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Рада сьогодні розгляне законопроєкти про безкоштовне харчування дітей загиблих військових, посилення захисту журналістів та підтримки культури

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада сьогодні розгляне законопроєкти про безкоштовне харчування дітей загиблих військових, посилення захисту журналістів та підтримки культури

Верховна Рада на засіданні в середу, 4 листопада, планує розглянути законопроєкт про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один з батьків яких загинув (зник безвісти), помер під час захисту незалежності України.

Законопроєкт №4130, ініціатором якого є Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, запланований до розгляду в першому читанні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Порядком денним також передбачено розгляд урядового проєкту закону №3987 "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України".

Парламентарії планують розглянути в першому читанні законопроєкти №3576 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин" та №3911 "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".

На порядку денному також законопроєкт №3633 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів".

Також дивіться: Збір підписів за відставку суддів КС, гра "слуги народу" Третьякової під час виступу Степанова і перегляд Дубневичем будинку за 218 млн, - день роботи Ради 3 листопада. ФОТОрепортаж

У другому читанні народні депутати розглянуть законопроєкти №3851 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій" та №3486 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Парламентарії також розглянуть проєкт постанови №4047, яким передбачено звернутися до Кабінету Міністрів щодо здійснення заходів, спрямованих на включення Національного дендрологічного парку "Софіївка" до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Порядком денним передбачено й ратифікацію декількох міжнародних договорів.

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Топ коментарі
+2
Рада сегодня рассмотрит законопроекты о бесплатном питании детей погибших военных, усилении защиты журналистов и поддержке культуры - Цензор.НЕТ 5585
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04.11.2020 10:01
+2
534-й День Плача. Рада сегодня рассмотрит законопроекты о бесплатном питании детей погибших военных, усилении защиты журналистов и поддержке культуры - Цензор.НЕТ 7684
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04.11.2020 10:05
+1
Рада сегодня рассмотрит законопроекты о бесплатном питании детей погибших военных, усилении защиты журналистов и поддержке культуры - Цензор.НЕТ 3759

Внедряйте Защищайте культурку!
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04.11.2020 09:54
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в будку, свинособака лаптеногая!
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04.11.2020 10:10 Відповісти
Рада сегодня рассмотрит законопроекты о бесплатном питании детей погибших военных, усилении защиты журналистов и поддержке культуры - Цензор.НЕТ 3759

Внедряйте Защищайте культурку!
показати весь коментар
04.11.2020 09:54 Відповісти
Рада сегодня рассмотрит законопроекты о бесплатном питании детей погибших военных, усилении защиты журналистов и поддержке культуры - Цензор.НЕТ 5585
показати весь коментар
04.11.2020 10:01 Відповісти
534-й День Плача. Рада сегодня рассмотрит законопроекты о бесплатном питании детей погибших военных, усилении защиты журналистов и поддержке культуры - Цензор.НЕТ 7684
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04.11.2020 10:05 Відповісти
Хустинку дати?
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04.11.2020 10:06 Відповісти
Утирайся сам. Рада сьогодні розгляне законопроєкти про безкоштовне харчування дітей загиблих військових, посилення захисту журналістів та підтримки культури - Цензор.НЕТ 4694
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04.11.2020 10:08 Відповісти
Обязательно гениальному режиссёру Сенцову на новый шедевр.
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04.11.2020 10:07 Відповісти
Рада сегодня рассмотрит законопроекты о бесплатном питании детей погибших военных, усилении защиты журналистов и поддержке культуры
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вообще-то детей погибших за Украину военнослужащих нужно обеспечить полным пенсионом за счет государства: минимум 75% денежного содержания погибшего, бесплатное питание, обучение и льгота за коммуналку до окончания учёбы.
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04.11.2020 10:08 Відповісти
имитация деятельности - точнее - полная бездеятельность основного органа Украины в критический момент...

жопа пришла...
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04.11.2020 10:20 Відповісти
У депутатов в голове коммунизм. Государство должно помогать деньгами, а не всякими унизительными "льготами".
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04.11.2020 11:00 Відповісти
розмовляла з хлопцем----п'ятий клас.В школі еормлять часто гречкою з котлетою. Ні те,ні те він не їсть. Зато кухарі накормлять домашніх тварин.
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04.11.2020 12:23 Відповісти
Вот именно по-этому. Чтобы имея на руках деньги, они могли выбирать - покупать у вороватых поваров или в другом месте.

Блин, это-же элементарные вещи! Почему-же чиновники высшего ранга позволяют себе впаривать нам такую дичь? Неужели каждый раз нужен Майдан?
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04.11.2020 12:31 Відповісти
 
 