Отсрочка введения фискализации для ФОПов свидетельствует о подготовке к досрочным парламентским выборам, - журналист Плинский

Если Разумков от имени "слуг" начал заигрывания с "заблудшими" ФОПами и готов отменять реформы, значит досрочным выборам таки быть.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"Так что, досрочные?

Пишут что лидеры фракций Парламента, на заседании у Разумкова, договорились отсрочить введение фискализации для ФОПов на один год.

Вместо 01.01.2021 на 01.01.2022.

Если это так, то всех поздравляю со стартом предвыборной кампании досрочных парламентских выборов.

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Законы о фискализации принимало монобольшинство "Слуг" как элемент непопулярных, но очень важных и нужных реформ.

Реформ которые нужно проводить сейчас и быстро.

Их провели, законы 128 и 129 приняли.

Противостояние этому было с первых дней, но тогда власть понимала что борьба с теневой экономикой без контроля движения товаров и денег невозможна.

Власть была сильной, смелой, дерзкой, уверенной в себе.

Но год прошел, доверие к власти снижалось,

реформы стали замедляться, а давление улицы и парламентской оппозиции возросло.

История с КС создало для "Слуг" идеальный шторм в котором досрочные выборы - не миф, а приближающаяся реальность.

Для других партий тоже.

И все в этих условиях понимают что откат реформы фискализации за месяц до ее вступления - отличный кейс для предвыборных лозунгов: "Мы спасли малый бизнес".

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Армия в 1 200 000 ФОПов с их семьями - около трех миллионов голосов на выборах.

Ими можно пренебрегать, когда ты во власти, когда ты сильный и проводишь реформу с заделом на будущее.

А когда ты думаешь не про экономику, а про выборы, то начинаешь думать только про то, как заполучить эти голоса.

Пусть даже в ущерб развитию страны.

Если Разумков от имени "слуг" начал заигрыванич с "заблудшими" ФОПами и готов отменять реформы, значит досрочным выборам таки быть.

А то, что он это согласовывает с оппозицией вообще выглядит странно", - заявил Плинский.



