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Новости Политика Украины
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Власенко Сергей (260) ВР (10582) госбюджет (658)

"Батькивщина" не будет поддерживать Госбюджет-2021 в первом чтении, - Власенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Батькивщина" не будет поддерживать Госбюджет-2021 в первом чтении, - Власенко

Во фракции "Батькивщина" заявили, что не будут поддерживать в первом чтении проект Госбюджета на 2021 год.

Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Позиция фракции следующая. Этот бюджет является полностью продолжением бюджетной политики Порошенко. Ничего не поменялось. Социального вектора бюджета нет, вектора, направленного на защиту людей, нет, вектора защиты бизнеса нет, вектора защиты образования нет, вектора защиты медицины нет. Бюджет построен вновь только на заимствованиях, а не на перекрытии контрабандных потоков, детенизации украинской экономики, опять нет нормального роста социальных стандартов, снова есть рост цены на газ, снова есть, по сути, замораживание зарплат и пенсий. Конечно, такой бюджет не имеет права на жизнь. "Батькивщина" не будет поддерживать. Мы оппозиционная политическая сила, мы не можем голосовать за бюджет, тем более, что он абсолютно противоречит нашим идеологическим принципам", - сказал Власенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Комитет Рады завершил подготовку Госбюджета-2021 к первому чтению, - "слуга народа" Аристов

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Топ комментарии
+9
"Рвать жопу" это когда Ющ истерил за газ Фирташки , а потом в 2010 бегал и топил за Дурбэлыка Гуцуловича Протиусиха ...
Когда одне называли енакиевского Птеродактеля пустым местом . а других у этого гопника были на подхвате . Вот тогда Пепа рвал по-настоящему жопу , бо министерство ему Пахло выделил хлебное и жирное ...

Представляешь , память , шо такое настоящая память ?!
И когда ещё помнишь слова покойного Александра Зинченко про "любых друзив" ... и попытку прихватизировать пару домов на Печерске известным мистером-Шоко !
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04.11.2020 15:08
+8
Юльку-варовку вбили в голову лохторату риганали і це засіло там назавжди.
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04.11.2020 14:32
+8
Пока шо , результаты на местных выборах :

Самовисуванці : 3125 мандатов

СЛУГИ : 1510 мандатов

Батьківщина : 1137 мандатов
ЖОПа : 851 мандатов
ПЕС : 621 мандатов .
Голос : 46 мандатов (это те , шо орут на всех углах про свои успехи "Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 747 ) .

Кстати и выбранных меров у Батькивщины в 1.8 раз больше , чем у ЕС .
И в областных центрах в Сумах почти 100% проходит (44% против 14% в первом туре) мэр от Батькивщины .
У ЕС нет ниодного лидера в оластных центрах , который первый .

Просто когда у тя 2 канала , а у ЖОПЫ три , а у слух Плюсы с Пинчуковским ICTV -- то можно так подать , шо мол в Украине только три партии мощные ...

А выборы ещё в ту раду в 2019 показали , шо "Батькивщина" на 3-м мест , а ПЕС на чётвёртом , а не как рейтинги двали (наоборот) .

И вот терь местные выборы и "результаты на табло" !!!
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04.11.2020 15:01
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А во втором? "Батькивщина" не будет поддерживать Госбюджет-2021 в первом чтении, - Власенко - Цензор.НЕТ 4931 "Батькивщина" не будет поддерживать Госбюджет-2021 в первом чтении, - Власенко - Цензор.НЕТ 2554
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04.11.2020 14:17 Ответить
"Батькивщина" не будет поддерживать Госбюджет-2021 в первом чтении, - Власенко - Цензор.НЕТ 6716
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04.11.2020 14:31 Ответить
Наливай! "Батькивщина" не будет поддерживать Госбюджет-2021 в первом чтении, - Власенко - Цензор.НЕТ 6444
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04.11.2020 14:35 Ответить
Беня на разливе )))
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04.11.2020 15:28 Ответить
Почему-то никого не интересуют самочувствие и настроение пана Коломойского... -- а зря
Лично я наблюдаю последовательное и уверенное движение к полной победе его Планов громадья!
Давайте вместе порадуемся за мудрость, скромность, незаметность и успешность Главного Управляющего служебным рвением и народным мнением Украины...
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04.11.2020 14:18 Ответить
Саме так: хуцпу ще нікому не вдалося перемогти. Особливо суспільству, що живе рефлексами на "зниження_тарифів" та "кінець_епохи" (далі можна підставляти будь-яке слово, як робив це блаЗЄнський). Тому коломИйський до кінця своїх днів не матиме матеріяльних чи ще якихось проблем. Хіба що нудьгуватиме від того, що все вдається дуже легко.
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04.11.2020 14:40 Ответить
Беня ещё войдёт в Историю Украины торжественным церемониальным маршем! -- как токо Зеля тихо выйдет...
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04.11.2020 14:45 Ответить
Слава його не цікавить. Жодна представницька посада також. Лише грошові знаки. Багато грошових знаків. Хоча я припускаю, що маючи в своєму "активі" 73%, він міг би стати тут навіть імператором-генералісимусом довічним. "Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 7397
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04.11.2020 14:51 Ответить
Скромнось украшает Мудрого Руководителя и радует брагодарных руководимых...*)
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04.11.2020 14:55 Ответить
бюджет является полностью продолжением бюджетной политики Порошенко

