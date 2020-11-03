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ВР (28734) предприниматели (1232) теневая экономика (106) досрочные выборы (126)

Отсрочка введения фискализации для ФОПов свидетельствует о подготовке к досрочным парламентским выборам, - журналист Плинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Отсрочка введения фискализации для ФОПов свидетельствует о подготовке к досрочным парламентским выборам, - журналист Плинский

Если Разумков от имени "слуг" начал заигрывания с "заблудшими" ФОПами и готов отменять реформы, значит досрочным выборам таки быть.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"Так что, досрочные?

Пишут что лидеры фракций Парламента, на заседании у Разумкова, договорились отсрочить введение фискализации для ФОПов на один год.

Вместо 01.01.2021 на 01.01.2022.

Если это так, то всех поздравляю со стартом предвыборной кампании досрочных парламентских выборов.

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Законы о фискализации принимало монобольшинство "Слуг" как элемент непопулярных, но очень важных и нужных реформ.

Реформ которые нужно проводить сейчас и быстро.

Их провели, законы 128 и 129 приняли.

Противостояние этому было с первых дней, но тогда власть понимала что борьба с теневой экономикой без контроля движения товаров и денег невозможна.

Власть была сильной, смелой, дерзкой, уверенной в себе.

Но год прошел, доверие к власти снижалось,

реформы стали замедляться, а давление улицы и парламентской оппозиции возросло.

История с КС создало для "Слуг" идеальный шторм в котором досрочные выборы - не миф, а приближающаяся реальность.

Для других партий тоже.

И все в этих условиях понимают что откат реформы фискализации за месяц до ее вступления - отличный кейс для предвыборных лозунгов: "Мы спасли малый бизнес".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Предприниматели пикетировали Раду с требованием детенизации экономики и внедрения фискализации в рисковых отраслях торговли. ФОТО

Армия в 1 200 000 ФОПов с их семьями - около трех миллионов голосов на выборах.

Ими можно пренебрегать, когда ты во власти, когда ты сильный и проводишь реформу с заделом на будущее.

А когда ты думаешь не про экономику, а про выборы, то начинаешь думать только про то, как заполучить эти голоса.

Пусть даже в ущерб развитию страны.

Если Разумков от имени "слуг" начал заигрыванич с "заблудшими" ФОПами и готов отменять реформы, значит досрочным выборам таки быть.

А то, что он это согласовывает с оппозицией вообще выглядит странно", - заявил Плинский.

Отсрочка введения фискализации для ФОПов свидетельствует о подготовке к досрочным парламентским выборам, - журналист Плинский 01
Отсрочка введения фискализации для ФОПов свидетельствует о подготовке к досрочным парламентским выборам, - журналист Плинский 02
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Топ комментарии
+7
альо гараж? Если добавить к полудохлому, в результате короны и бубочкиного управления, бизнесу затраты на ЕККА, то все сдохнет окончательно
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03.11.2020 14:57
+4
Уже адептов Зели, журналистов "1+1" Плинских подключили к запугиванию зеленых сосен в Раде.
Элементарная задачка: если Зеля распустит Раду со своей монокоалицией, сколько сосен он сможет завести в следующую Раду?
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03.11.2020 15:03
+4
Старый колхозан не власть перетрахивает а своих подданных. Уже так затрахал, что Беларусь разбегается куда глаза глядят.
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03.11.2020 15:13
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Как говорил диктатор баЦька: "Власть нужно перетрахивать, перетрахивать, перетрахивать...". И чем чаще, тем лучше, потому что власть мафиозно - криминальная: была, есть и будет.
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03.11.2020 14:56 Ответить
Нафіга нам тут твій бульбофюрер , з його шизофенією .
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03.11.2020 15:07 Ответить
Старый колхозан не власть перетрахивает а своих подданных. Уже так затрахал, что Беларусь разбегается куда глаза глядят.
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03.11.2020 15:13 Ответить
альо гараж? Если добавить к полудохлому, в результате короны и бубочкиного управления, бизнесу затраты на ЕККА, то все сдохнет окончательно
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03.11.2020 14:57 Ответить
ЧУДОВА НОВИНА ДЛЯ ФОПів - КАСОВІ АПАРАТИ БУДУТЬ ЗЕЛЕНОГО КОЛЬОРУ !!!!
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03.11.2020 15:16 Ответить
Оййойой, там таааакие затраты, просто ппц.
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03.11.2020 15:22 Ответить
дорогущие рестораны на Бориспольской трассе, по дороге на Обухов - там салатик + чай с пирожным стоит как средяя пенсия - все оформлены на ФОПов. Такие бедные шо прям сдохнут вот-вот.
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03.11.2020 15:22 Ответить
Уже адептов Зели, журналистов "1+1" Плинских подключили к запугиванию зеленых сосен в Раде.
Элементарная задачка: если Зеля распустит Раду со своей монокоалицией, сколько сосен он сможет завести в следующую Раду?
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03.11.2020 15:03 Ответить
Ни о чем это не говорит. Хотя нет, беру свои слова "ни о чем" взад. Это говорит только о том, что закон приняли, а контролирующие структуры не в состоянии обеспечить выполнение этих законов. С количеством необходимых аппаратов "делки" справятся.
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03.11.2020 15:10 Ответить
Ща и евробляхам временное помилование состряпают. А потом и газ аж процентов на 10 понизят
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03.11.2020 15:33 Ответить
Еще одно вылезло, Плинский как и Гетьманцев есть лоббисты олигархов.
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03.11.2020 16:02 Ответить
Логіка автора статті "залізна" Діареї завжди передують метеоризм, "колікі" і "рєзі"
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03.11.2020 17:36 Ответить
туфта. просто ковид, фопам и так не сладко.
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03.11.2020 18:36 Ответить
 
 