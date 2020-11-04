Рада сьогодні розгляне законопроєкти про безкоштовне харчування дітей загиблих військових, посилення захисту журналістів та підтримки культури
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Верховна Рада на засіданні в середу, 4 листопада, планує розглянути законопроєкт про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один з батьків яких загинув (зник безвісти), помер під час захисту незалежності України.
Законопроєкт №4130, ініціатором якого є Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, запланований до розгляду в першому читанні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Порядком денним також передбачено розгляд урядового проєкту закону №3987 "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України".
Парламентарії планують розглянути в першому читанні законопроєкти №3576 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин" та №3911 "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".
На порядку денному також законопроєкт №3633 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів".
У другому читанні народні депутати розглянуть законопроєкти №3851 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій" та №3486 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)".
Парламентарії також розглянуть проєкт постанови №4047, яким передбачено звернутися до Кабінету Міністрів щодо здійснення заходів, спрямованих на включення Національного дендрологічного парку "Софіївка" до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Порядком денним передбачено й ратифікацію декількох міжнародних договорів.
Будь ласка, зачекайте...
ВнедряйтеЗащищайте культурку!
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вообще-то детей погибших за Украину военнослужащих нужно обеспечить полным пенсионом за счет государства: минимум 75% денежного содержания погибшего, бесплатное питание, обучение и льгота за коммуналку до окончания учёбы.
жопа пришла...
Блин, это-же элементарные вещи! Почему-же чиновники высшего ранга позволяют себе впаривать нам такую дичь? Неужели каждый раз нужен Майдан?