О как "Батькивщина" не будет поддерживать Госбюджет-2021 в первом чтении, - Власенко - Цензор.НЕТ 973
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04.11.2020 14:21 Ответить
мабуть ЙУля щось знає про вибори до ВР. І про дату розпуску
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04.11.2020 14:42 Ответить
"Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 3017
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04.11.2020 17:44 Ответить
Очень легко вычмслить дегенератов. Для этого надо всего одно условие-быть поклонником ваны. Если бы ты, вдруг, изучал основы цветоведения(уже смешно звучит),то знал бы,что красный и зеленый являются вообще не читаемые на фоне друг друга. Да и фотошопом пользоваться за годы создания идиотских говнокартинок уже можно было бы научиться. Но увы.
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04.11.2020 18:30 Ответить
Цитировать ватных дегенератов на этом форуме не только глупо , но и вредно для зоровья -- всё равно пост удалят , а аккаунт забанять !

А la guerre comme à la guerre и ничего личного !
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04.11.2020 14:40 Ответить
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О, как быстро мы забыли, что юлька-воровка и ее крысиное кодло, харчюются из бениных запасов
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04.11.2020 14:24 Ответить
Юльку-варовку вбили в голову лохторату риганали і це засіло там назавжди.
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04.11.2020 14:32 Ответить
поверю тебе искренне, если ответишь на простейший вопрос:

откуда у неё по 100-200 лимонов на каждые выборы ?

(это только те, шо ВАНА официально самолично декларирует)
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04.11.2020 15:29 Ответить
Некоторым номерным болванам полезно бы знать, сколько партии в Украине получают средств из бюджета. Законно при этом. "Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 5534
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04.11.2020 17:46 Ответить
сколько партии в Украине получают средств из бюджета


и с какого времени )))

а до августа 2019 года на 12 выборов откуда деньги ?
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04.11.2020 18:06 Ответить
Токо у аквариумных рыбок такая память , шо после 2014 помним , шо было до - неа .

Факт остаётся фактом -- пока Пепа прислуживал министром у Пахла и Ибуковича , рыгоблевата воевала только с Юлей и "Батькивщиной" . И московиты только на Юлю гнали лайно . После сдачи Ющём Ибуковичу банковой оне и забыли про Юща , видимо поняв , шо за бабки Фирташа Ющ и не на такое был готов !
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04.11.2020 14:47 Ответить
Поклонники ваны начали рвать на себе жопы за бахиню.
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04.11.2020 14:56 Ответить
"Рвать жопу" это когда Ющ истерил за газ Фирташки , а потом в 2010 бегал и топил за Дурбэлыка Гуцуловича Протиусиха ...
Когда одне называли енакиевского Птеродактеля пустым местом . а других у этого гопника были на подхвате . Вот тогда Пепа рвал по-настоящему жопу , бо министерство ему Пахло выделил хлебное и жирное ...

Представляешь , память , шо такое настоящая память ?!
И когда ещё помнишь слова покойного Александра Зинченко про "любых друзив" ... и попытку прихватизировать пару домов на Печерске известным мистером-Шоко !
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04.11.2020 15:08 Ответить
зачем ты пересказываешь нам в очередной раз версию ВАНЫ ?

И кто такой этот Зинченко ?

Чем прославился ?

