
+4
Уже адептов Зели, журналистов "1+1" Плинских подключили к запугиванию зеленых сосен в Раде.
Элементарная задачка: если Зеля распустит Раду со своей монокоалицией, сколько сосен он сможет завести в следующую Раду?
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03.11.2020 15:03
+4
Старый колхозан не власть перетрахивает а своих подданных. Уже так затрахал, что Беларусь разбегается куда глаза глядят.
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03.11.2020 15:13
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Как говорил диктатор баЦька: "Власть нужно перетрахивать, перетрахивать, перетрахивать...". И чем чаще, тем лучше, потому что власть мафиозно - криминальная: была, есть и будет.
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03.11.2020 14:56 Відповісти
Нафіга нам тут твій бульбофюрер , з його шизофенією .
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03.11.2020 15:07 Відповісти
Старый колхозан не власть перетрахивает а своих подданных. Уже так затрахал, что Беларусь разбегается куда глаза глядят.
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03.11.2020 15:13 Відповісти
альо гараж? Если добавить к полудохлому, в результате короны и бубочкиного управления, бизнесу затраты на ЕККА, то все сдохнет окончательно
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03.11.2020 14:57 Відповісти
ЧУДОВА НОВИНА ДЛЯ ФОПів - КАСОВІ АПАРАТИ БУДУТЬ ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ !!!!
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03.11.2020 15:16 Відповісти
Оййойой, там таааакие затраты, просто ппц.
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03.11.2020 15:22 Відповісти
дорогущие рестораны на Бориспольской трассе, по дороге на Обухов - там салатик + чай с пирожным стоит как средяя пенсия - все оформлены на ФОПов. Такие бедные шо прям сдохнут вот-вот.
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03.11.2020 15:22 Відповісти
Уже адептов Зели, журналистов "1+1" Плинских подключили к запугиванию зеленых сосен в Раде.
Элементарная задачка: если Зеля распустит Раду со своей монокоалицией, сколько сосен он сможет завести в следующую Раду?
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03.11.2020 15:03 Відповісти
Ни о чем это не говорит. Хотя нет, беру свои слова "ни о чем" взад. Это говорит только о том, что закон приняли, а контролирующие структуры не в состоянии обеспечить выполнение этих законов. С количеством необходимых аппаратов "делки" справятся.
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03.11.2020 15:10 Відповісти
Ща и евробляхам временное помилование состряпают. А потом и газ аж процентов на 10 понизят
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03.11.2020 15:33 Відповісти
Еще одно вылезло, Плинский как и Гетьманцев есть лоббисты олигархов.
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03.11.2020 16:02 Відповісти
Логіка автора статті "залізна" Діареї завжди передують метеоризм, "колікі" і "рєзі"
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03.11.2020 17:36 Відповісти
туфта. просто ковид, фопам и так не сладко.
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03.11.2020 18:36 Відповісти
 
 