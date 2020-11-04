"Батькивщина" не будет поддерживать Госбюджет-2021 в первом чтении, - Власенко

Во фракции "Батькивщина" заявили, что не будут поддерживать в первом чтении проект Госбюджета на 2021 год.

Об этом сказал в комментарии журналистам нардеп "Батькивщины" Сергей Власенко, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Позиция фракции следующая. Этот бюджет является полностью продолжением бюджетной политики Порошенко. Ничего не поменялось. Социального вектора бюджета нет, вектора, направленного на защиту людей, нет, вектора защиты бизнеса нет, вектора защиты образования нет, вектора защиты медицины нет. Бюджет построен вновь только на заимствованиях, а не на перекрытии контрабандных потоков, детенизации украинской экономики, опять нет нормального роста социальных стандартов, снова есть рост цены на газ, снова есть, по сути, замораживание зарплат и пенсий. Конечно, такой бюджет не имеет права на жизнь. "Батькивщина" не будет поддерживать. Мы оппозиционная политическая сила, мы не можем голосовать за бюджет, тем более, что он абсолютно противоречит нашим идеологическим принципам", - сказал Власенко.

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