Обыкновенный заюлёк )))
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04.11.2020 15:32 Ответить
Подросток , не вмешивайся в разговоры взрослых дядь и тёть .
Если не знаешь , шо было в 2004 году в Украине , то те лучше слушать и молчать , молчать и слушать . Позорищё !
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04.11.2020 15:56 Ответить
Ну, тут понятно, что номерной дулацок в то время даже в горшок гадить не умел. "Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 1728
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04.11.2020 17:48 Ответить
мне 51 год.

а тебе ?
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04.11.2020 18:11 Ответить
да ты просто назови самый большой подвиг этого Зинченко.

А в 2004-м я лично стоял на Майдане и слышал своими ушами, как косатая провоцировала на штурм администрации Кучмы, хотя он в это время был в Конче Заспе

и было мне тогда 35 годков.
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04.11.2020 18:10 Ответить
Эта Зрада проголосует за бюджет! Как обычно прикупят За Беню и Довиру,хотя Беня может обнаглеть и потребовать своего Премьера!
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04.11.2020 14:27 Ответить
Юля, юля как ты постарела....... Тень от бомбы!
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04.11.2020 14:27 Ответить
Пока шо , результаты на местных выборах :

Самовисуванці : 3125 мандатов

СЛУГИ : 1510 мандатов

Батьківщина : 1137 мандатов
ЖОПа : 851 мандатов
ПЕС : 621 мандатов .
Голос : 46 мандатов (это те , шо орут на всех углах про свои успехи "Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 747 ) .

Кстати и выбранных меров у Батькивщины в 1.8 раз больше , чем у ЕС .
И в областных центрах в Сумах почти 100% проходит (44% против 14% в первом туре) мэр от Батькивщины .
У ЕС нет ниодного лидера в оластных центрах , который первый .

Просто когда у тя 2 канала , а у ЖОПЫ три , а у слух Плюсы с Пинчуковским ICTV -- то можно так подать , шо мол в Украине только три партии мощные ...

А выборы ещё в ту раду в 2019 показали , шо "Батькивщина" на 3-м мест , а ПЕС на чётвёртом , а не как рейтинги двали (наоборот) .

И вот терь местные выборы и "результаты на табло" !!!
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04.11.2020 15:01 Ответить
Это по Израилю результат?
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04.11.2020 15:05 Ответить
Ну считай это гов-юэй Израильским если те так хоццца "Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 7113 "Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 7113 "Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 7113

www.cvk.gov.ua
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04.11.2020 15:11 Ответить
Да судя по лицам это таки да.
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04.11.2020 15:44 Ответить
Повторюю для особливо невтямних : CVK.GOV.UA
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04.11.2020 15:47 Ответить
Ти в курсі , що таке CVK , тобто Сentral'na Viborcha Komisia ?!
Що GOV це урядовий сайт у усіх країнах . GOV.UA -- це урядовий український портал ?
Це офіційний портал Центральної Виборчьої Комісії . "Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 2233
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04.11.2020 15:53 Ответить
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04.11.2020 15:59 Ответить
Воно обісралось, але робить гарну міну.
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04.11.2020 16:19 Ответить
Мне не обязательно знать девиз твоей семьи.
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04.11.2020 16:35 Ответить
Не, это так креагивно, когда истота воняет дерьмом, но делает вид, что с ней все в порядке. Достойный быть соевым.
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04.11.2020 17:51 Ответить
Та вони всі вже горло посадили, волая про свої перемоги. Молчала одна Батькивщина. А вона на другому місті!
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04.11.2020 16:53 Ответить
"Батьківщина" не зовсім мовчала , лише так скромно натякала , шо мовляв дочекаємся офіційних цихер ... бо 20 років партії й є "Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 2138 ... відповідний досвіт . Це й Соболєв казав , й Власенко той же .
А "Голос" -- ніііііі , уря , ми переможці !
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04.11.2020 17:01 Ответить
Грошей залишилося на тиждень

"Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 8411

На останні 2 місяці цього року бюджетний дефіцит в Україні становить 200 млрд гривень.

Про це в інтерв'ю УП повідомив колишній глава Офісу Президента Андрій Богдан.

"От зараз в нас бюджетний дефіцит 200 млрд. Це зараз ці гроші треба залучити і виплатити, це в основному капітальні, великі видатки на кінець року. Вони завжди так збираються, це загальна стандартна історія. Плюс до бюджетного дефіциту треба виплатити зовнішні запозичення… Ми маємо ці гроші піти і запозичити десь на ринку", - сказав Богдан.

