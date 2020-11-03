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У Польщі в ДТП загинув українець

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

У Польщі в ДТП загинув українець

Унаслідок ДТП поблизу міста Прудник на заході Польщі 2 листопада ввечері загинув 30-річний громадянин України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив кореспонденту Укрінформ представник поліції Прудницького повіту Анджей Спірко.

За його словами, українець намагався втекти від поліції, чим викликав ДТП.

"Водій автомобіля Fiat Seicento не зупинився на вимогу поліції і світлових і звукових сигналів поліцейського автомобіля і різко прискорив рух. Незабаром від не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем Renault, який їхав своєю смугою. Незважаючи на надану медичну допомогу, 30-річний українець помер", - повідомив Спірко.

Він додав, що інший учасник ДТП, водій автомобіля Renault, не постраждав.

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Польська поліція встановлює обставини ДТП, а також з'ясовує, чому чоловік не зупинився на вимогу поліції.

Спірко зазначив, що громадянин України проживав і працював недалеко від місця ДТП.
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Топ коментарі
+5
Даже не знаю , что сказать . Единственное , хорошо , что сам , и не прихватил с собой ещё кого-то . У нас своих проблем в Украине хватает - евробляхи . Гоняют безнаказанно . И дело не в растаможке , а в одинаковых правах и ответственности водителей на дороге .
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03.11.2020 17:27
+3
Им разрешили . За их протестами стоит очень крупный бизнес б/у авто .
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03.11.2020 17:54
+3
Та ні. Проти стоять низькосортні тарантайки, які виготовляє росіский бізнес.
Вартість у них як у гарних авто.
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03.11.2020 18:13
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Даже не знаю , что сказать . Единственное , хорошо , что сам , и не прихватил с собой ещё кого-то . У нас своих проблем в Украине хватает - евробляхи . Гоняют безнаказанно . И дело не в растаможке , а в одинаковых правах и ответственности водителей на дороге .
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03.11.2020 17:27 Відповісти
Честно бляхи запарили !!! Такое ощущение что на них ездят те кто себе нормальную машину позволить не могут !!! Понятно что не все но ездят ужасно В Польше в ДТП погиб украинец - Цензор.НЕТ 3896
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03.11.2020 17:44 Відповісти
Они всё могут . Я разговаривал с одним евробляхером . Его прёт безнаказанность . Он мне говорит , ты как пингвин ползёшь 50 км/ч , а я как ласточка летаю .
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03.11.2020 17:52 Відповісти
Літає...ага...
До пори до часу.
Ще налітає собі летальність.
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03.11.2020 18:02 Відповісти
Это хорошо , если только себе .
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03.11.2020 18:06 Відповісти
Разрешили бы их таможить в конце то концов и была бы хоть видимость порядка.
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03.11.2020 17:46 Відповісти
Им разрешили . За их протестами стоит очень крупный бизнес б/у авто .
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03.11.2020 17:54 Відповісти
А супроти них стоїть хто ?
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03.11.2020 18:01 Відповісти
Пока никто .
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03.11.2020 18:06 Відповісти
Та ні. Проти стоять низькосортні тарантайки, які виготовляє росіский бізнес.
Вартість у них як у гарних авто.
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03.11.2020 18:13 Відповісти
За двое суток седьмой погибший в ДТП в Польше украинец. Началось с 4-х человек украинской семьи, которых в лоб забила фура с украинским водителем.
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03.11.2020 18:10 Відповісти
В Польше погиб украинец. Да каждый день на дорогах Украины столько ДТП со смертью наших... Соболезную, но...
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03.11.2020 18:22 Відповісти
ЭТО СТАТЬЯ ОПУБЛИКОВАННА ДЛЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ УКРАИНЫ !?)
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04.11.2020 02:44 Відповісти
 
 