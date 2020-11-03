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В Польше в ДТП погиб украинец

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

В Польше в ДТП погиб украинец

В результате ДТП вблизи города Прудник на западе Польши 2 ноября вечером погиб 30-летний гражданин Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил корреспонденту Укринформа представитель полиции Прудницкого повята Анджей Спирка.

По его словам, украинец пытался сбежать от полиции, чем вызвал ДТП.

"Водитель автомобиля Fiat Seicento не остановился по требованию полиции и световых и звуковых сигналов полицейского автомобиля и резко ускорил движение. Вскоре от потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault, который ехал по своей полосе. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 30-летний украинец умер", - сообщил Спирка.

Он добавил, что другой участник ДТП, водитель автомобиля Renault, не пострадал.

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Польская полиция устанавливает обстоятельства ДТП, а также выясняет, почему мужчина не остановился по требованию полиции.

Спирка отметил, что гражданин Украины проживал и работал недалеко от места ДТП.
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Топ комментарии
+5
Даже не знаю , что сказать . Единственное , хорошо , что сам , и не прихватил с собой ещё кого-то . У нас своих проблем в Украине хватает - евробляхи . Гоняют безнаказанно . И дело не в растаможке , а в одинаковых правах и ответственности водителей на дороге .
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03.11.2020 17:27
+3
Им разрешили . За их протестами стоит очень крупный бизнес б/у авто .
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03.11.2020 17:54
+3
Та ні. Проти стоять низькосортні тарантайки, які виготовляє росіский бізнес.
Вартість у них як у гарних авто.
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03.11.2020 18:13
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Даже не знаю , что сказать . Единственное , хорошо , что сам , и не прихватил с собой ещё кого-то . У нас своих проблем в Украине хватает - евробляхи . Гоняют безнаказанно . И дело не в растаможке , а в одинаковых правах и ответственности водителей на дороге .
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03.11.2020 17:27 Ответить
Честно бляхи запарили !!! Такое ощущение что на них ездят те кто себе нормальную машину позволить не могут !!! Понятно что не все но ездят ужасно В Польше в ДТП погиб украинец - Цензор.НЕТ 3896
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03.11.2020 17:44 Ответить
Они всё могут . Я разговаривал с одним евробляхером . Его прёт безнаказанность . Он мне говорит , ты как пингвин ползёшь 50 км/ч , а я как ласточка летаю .
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03.11.2020 17:52 Ответить
Літає...ага...
До пори до часу.
Ще налітає собі летальність.
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03.11.2020 18:02 Ответить
Это хорошо , если только себе .
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03.11.2020 18:06 Ответить
Разрешили бы их таможить в конце то концов и была бы хоть видимость порядка.
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03.11.2020 17:46 Ответить
Им разрешили . За их протестами стоит очень крупный бизнес б/у авто .
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03.11.2020 17:54 Ответить
А супроти них стоїть хто ?
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03.11.2020 18:01 Ответить
Пока никто .
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03.11.2020 18:06 Ответить
Та ні. Проти стоять низькосортні тарантайки, які виготовляє росіский бізнес.
Вартість у них як у гарних авто.
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03.11.2020 18:13 Ответить
За двое суток седьмой погибший в ДТП в Польше украинец. Началось с 4-х человек украинской семьи, которых в лоб забила фура с украинским водителем.
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03.11.2020 18:10 Ответить
В Польше погиб украинец. Да каждый день на дорогах Украины столько ДТП со смертью наших... Соболезную, но...
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03.11.2020 18:22 Ответить
ЭТО СТАТЬЯ ОПУБЛИКОВАННА ДЛЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО В ЕВРОИНТЕГРАЦИЮ УКРАИНЫ !?)
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04.11.2020 02:44 Ответить
 
 