За його словами, загальна сума дефіциту становить приблизно 270 млрд і є два варіанти їх отримати.

"Це або зовні випустити євробонди, і от наше Міністерство фінансів пробувало робити. Але у них не вийшло. Гроші йому не дають на тих умовах, які воно пропонувало. Є інший варіант: на внутрішньому ринку випуск ОВДП. Мінфін оголошує конкурс і кожного вівторка запозичує всередині країни гривні чи валюту для фінансування бюджету. От в нас 2-3 дні тому був черговий конкурс. Їм треба мінімум за кожен аукціон до кінця року брати по 30 млрд гривень, щоб виконати запланований бюджет, - зазначає Богдан. - От вам звіт з останнього аукціону. Запозичили 400 млн із 30 млрд. В нас на єдиному казначейському рахунку - 12 млрд. Цього вистачить на тиждень! Все!"
Джерело
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04.11.2020 14:37 Ответить
Абидели заднеприводного....
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04.11.2020 15:08 Ответить
Не обижайся
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04.11.2020 15:47 Ответить
КаБздець починається. Взавтра буде колапс у всіх напрямках.
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04.11.2020 15:44 Ответить
Наголосовало,доволен? Мозг в отставку!
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04.11.2020 15:48 Ответить
Я ж тобі гривню вже давав. Хочеш ще? "Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 4578
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04.11.2020 15:51 Ответить
Лучше ваЗЕлин себе купи
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04.11.2020 16:00 Ответить
"Кухарка" решила, что может управлять страной. "Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 6822
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04.11.2020 15:59 Ответить
ЮВТ искренне работает на кремль.Отсюда и такие голосования.Минетчики.
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04.11.2020 14:40 Ответить
хорошо хоть в ОП зеленского никто на кремль не работает.
А то била б совсем труба.
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04.11.2020 14:49 Ответить
"Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 9117
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04.11.2020 14:55 Ответить
"Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 6865
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04.11.2020 17:54 Ответить
Полностью согласен с тем,что перечислил Власенко и идеологические принципы другие,но они так же не смогут создать динамику роста экономики.
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04.11.2020 15:20 Ответить
Сидимо, чекаємо. Хоч всі розуміють, що потяг Україна звіздує на всіх парах у кар'єр, бо там рейки закінчуються. Довкола кар'єра вже багато глядачів, які сплатили гроші за квитки. А ми сидимо в потязі і чекаємо.
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04.11.2020 15:50 Ответить
Именно об этом тебе и говорили,когда ты за бубочку себе жопу наизнанку выворачивал в припадке пирровой ,,победы,,.Иди сноси. Сносильщик.
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04.11.2020 16:03 Ответить
Ти всі гроші хочеш заробити
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04.11.2020 16:14 Ответить
,,Жизнь страны висит на нитке,а он все думает о прибытке.,, Ты можешь не волноваться-такой беспринципной тупой скотине как ты обязятельно кто нибудь в миску помоев нальет. А нет-вернешься к своей бабуле.
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04.11.2020 16:19 Ответить
Kurva match!!! Кацапюра до Польщі залізла! "Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 4285
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04.11.2020 16:22 Ответить
,,необучаемое,, - Это флаг Мальты. Я уже не раз тебе лично об этом говорил. Ты реально слабоумный.
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04.11.2020 16:30 Ответить
Кстати,на польском эта фраза пишется,,kurwa mać,,. И тут обосрался.Во всем как твой выбор.
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04.11.2020 16:41 Ответить
На убоке редиски, или клубники, польский выучил?
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04.11.2020 17:56 Ответить
Набежало лоботомированных ВАНАнистов.Думают,что чем их больше,тем они эфективнее. "Батьківщина" не підтримуватиме Держбюджет-2021 у першому читанні, - Власенко - Цензор.НЕТ 4998.Вас что один,что сотня-результат один.
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04.11.2020 18:14 Ответить
Будуєшся? Тоді грошей треба багато
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04.11.2020 16:16 Ответить
Ха-ха-ха ! Проголосовали едингласно. Тобто - Власенко тоже. Трепло
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05.11.2020 17:07 Ответить
Власенко? Громадянський чоловік воної?
Кхе...
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05.11.2020 22:32 Ответить
 
 