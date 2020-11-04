"Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко
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У фракції "Батьківщина" заявили, що не підтримуватимуть у першому читанні проєкт Держбюджету на 2021 рік.
Про це сказав у коментарі журналістам нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Позиція фракції така. Цей бюджет є повністю продовженням бюджетної політики Порошенка. Нічого не змінилося. Соціального вектора бюджету немає, вектора, спрямованого на захист людей, немає, вектора захисту бізнесу немає, вектора захисту освіти немає, вектора захисту медицини немає. Бюджет побудований знову тільки на запозиченнях, а не на перекритті контрабандних потоків, детінізації української економіки, знову немає нормального росту соціальних стандартів, знову є зростання ціни на газ, знову є, по суті, заморожування зарплат і пенсій. Звичайно, такий бюджет не має права на життя. "Батьківщина" не підтримуватиме. Ми опозиційна політична сила, ми не можемо голосувати за бюджет, тим більше, що він абсолютно суперечить нашим ідеологічним принципам", - сказав Власенко.
Будь ласка, зачекайте...
Лично я наблюдаю последовательное и уверенное движение к полной победе его Планов громадья!
Давайте вместе порадуемся за мудрость, скромность, незаметность и успешность Главного Управляющего служебным рвением и народным мнением Украины...
О как
А la guerre comme à la guerre и ничего личного !
откуда у неё по 100-200 лимонов на каждые выборы ?
(это только те, шо ВАНА официально самолично декларирует)
и с какого времени )))
а до августа 2019 года на 12 выборов откуда деньги ?
Факт остаётся фактом -- пока Пепа прислуживал министром у Пахла и Ибуковича , рыгоблевата воевала только с Юлей и "Батькивщиной" . И московиты только на Юлю гнали лайно . После сдачи Ющём Ибуковичу банковой оне и забыли про Юща , видимо поняв , шо за бабки Фирташа Ющ и не на такое был готов !
Когда одне называли енакиевского Птеродактеля пустым местом . а других у этого гопника были на подхвате . Вот тогда Пепа рвал по-настоящему жопу , бо министерство ему Пахло выделил хлебное и жирное ...
Представляешь , память , шо такое настоящая память ?!
И когда ещё помнишь слова покойного Александра Зинченко про "любых друзив" ... и попытку прихватизировать пару домов на Печерске известным мистером-Шоко !
И кто такой этот Зинченко ?
Чем прославился ?
Обыкновенный заюлёк )))
Если не знаешь , шо было в 2004 году в Украине , то те лучше слушать и молчать , молчать и слушать . Позорищё !
а тебе ?
А в 2004-м я лично стоял на Майдане и слышал своими ушами, как косатая провоцировала на штурм администрации Кучмы, хотя он в это время был в Конче Заспе
и было мне тогда 35 годков.
Самовисуванці : 3125 мандатов
СЛУГИ : 1510 мандатов
Батьківщина : 1137 мандатов
ЖОПа : 851 мандатов
ПЕС : 621 мандатов .
Голос : 46 мандатов (это те , шо орут на всех углах про свои успехи ) .
Кстати и выбранных меров у Батькивщины в 1.8 раз больше , чем у ЕС .
И в областных центрах в Сумах почти 100% проходит (44% против 14% в первом туре) мэр от Батькивщины .
У ЕС нет ниодного лидера в оластных центрах , который первый .
Просто когда у тя 2 канала , а у ЖОПЫ три , а у слух Плюсы с Пинчуковским ICTV -- то можно так подать , шо мол в Украине только три партии мощные ...
А выборы ещё в ту раду в 2019 показали , шо "Батькивщина" на 3-м мест , а ПЕС на чётвёртом , а не как рейтинги двали (наоборот) .
И вот терь местные выборы и "результаты на табло" !!!
www.cvk.gov.ua
Що GOV це урядовий сайт у усіх країнах . GOV.UA -- це урядовий український портал ?
Це офіційний портал Центральної Виборчьої Комісії .
А "Голос" -- ніііііі , уря , ми переможці !
На останні 2 місяці цього року бюджетний дефіцит в Україні становить 200 млрд гривень.
Про це в інтерв'ю УП повідомив колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан.
"От зараз в нас бюджетний дефіцит 200 млрд. Це зараз ці гроші треба залучити і виплатити, це в основному капітальні, великі видатки на кінець року. Вони завжди так збираються, це загальна стандартна історія. Плюс до бюджетного дефіциту треба виплатити зовнішні запозичення… Ми маємо ці гроші піти і запозичити десь на ринку", - сказав Богдан.
За його словами, загальна сума дефіциту становить приблизно 270 млрд і є два варіанти їх отримати.
"Це або зовні випустити євробонди, і от наше Міністерство фінансів пробувало робити. Але у них не вийшло. Гроші йому не дають на тих умовах, які воно пропонувало. Є інший варіант: на внутрішньому ринку випуск ОВДП. Мінфін оголошує конкурс і кожного вівторка запозичує всередині країни гривні чи валюту для фінансування бюджету. От в нас 2-3 дні тому був черговий конкурс. Їм треба мінімум за кожен аукціон до кінця року брати по 30 млрд гривень, щоб виконати запланований бюджет, - зазначає Богдан. - От вам звіт з останнього аукціону. Запозичили 400 млн із 30 млрд. В нас на єдиному казначейському рахунку - 12 млрд. Цього вистачить на тиждень! Все!"
Джерело
А то била б совсем труба.
Кхе...