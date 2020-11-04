Рада сьогодні розгляне законопроєкти про безкоштовне харчування дітей загиблих військових, посилення захисту журналістів та підтримки культури

Верховна Рада на засіданні в середу, 4 листопада, планує розглянути законопроєкт про забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один з батьків яких загинув (зник безвісти), помер під час захисту незалежності України.

Законопроєкт №4130, ініціатором якого є Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, запланований до розгляду в першому читанні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Порядком денним також передбачено розгляд урядового проєкту закону №3987 "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення до Державного земельного кадастру відомостей про державний кордон України".

Парламентарії планують розглянути в першому читанні законопроєкти №3576 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за незаконне видобування корисних копалин" та №3911 "Про внесення змін до статті 259 Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян".

На порядку денному також законопроєкт №3633 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень проти журналістів".

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У другому читанні народні депутати розглянуть законопроєкти №3851 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій" та №3486 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціального захисту населення в період карантину, пов’язаного з запобіганням виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Парламентарії також розглянуть проєкт постанови №4047, яким передбачено звернутися до Кабінету Міністрів щодо здійснення заходів, спрямованих на включення Національного дендрологічного парку "Софіївка" до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Порядком денним передбачено й ратифікацію декількох міжнародних договорів.